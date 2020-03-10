中國是SARS與武漢肺炎病毒的輸出地是一項事實，中國不要想逃避殘害人類的責任。圖／取自中國政府網

依報導，有人推論新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，簡稱武漢肺炎)的病毒可能會如同流行性感冒一樣，在溫暖的夏季自然消失。世界衛生組織(WHO)3月6日直言，這是「錯誤的希望」，呼籲各國視對抗疫情為當務之急。

目前，武漢肺炎疫情擴展到全球將近100個國家，依3月9日資料，其武漢肺炎確診106348例，死亡3572人。依世界衛生組織(WHO)資料，迄2003年8月15日，世界32個國家和地區累計共發現SARS確診8722例，死亡919人。由此可見，武漢肺炎殘害人類的程度遠超過SARS。

基因體定序確認病毒來自中國

查SARS係2002年11月16日起源於廣東省河源市。武漢肺炎係2019年12月31日起源於武漢市，亦即，武漢肺炎病毒的原爆點為武漢市。台大醫學院葉秀慧教授經由武漢肺炎病毒株的基因體定序分析結果，科學證據顯示武漢肺炎病毒「絕對來自中國」。

SARS與武漢肺炎疫情擴展到全球，成為人類的不幸。有人認為人類的歷史，就是人類與疾病不斷鬥爭的歷史，無論是天花、鼠疫、埃博拉出血熱(以扎伊爾一條河流埃博拉河Ebola來命名)、SARS、武漢肺炎等，其中埃博拉出血熱、SARS、武漢肺炎的病毒，有人認為均與蝙蝠有關，是真正的嗎？

人類對新興傳染病的一知半解，往往是造成疫情擴大的最主要原因。我們相信，隨著人們對這些病毒的深入認識，今後它們不再那麼讓人恐懼。依靠信念、勇氣與團結將支撐人類取得最後的勝利。不過，人們千萬不要忘記這些病毒的起源地。中國是SARS與武漢肺炎病毒的輸出地是一項事實，中國不要想逃避殘害人類的責任。