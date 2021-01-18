扁案當中，迫害的痕跡斑斑可見，是台灣第三波的政治迫害，弄清扁案能更清楚知道馬政府出賣台灣的真面目，就看民進黨有無智慧、有無勇氣去做。阿扁，陳水扁。示意圖／Pixabay、擷自網路，民報合成

一、韓國有特赦前總統李明博與朴槿惠的聲音

各位或許在報紙上（1月1日自由時報）有看到，南韓的執政黨黨魁李洛淵表示：在南韓總統文在寅的最後一年，將提議赦免前總統李明博與朴槿惠，以緩解社會矛盾、促進國民團結。目前，李明博已被判刑確定，而朴槿惠仍在受審階段。根據報導，李洛淵的言論有可能代表文在寅可能在任期內做出決策，對李明博特赦，對朴槿惠解除刑事拘留。

如果從國家元首的角度來看，陳水扁總統與李明博、朴槿惠都是國家的總統，而從刑事的角度來看，陳水扁總統有些案件判刑確定並坐牢，現保外就醫，有一部分的案件則是暫時停止審判，這些案件中，有一部分與李明博類似，有一部分與朴槿惠類似。不同的是，南韓的執政黨放話有意將兩位總統特赦，但民進黨並沒有相同的聲音。

二、扁案特赦的障礙

其實國內的政治與南韓的政治不太一樣，根據我個人的政治觀察，民進黨內是否赦免陳總統的障礙有好幾個：1、特赦陳總統如果對民進黨的選舉不利，那麼陳總統就不可能被赦免，而這個部分有很多是會受到藍營政治行動的影響，2、蔡總統與民進黨一直把肅貪掛在嘴裡，因此只要是跟貪汙有關，蔡總統就不太想要去碰，3、派系當中，特別是新潮流對於扁的勢力有所顧忌與疑慮。

在上述三點當中，由於陳前總統之前的「一邊一國黨」已經解散，所以新潮流系乃至其他派系對於陳總統勢力的顧慮應該已經消失。

倒是有關陳總統是否貪汙，長久以來一直有著極其對立的看法，而且不喜歡陳總統的人有時會故意把吳淑珍、趙建銘扯到其中，大打烏賊戰，使陳總統本身是否犯有貪瀆罪嫌，根本無法很理性地將之浮上檯面來談清楚。不過，就這一點，我倒是想用一個例子來做對比，那就是被判死刑的國家元首都會被減免其刑了，那麼對於一個貪瀆罪尚難以認定的總統為什麼就不能赦免呢？這是很難令人心服口服的。我要舉的例子就是法國第一次世界大戰的英雄——貝當元帥（法語：Henri Philippe Pétain，1856年4月24日〜1951年7月23日）。

三、貝當的生平

（一）第一次世界大戰的法國英雄

1914年第一次世界大戰爆發，貝當已是58歲，他原本只不過是第33步兵連的連長。但是他的思想被法國陸軍總司令Joseph Jacques César Joffre注意到，而不斷被提拔，而於1914年的9月14日升任為中將，在10月擔任第二軍軍長，1915年7月升為第二軍團司令，在1916年5月2日他更成為中部軍團（Groupe d'armées du centre）的司令官。此後，他在阿圖瓦（Artois）之役與香巴尼（Champagne）之役打下戰功，而在西部戰線被評價為最卓越的指揮官之一。他在連接巴勒狄克（Bar-le-Duc）與凡爾登（Verdun）的街道上，頻繁地運送士兵與物資，並讓士兵們可以輪替，並進行作戰。

他以第二軍司令官的地位使法國獲得勝利，而成為法國的英雄，被稱為「凡爾登的英雄」。1917年，他成為法國陸軍總司令，一戰結束後的1918年11月，他晉升為元帥。

（二）維琪政府的成立

1940年5月13日，德國納粹閃電攻擊西歐，法國、比利時、荷蘭等國均被擊敗，英法盟軍在敦克爾克被包圍，法國全國的士氣崩潰。當時執政的法國左翼政府達拉狄耶（Édouard Daladier）、雷諾（Paul Reynaud）等人召回正在西班牙度假的貝當元帥，並推舉他擔當法國總理，企圖依靠貝當在一戰時所建立的威望，以便挽救法國戰敗的命運，萬一失敗，也可推卸責任。

6月16日晚，貝當奉命組閣，他隨即請求西班牙政府充當法國與德國談判的中間人。隔日，貝當下令法軍停火，這就使法國在與德國進行停戰和議和停戰條件談判時處於極為不利的地位。6月21日，法國政府向德國提出停戰要求，6月22日，法德停戰協定被迫在第一次世界大戰結束時的法德（當時法國是戰勝國）「停戰車廂」正式簽字，法國被迫接受苛刻而又屈辱的停戰條件。法國分為兩部分，包括巴黎在內的3／5的國土（主要是北方工業區）歸德軍占領，占領軍的費用由法國負擔。南部和西部（主要是農業區）為自由區；法國的空軍、陸軍裁減至十萬人；最重要的是，貝當政府必須在政治、經濟、外交等各個領域與德國「合作」。1940年7月1日，貝當政府遷到南部小城維琪，此後貝當所領導的法國一般就被稱為「維琪法國」。貝當被授予「國家元首」的稱號並兼任總理。

在二戰結束之前，貝當的許多作為有著很難被原諒的地方，他高度地對於德國提供協助，例如對猶太人殘酷鎮壓.迫害、提供勞動力給德國，透過雷諾.雪鐵龍（Citroen）、標緻（Peugeot ）、米其林（Michelin ）等公司對德國提供經濟協助。他對於軸心國提供大量的物資與食物，沒有任何抵抗地使法國的海外殖民地接受日本軍隊與德國軍隊的進駐，並使殖民地支援軸心國對同盟國的戰爭。法國在中南半島的殖民地也接受日軍的進駐。他把前政府的相關人士例如雷諾、達拉狄耶等當作戰犯加以審判，有很多被告就被送到德國國內的集中營（此即里昂審判）。



二戰期間因與德國納粹簽訂停戰協定而被控叛國罪的貝當元帥，在1945年4月，審判後被判處死刑。曾在貝當手下服役的戴高樂將軍也對於這次的審判提出批評，8月獲戴高樂以高齡及第一次世界大戰戰功為理由減刑至無期徒刑。圖為1940年10月24日，貝當（左1）與希特勒（右2）會面。擷自維基百科，公有領域

（三）戰後審判與赦免

1945年4月，貝當回到法國接受叛國罪的審理，其後被判處死刑。在審理中，貝當拒絕承認法庭的合法性；曾在貝當手下服役的戴高樂將軍也對於這次的審判提出批評。貝當在8月獲戴高樂以高齡及第一次世界大戰戰功為理由減刑至無期徒刑。貝當被囚禁在大西洋中的利勒迪厄島直到1951年去世。

四、民進黨應該逆向思考扁案之特赦

（一）扁案應該是轉型正義的對象

從上述的敘述可知，貝當元帥在二戰期間的作為很顯然是對法國的背叛，可是戴高樂是以其高齡等的理由，將其從死刑減免為無期徒刑。請問，陳水扁有出賣台灣的行為嗎？沒有，不只沒有，對於陳總統的審判，疑點重重，明眼人一看也知道馬英九這些藍營人士就是要透過司法置他於死。他在獄中所受的侮辱，有受過國民黨統治經驗的台灣人一看，也看得出這是透過對陳總統的虐待要來侮辱台灣人。馬英九借著執政實際上從事出賣台灣的行為，大家也都看得出來，若不是借太陽花學運的力量，根本阻止不了他。儘管如此，民進黨並不想全面去挖掘真相，反而讓人們覺得是要故意隱瞞這一段政治迫害。其實，我個人覺得陳總統是背著台灣民主的十字架，他是藍營對台灣民主加以報復所要特別整肅的祭旗，由於他們無法懲治李登輝，就把陳水扁當成是奴僕欺主的大惡人，要給綠營的支持者一個大巴掌，因此，要真正實施轉型正義的，其實是扁案。越是把這一段政治迫害弄清楚，陳總統應該被特赦也就是理所當然的事。

（二）對扁案實施轉型正義是打擊藍營最好的方法

尤其，藍營與中國的勾結已漸漸使其在台灣的支持率不斷下降，他們假如要利用陳總統的特赦案來打擊民進黨，其實只要使扁案真相越清楚呈現，其攻擊就會沒有什麼力量。反而，讓人擔心的是：陳前總統在政治上影響力已大減，執政者並不會把《用心去找出真相》當做工具，而派系們也以陳總統已出獄為由，不想更進一步去想辦法。而民進黨其實一直都以赦免法沒有規定為由，不想進一步再來討論扁案特赦。

其實，當陳總統對於民進黨與其派系已不構成威脅時，民進黨應該逆向思考，以便利用扁案中的不公不義，來攻擊藍營。因為在扁案當中，迫害的痕跡可是斑斑可見，問題是要用什麼方法去切入，把其中資料曝諸於世而不被攻擊。我個人常覺得民進黨執政後，許多人就自動掉入政治漩渦，汲汲營營於權力與財富的經營，而不用心在公共事務的推動與公共問題的解決上面，其實扁案是台灣第三波的政治迫害，弄清扁案能更清楚知道馬政府出賣台灣的真面目，而且人民對這個事件的記憶還很清楚，問題就看民進黨有無智慧、有無勇氣去做。