來自土城龍泉路龍泉山寺的釋迦覺岸，平常假日會到人潮眾多的捷運新埔站，與幾位獨派人士舉台灣旗，希望早日建立台灣國，制定台灣新憲法。他從六年前開始，一個人以「新行腳戰車」的方式，在台灣環島，宣揚理念，環島已經四次，堪稱是一名獨派的苦行僧。

釋迦覺岸是基隆人，1963年出生，在許多獨派團體活動中，他光著頭，一身黃色袈裟，手拿著「我是台灣人，不是中國人」的旗幟，受到注意，他是台派活動的常客，認識他的人，越來越多，去年前政治犯黃華為了自決創國，在台北火車站絕食，他三天兩頭前往探視，以實際行動聲援，他也時常在臉書上發文說：每日修法為台灣祈禱，希望2020台灣人勝利，早日建立台灣國。阿彌陀佛。

釋迦覺岸是釋迦宗聖上師的弟子，宗聖上師俗名蕭志宏，灌頂號「佛慧金剛」，又號「雲中子」。西元1948年生於‪台灣台南縣白河鎮‬，台南第1中學畢業後。北上藝專研習美工及經營傳播、文化等工作。‬‬

宗聖起先在淡水講授佛法，日間在市集開堂，夜間在夜市授課，後來赤足行遍台灣土地，在土城龍泉山寺開山，成立「台灣國淨土學院」， 自創「萬佛會」，創辦「台灣國電台」，弘揚台灣本土文化，以喚醒「台灣魂」為職志，他在戒嚴時期，提出「台灣國」的政治理念，在宗教界是一大創舉，可惜宗聖在65歲時過世，死亡距今已有7年。

釋迦覺岸深感‪台灣建國路‬很長，他從6年前開始，以「新行腳戰車」的方式，一人在台灣環島，宣揚理念，每一次時間長達一個月左右。他選擇走縱橫線道路，從台灣西部出發，到屏東轉到台東，其中，蘇花公路是最難走的一段路，他從花蓮走到崇德和平休息，又到南澳，走到蘇澳，到達宜蘭頭城，再由福隆、瑞芳，行經基隆、松山，才回到土城。‬‬

台灣環島一周，需要一個月的時間，他一個人形單影隻，可是並不孤單，因為沿途他會得到熱情鄉親的關注，他最大的訴求是「台灣人不是中國人」，是針對國民黨黨國體制的教育與文化，進行的一種反洗腦，他強調，沿途所見所聞，是感受到年輕人都已經覺醒，他盼望在有生之年，能為台灣繼續走下去。



釋迦覺岸一身黃色袈裟，手拿著「我是台灣人，不是中國人」的旗幟。圖／費邊社提供