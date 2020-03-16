今天是野百合學運30週年，臺灣學生聯合會、臺灣青年民主協會、台灣公民陣線、經濟民主連合今（16）日發表「青年國會改革宣言」，要求新國會的執政黨正式視國會改革的問題，不以國會多數，封殺多元意見的討論空間，更應容忍黨內不同意見，避免「黨團戒嚴」。

臺灣學生聯合會等今天召開記者會表示，延續野百合學運精神，發表「青年國會改革宣言」，提出現今國會的不足之處，並表示「在擺脫 700個皇帝的壓榨之後，改革尚未完結」，要求新國會的執政黨正式視國會改革問題；即日起至4月16日於自由廣場前以貨櫃、木製拒馬進行策展活動

宣言指出，「民主化接近30年的台灣，竟呈現出歷史發展的弔詭——大黨無法自我修正，藉由推進政策回應主流民意；小黨也難以藉由標舉清晰的價值選擇，逐漸擴大選民支持」，新國會的執政黨應擔當改革責任，不以國會多數，封殺多元意見的討論空間，更應容忍黨內不同意見，避免「黨團戒嚴」。

宣言提到，少數黨若能以修正動議或其他方式，植入國會多數所通過的法案，追求法案內容的實質改變，將可以完善國會議事文化的體質。對於立法院的運作方式，宣言要求，無論委員會或院會階段，立委應就法案的主要爭點，應進行實質辯論，並且訴求推動國會聽證制度與完善調查權，以及國會選制改革，讓台灣邁向多元民主國會體制。

臺灣學生聯合會理事長陳佑維表示，這次展覽主題為「高牆外的人」，由3個貨櫃與一道拒馬排列成「卅」，紀念野百合運動30年來的社運歷史，也彰顯在行動中，不默而生的每一個人，在接下來的兩週內，將陸續把台灣這30年間的社會運動史掛上拒馬，「從無到有」地展出「民主長廊」，如同台灣民主運動、自由社會的爭取過。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛指出，當年野百合運動的訴求之一，即要求政府提出「政經改革時間表」呼籲應修憲增加不分區立委的席次，將名額留給各類弱勢族群代表及各領域的政策專業人，並將政黨補助款運用一定比例來培養各類弱勢族群及政策專業人士的參政人才。