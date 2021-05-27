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每日國際焦點

​美國國務卿布林肯表示，2021年將額外資助7,500萬美元協助巴勒斯坦發展經濟，550萬美元供加薩的立即災害救助，3,200萬美元支持聯合國的巴勒斯坦援助機構。並將重啟美國駐耶路撒冷對巴勒斯坦的領事館。

瑞士將拋棄2018年與歐盟達成的貿易協議，歐盟與瑞士整合為單一市場失敗。

塔利班警告鄰國，美國撤軍阿富汗後，若鄰國讓美國借用領土到阿富汗進行軍事行動，將予以報復。

加拿大遭美國抗議以進口限額不當保護加拿大乳製品，美國要求與加拿大召開協調會議。

日本

日刊工業新聞報導，台積電與Sony可能合資在日本建廠，總投資金額逾1兆日圓。台積電表示不評論。

南韓

表示7月起已經施打疫苗者，戶外不再需要戴口罩，以鼓勵施打疫苗。

中國

禁止美國國際宗教自由委員會前委員Johnnie Moore及家人入境，以報復美國制裁。

《玩命關頭9》演員John Cena在新片宣傳中正確的以國家稱呼台灣，被迫向中國道歉。

71條河川水位超過警戒線。

澳洲

許可中國五礦澳洲分公司MMG在塔斯馬尼亞島儲放廢料，導致環保團體抗爭，警方逮捕11人。

紐西蘭

懷卡托區醫療體系遭駭客攻擊一周遲遲無法恢復，駭客將取得的個資發送給媒體，媒體選擇不公開而是傳送給警方。

馬來西亞

馬來西亞國家基建公司主席Tajuddin Abdul Rahman對24日電車對撞事件開玩笑，因而遭開除。

緬甸

天主教緬甸籍司鐸級樞機、仰光總教區總主教貌波呼籲停止攻擊教堂，抨擊軍方攻擊躲避到教堂中的難民。

印度

政府新IT法規要求社群媒體公司必須要辨識出訊息的最初發表者的身分，引起各大平台反彈，WhatsApp提告新規定違反印度憲法隱私權保障。

熱帶氣旋Yaas登陸，印度東岸5萬人無家可歸，1死。

馬爾地夫

因疫情擴散發布嚴格管制措施，人民每日只能出門數小時購買必要民生物資。

英國

首相強生前顧問抨擊英國防疫初期，為了空出病床，將醫院中老人移出到長照機構，卻沒有依承諾先全數經過篩檢後才轉移，結果造成長照機構疫情大爆發。

白俄羅斯

總統盧卡申科聲稱遭白俄攔機綁架的記者試圖發動血腥革命。

部落客Roman Protasevich與23歲俄籍女友Sofia Sapega都遭白俄羅斯攔機綁架，Sofia Sapega遭強迫發表認罪影片。

從明斯克飛往巴塞隆納客機，因波蘭警告可能無法進入法國領空而折返。白俄羅斯因攔機事件遭歐洲國家制裁禁入領空。

因為英國印度變種病毒增加，對來自英國旅客實施強制隔離。

瑞士

將拋棄2018年與歐盟達成的貿易協議，歐盟與瑞士整合為單一市場失敗。

美國

亞馬遜將購併米高梅，預定收購價格84.5億美元，取得龐德電影等內容，與NETFLIX、Disney+競爭。

美墨邊界發現越來越多吉普賽人尋求庇護，歐盟各國國籍的吉普賽人可免簽入境墨西哥，成為試圖進入美國的跳板。

加州聖荷西26日發生槍擊案多人死亡。

佛羅里達州消防黑鷹直升機演練中墜機1死3失蹤。

加拿大

遭美國抗議以進口限額不當保護加拿大乳製品，美國要求與加拿大召開協調會議。

5大退休基金投資加拿大前4大油沙生產商股票，於第一季增加到24億美元，年增147%。

古巴

抗議拜登政府延續川普時代認為古巴未與美國合作反恐的認定。

以色列

美國國務卿布林肯表示，2021年將額外資助7,500萬美元協助巴勒斯坦發展經濟，550萬美元供加薩的立即災害救助，3,200萬美元支持聯合國的巴勒斯坦援助機構。並將重啟美國駐耶路撒冷對巴勒斯坦的領事館。

阿拉伯聯合大公國

將在2022年上半年，獲亞馬遜建設3個資料中心。阿聯為亞馬遜第二個中東基礎建設區域，先前2019年於巴林開設第一個中東資料中心。

表示自6月6日起，要參與所有活動，都必須先打過疫苗。

阿富汗

塔利班警告鄰國，美國撤軍阿富汗後，若鄰國讓美國借用領土到阿富汗進行軍事行動，將予以報復。

民主剛果

調查顯示義大利大使Luca Attanasio於2月22日遭攻擊身亡事件中，攻擊的歹徒並不曉得義大利大使身分，只當作是普通的綁架目標，是起因治安太差造成的不幸事件。

尚比亞

總統以防疫理由，禁止選舉大型集會。尚國8月12日將舉行大選。

福和會官方網頁：www.fratwn.org