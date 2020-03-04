針對媒體報導北市聯醫50名醫護人員蘊釀集體離職一事，北市聯醫今（5）日澄清，此報導並非事實，而是春節的個人生涯規劃。

北市聯醫表示，按往年春節前後，都會有一波同仁因個人生涯規劃請辭，往年護理離職人數從2018年1至3月104人、2019年1至3月的77人，到今年1至3月離職護理人員計86人，較去年同期增加9人，外界報導所稱並非屬實。

北市聯醫指出，站在第一線的醫護人員來說，武漢肺炎是一場規模超過SARS的硬仗，而該院和平院區是台北區域6縣市的應變醫院，它的位階在中央級應變計畫之中。

北市聯醫進一步說明，目前和平院區負壓隔離病房29房，有26位護理人員，無一人離職，對於這次的防疫也已做好萬全準備，平常在無疫情發生時，也定期在北市衛生局指導、動員下，舉辦年度大規模演習。

北市聯醫表示，武漢肺炎各國疫情爆發快速，將在人類傳染病史留下紀錄與教訓，前線有醫事人員全副武裝抵擋病毒；民眾也要做好後援，落實防疫措施，正確佩戴口罩、勤洗手消毒、勿共享用品、少碰眼鼻口、少去人多處、按時量體溫，全民齊心打贏這一「疫」。

台北市副市長黃珊珊今天下午主持疫情應變會議，會後聯訪時回應，北市最危險防疫專責的和平院區，負壓隔離病房的26名護理人員都沒有任何人離職，所以離職並非因為疫情，而是過完年的個人生涯規劃正常離職潮。