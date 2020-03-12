當年柯文哲從台大醫生轉進政壇，號召各路人馬助陣，張益贍是最典型的民進黨人士。經過這麼多年過去了，一些人都已經離開柯營，剩下幾隻孤鳥，代表張一定有什麼「過人之處」，才能在柯文哲身邊那麼久。圖／張益贍臉書

「有些事只能做但不能說

有些人只會說但不會做

有些人只會做卻不會說

可悲的是

只會說的人都在說只能做的事

只會做的人都在做只能說的事」

上面這段話，是已經辭去台北市政府文化基金會副執行長的張益贍，2018年5月12日在臉書上發表的一段文字，或許是針對台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論，有感而發的話，但如今他像自己形容的做了「只能做但不能說」、「只能說但不能做」的事，卻被媒體報導出來後，掀起軒然大波，一夕之間，從人生勝利組跌落谷底。

當年台北市長柯文哲從台大醫生進入政壇，號召了各路人馬聚在一起，幫他助陣，張益贍正是最典型的民進黨人士，經過這麼多年過去了，一些人都已經離開，剩下幾隻孤鳥，代表張一定有什麼「過人之處」，才能在柯文哲身邊那麼久。

出身台大、清大的張益贍，在民進黨內的發展機會，與其姐夫楊長鎮（客委會副主任委員）的加持，大有關係，他曾做過高志鵬、鄭運鵬等人的國會助理，象徵他在民進黨內「鵬程萬里」，後來他能出任蘇治芬在雲林縣長任內的文化處處長，更是脫不了這層的淵源。

2008年總統大選，民進黨輔選團隊打出「眾神護台灣」的口號助選，張益贍正是抬轎的「轎夫」之一，這個由林錦昌、林錦龍兄弟策劃的輔選行動，把民俗信仰納入競選活動中，別樹一幟，令社會印象深刻，林氏後來在柯文哲競選活動中扮演重要地位，張益贍的角色當然也跟著水漲船高，林錦昌成為蔡英文政府的文化總會秘書長，張益贍出任台北市文化基金會副執行長，亦是順理成章的事情。

柯文哲原本的競選團隊，有的戰死，有的跳船逃生，張益贍能生存到現在，很不容易，一方面是他置身外圍單位，没有直接捲入政治暴風圈，他曾在臉書留下很耐人尋味的一句話：「先學做人，再講政治」。另一方面，當柯的資深政治幕僚一個一個陣亡，張「黑卒仔變英雄」，逐漸被柯信任，處理一些外界不知道的事，才會大家一提到柯文哲的政治幕僚，由不得要提到他的名字。

據了解，2020總統大選前，柯文哲與台灣首富郭台銘見面，曾提出由郭提供金援，讓台灣民眾黨操盤，整合地方村里鄰長辦公室，但因雙方有歧見，最後並没有達成合作共識，可是台灣民眾黨在選後仍然有這樣的想法，柯多次流露有意參選2024總統大選的意願，而張益贍自然成了操盤的重要人選，樹大招風，讓他成為狗仔跟蹤的對象，一點也不奇怪！

2018年1月24日，張益膽在臉書上引述德國哲學家康德在「實踐理性批判」的話：「自由不是想做什麼，就做什麼；自由是教你不想做什麼，就可以不做什麼。」這段話發人深思，可是說得容易，做到卻困難；無疑地，誹聞的發生，讓他的名譽毀於一旦，反而是「太過自由」的結果，讓他成為「不自由」。

張益贍曾在臉書上說過一句話：「只要有人，就有江湖，躲都躲不掉。」武俠小說的江湖，本來就會有許多「英雄愛美人」的傳奇故事，但事件發生後，他的江湖，到底還剩下什麼東西？最後的結局會是如何？耐人尋味。