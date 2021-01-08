大山、小溪、石橋、戰役、派出所和古道，名稱都叫霞喀羅，她不只是一個名詞，她其實代表＂堅毅＂的精神。圖／作者提供

國家步道霞喀羅 連接石鹿到養老

海拔尚低有干五 清代名叫石加祿



泰雅三個大部落 養老錦路佮田埔

古道兩旁來起造 這群稱作霞喀羅



種作打獵又織布 生活夾硬無喊苦

這片獵場愛照顧 才昩子孫都捉無



珍貴樹木是國寶 日本早就知影好

漸漸侵門又踏戶 高壓控制受反抗



你打壓，我武裝 展現野蠻的驕傲

你開槍，我拔刀 族群昧當來侮辱



我出草，親像風 來無影又去無蹤

呷拼命，是為何 光榮凱旋彩虹橋



總督緊急來起路 大砲拖到半山腰

三腳步有派出所 到尾停戰佫立石

戰役名稱霞喀羅



古早這條戰備道 步槍番刀驚遇著

現在爬山來䞶趒 相閃攏會打招呼



古早顧路派出所 現在歸屬林務局

歷史古道愛保惜 光榮驕傲霞喀羅

作者註：

1、霞喀羅古道又稱石鹿古道，於1922年（大正11年）日本總督批准興建，全長45公里，從現在的清泉到秀巒，日治時期稱為井上到控溪。目前國家步道是從新竹縣五峰鄉石鹿到尖石鄉養老共23公里。海拔大約在1500到1900公尺之間。



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2、日本殖民政府從清泉到秀巒，共設置二十一個派出所，依序是井上、笠野、瀨戶、松本、霞喀羅、小林、庄子、田村台、高橋、松下、楢山、朝日、石楠、白石、見返、武神、馬鞍、栗園、養老、錦路、控溪。

3、原住民武裝抗日的霞喀羅戰役為時十三年，自1913到1926年，最後在新竹州知事古木章光居中調停下，在1926年停戰並建立埋石之盟。



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4、霞喀羅古名石加祿，其實就是烏心石的意思。

5、霞喀羅溪（頭前溪上游）和白石溪（大漢溪上游）都發源於此處。歷史考據有三大部落，養老、錦路和田埔，下面又分幾個小聚落，都是泰雅族。



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6、驕傲和彩虹橋，是向魏德聖導演致敬。

7、這裡許多自然景觀、地標及事件都叫霞喀羅，霞喀羅大山、霞喀羅溪、霞喀羅橋、霞喀羅群、霞喀羅駐在所、霞喀羅戰役、霞喀羅國家步道。



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