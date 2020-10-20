前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣專文指出，習近平大帝進一步箝制香港的不智之舉，讓台灣和香港的差異變得更為明顯。圖／林冠妙，民報資料照

前美國在台協會台北辦事處處長、前美國駐香港及澳門總領事楊甦棣（Stephen M. Young）10月11日專文〈台灣的警訊：看習近平如何對待香港〉文中提到：「習近平大帝進一步箝制香港的不智之舉，讓台灣和香港的差異變得更為明顯。」由於去年已親眼看到香港「反送中」運動，台灣人民對中國北京當局的殘暴作為已有強烈的警戒，這也是今年1月11日蔡英文能以超高票數取得連任之主要原因，記得去年此時，作者同樣也以專文〈中國如何促成蔡英文連任〉提醒過台灣選民。

「人民自決原則」才是「獨立建國」的關鍵核心。沒有錯，現在的台灣和香港是有不少制度面上相異之處，然也有決定台、港兩地法定位命運關鍵性的相同點。也就是，無論是二戰後的台灣或是九七之後的香港，由於二戰後大多數的台灣人、以及九七之後大多數的香港人，皆是以歡欣鼓舞的心情，迎接祖國的中國政府接手統治的社會氣氛，因此二戰後的台灣和九七之後的香港，皆因為當地住民未「主動」爭取殖民地人民「人民自決原則」，因為住民的「無知」，而被西方國家「順勢」犧牲原本應該擁有之權利，以做為與中國談判之籌碼。

〈台灣的警訊：看習近平如何對待香港〉是在提醒「台灣人民」，而不是中華民國台灣當局。在確定台灣領導人蔡英文順利連任之後，中國北京當局習近平們決定利用各種手段，取消「兩制」轉而強調「一國」，並於6月30日通過香港《國安法》，影響範圍擴及台灣和全球。中國北京對該法的頒布，可說是「一國兩制」的終結，從其條文可以得知，該法並非只是單純的全球武漢病毒與經貿危機後，習近平為分散中國受害人民注意力的目的。

台灣領導人蔡英文取得連任之後的香港《國安法》，加上中國武漢病毒肆虐全球、美中兩國對峙升溫，讓民主國家陣主動的邀約台灣成為民主國家陣線之一份子。可見〈台灣的警訊：看習近平如何對待香港〉文中的「台灣」二字，不是對早已受制於中國在北京當局掌控中的中華民國台灣當局，而是成為國際法人國家的重要主體「台灣人民」，因此對作者該文標題正確的解讀應該是: 台灣的警訊=「台灣人民」切勿重蹈二戰後之覆轍，看習近平如何對待「回歸祖國之後」的香港。



作者認為〈台灣的警訊：看習近平如何對待香港〉一文標題正確的解讀應該是: 台灣的警訊=「台灣人民」切勿重蹈二戰後之覆轍，看習近平如何對待「回歸祖國之後」的香港。圖為2020.9.6香港民眾發動「和勇九龍大遊行」。圖／擷自立場新聞

為何以美國為首的民主國家陣營在「中國武漢病毒」肆虐全球之際，反而強化和中華民國台灣當局的關係？是哪些非官方團體在促成民主陣線國家和中華民國台灣領導人頻繁接觸?

從美國智庫專家在蔡競選連任之前就以專文提醒「台灣人民」，加上近日美國智庫專家紛紛以專文《在中國輕啟戰端之前予以遏阻》，對「台灣人民」透露當年美、中《八一七公報》內容，以間接方式說明台灣防衛能力實已不堪一擊之內幕，《讓五角大廈做好對抗中國的萬全準備》則首次公開邀約台灣成為國際法人國家，並於《午後餐敘：美國、台灣與「中國侵略行為」》得到證實。另外，捷克參議院議長們訪台返國後，立即澄清未對我做「國家承認」等，可見無論是美國國會所通過的台灣相關法案，或是民主陣線國家訪台等，皆是由中華民國台灣當局主動、精心的策劃，經由和執政黨有深厚情誼、在美歐各國有政官人脈關係，是由無官方色彩的本土社團和中華民國台灣當局所聯手推動之「虛偽外交」作為。

代表全中國反而拘束台灣

「虛偽外交」作為之主要目的是，為塑造1971年之前中華民國政府曾「代表全中國」的風光形象，如此一來除了可以加深誤導「台灣人民」對「中華民國的法定位」的錯誤認知、鞏固「台灣人民」對現任領導人和執政黨的信任感，更重要的是可以繼續防止「台灣人民自決意識」的抬頭，預防「台灣問題國際化」讓國際安全體系得以介入保衛台灣，也就是說，所有「虛偽外交」作為之最終目的，都是在協助中國北京可以拘束台灣，繼承、併吞台灣之手法。

讓民主國家陣線對台灣不要僅止於「邀約」「含蓄地」承諾。〈台灣的警訊：看習近平如何對待香港〉文中: 台北和華盛頓的關係比以往任何時候都要好。美國「含蓄地」承諾，一旦台灣遭到攻擊，美國將提供援助…」，因為台灣還不是國家，不可能進入國際安全系統，美軍就無法進駐保衛台灣，因此美國對我僅能止於「含蓄地」承諾，因為台灣還不是國際法國家，為了避免成為「干涉中國內政」之口實，美國邀約台灣成為國際法國家，也僅止於「口頭邀約」。

最後，如何讓民主國家陣線及早區分「台灣人民」和「中華民國台灣當局」，以喚起台灣人民「人民自決意識」的抬頭，可說是台灣內部目前的首要課題，對此相信所有的本土派政黨或相關團體都有深刻的體認，也會在「可為與不可為」之間有迅速、明確的判斷。