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每日國際焦點

澳洲在與美英新協定下，將建造8艘核子潛艇。澳洲為1958年英國取得美國核子潛艇技術以來第二個取得美國核潛技術國家。澳洲總理莫里森與新加坡、日本通話通知，星、日均表達支持。中國則大怒叫囂抨擊是冷戰心態。

美英澳結盟未通知歐盟，刺激歐盟決定強化自身印太戰略，提升歐盟在印太的參與，抗衡中國，尋求與台灣建立貿易協定，並派遣更多海軍船艦護航貿易路線。

以色列大幅增派海軍前往紅海，以因應伊朗威脅航運。

美國核准阿帕契、黑鷹直升機維修合約，提供350合約技師與2官員2年服務，總值5億美元，為拜登上台後首件軍售沙國案。

澳洲

在與美英新協定下，將建造8艘核子潛艇。澳洲為1958年英國取得美國核子潛艇技術以來第二個取得美國核潛技術國家。澳洲總理莫里森與新加坡、日本通話通知，星、日均表達支持。中國則大怒叫囂抨擊是冷戰心態。

美英澳通知國際原子能總署新協定將協助澳洲取得核子潛艇事宜。

紐西蘭

總理Jacinda Ardern表示澳洲核子潛艇完工下水後，不得進入紐國海域。

日本

爭取下任自民黨揆與首相的河野太郎，表示振興預算應該用於可再生能源以及發展5G。

前總務大臣野田聖子宣布角逐自民黨揆。

北韓

表示15日自平安南道試射的飛彈，是列車發射飛彈系統，專用來對付國家威脅。

中國

中國申請加入CPTPP。

四川6.0規模地震3死。

印度

德里政府於排燈節前夕宣布禁止煙火爆竹，以減輕空氣汙染。

印尼

與WHO以及6家藥廠洽談，計畫成為全球疫苗代工製造中心。

菲律賓

拒絕與國際刑事法院合作調查杜特蒂反毒戰爭中可能的人權罪行問題。

新加坡

淡馬錫將成立15億星元共同投資基金，參與大規模私人投資與高成長公司的上市，以增加投資誘因。

越南

疫情嚴峻，緊縮防疫措施，使8月咖啡出口月減8.7%，1~8月出口年減6.4%，使咖啡價格大漲，市場預期2022年咖啡價格將續漲。越南為全球第二大咖啡出口國。

泰國

曼谷、清邁、春武里府、碧差汶里、班武里府，五地將自10月1日起迎接完整接種疫苗遊客無需隔離。

阿富汗

塔利班領袖、副總理Abdul Ghani Baradar現身影片反駁他身亡的傳聞。

伊朗外交官員乘坐的伊朗馬漢航空特別班機抵喀布爾機場。

哈薩克

總統Kassym-Jomart Tokayev表示集體安全條約組織國家不接受阿富汗難民。六國中與阿富汗接壤的有吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克。

歐盟

歐盟議會通過決議，呼籲投資軍事力量與情照偵蒐能力。

美英澳結盟未通知歐盟，刺激歐盟決定強化自身印太戰略，提升歐盟在印太的參與，抗衡中國，尋求與台灣建立貿易協定，並派遣更多海軍船艦護航貿易路線。

英國

脫歐大臣David Frost表示，英國將開始逐步淘汰修改脫歐前所立法施行歐盟法律。英國脫歐後為避免混亂暫時繼續沿用這些法律，但之後將以最符合英國利益的法律全數更換。

法國

外長Jean-Yves Le Drian抨擊美國推動美英澳戰略科計分想協定讓澳洲取消法國潛艇訂單，稱與川普時代一樣粗暴。

德國

Facebook刪除德國反防疫管制社團。

俄羅斯

威脅美國社群平台若不刪除俄國政府認為違法的內容，就要施以罰款，並要求蘋果、Google勿干預內政。

瑞士

印度跨國公司TVS宣布以1660萬瑞士法郎購併瑞士電動腳踏車廠EGO Movement。

義大利

強制規定所有勞工都必須有免疫護照才能上班。

波蘭

歐洲理事會要求波蘭改變對強暴的法律定義；歐盟議會決議要求波蘭改善媒體自由。

匈牙利

廣電管理單位提出符合多元性別法案的新管理標準，敘述多元性別的影視作品，應與恐怖片一樣，青少年需心智較成熟後才能觀看。

丹麥

美國國際開發署援助格陵蘭1000萬美元。美國強化北極軍事佈署，2019年於格陵蘭設置軍事基地。

法羅群島12日屠殺1200隻海豚的影片流出引發群情激憤，使得法羅群島表示將檢討因傳統允許捕殺海豚的法規。

美國

加州為抑低房價，將斥資17.5億美元投入加州住房加速器，州長Gavin Newsom宣稱將可加速興建6500棟平價住宅。加州房價中位數自2000~2019年大漲144%。

紐澤西州將出清持有的1.82億美元聯合利華股權，以抵制聯合利華旗下班傑利冰淇淋反以色列。

加拿大

加拿大衛生部正是完全核准三大疫苗使用於12歲以上，並予以命名，輝瑞BNT疫苗命名為Comirnaty，莫德納疫苗命名為SpikeVax，阿斯特捷利康疫苗命名為Vaxzevria。

墨西哥

古巴總統Miguel Diaz-Canel訪墨，參與墨國200年獨立紀念閱兵。之後將與阿根廷、波利維亞、祕魯等國的左翼總統，參與拉美和加勒比國家共同體峰會。拉美和加勒比國家共同體為已故委內瑞拉左派獨夫查維茲所創立。

巴西

350萬青少年施打疫苗後，有1545起不良反應與1調查中死亡案例，93%為施打輝瑞以外疫苗者，聯邦政府因此想停止對青少年施打疫苗，各州反應不一。

阿根廷

執政聯盟初選大敗導致內部分裂危機，內政部長Eduardo de Pedro率一眾官員辭職，總統Alberto Fernandez呼籲團結。

智利

大選在即但民調顯示50%選民不知或未決定要投給誰。

海地

總理Ariel Henry開除法務部長 Rockfeller Vincent ，由內政部長Liszt Quitel暫兼任兩部，稱無法再被懷疑是總統Jovenel Moise謀殺案幕後黑手的情況下擔任總理。

薩爾瓦多

數千人上街抗爭總統Nayib Bukele擴權。

以色列

大幅增派海軍前往紅海，以因應伊朗威脅航運。

沙烏地阿拉伯

美國核准阿帕契、黑鷹直升機維修合約，提供350合約技師與2官員2年服務，總值5億美元，為拜登上台後首件軍售沙國案。

阿拉伯聯合大公國

將投資脫歐後英國100億英鎊，於基礎建設、綠能、科技。

土耳其

美國以支援蓋達組織，制裁5土國人。

16日與歐盟舉辦首次歐盟土耳其高階氣候變遷對話。

黎巴嫩

前公共工程部長Youssef Finianos未出庭應訊，貝魯特爆炸案調查法官核發逮捕令。

真主黨自16日起開始運送伊朗燃油進入黎巴嫩。

索馬利亞

總統Mohamed Abdullahi Mohamed撤銷總理Mohammed Hussein Roble起用與開除官員的權力。總統總理權力鬥爭越演越烈。

卡達

表示援助將很快分配給加薩走廊巴勒斯坦人，包括哈瑪斯政府員工在內。此舉來自以色列、巴勒斯坦當局、哈瑪斯，以及聯合國的共同協議。

幾內亞

西非國家經濟共同體對幾內亞政變軍政府，以及馬利延後民主轉型的相關人士施以金融與境管制裁。

奈及利亞

聯合國兒童基金會表示100萬學童因奈國頻繁發生綁架案而失學。

空軍表示16日追擊民兵的過程中可能有誤擊平民。

馬利

法國外長表示，法軍於8月中發動無人機攻擊，擊斃大撒哈拉伊斯蘭國領袖Adnan Abu Walid al-Sahrawi 。接下來將以蓋達北非分布領袖Iyad Ag Ghaly為下一個消滅目標。

中非共和國

聯合國將加彭維和部隊450人全數遣回，調查加彭部隊涉及5女童性侵害案。

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