美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）星期三警告說，新冠疫情導致經濟面臨長期衰退的威脅，並敦促國會和白宮採取進一步行動以防止出現長期經濟損害。圖／擷自維基百科，公有領域

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）星期三警告說，新冠疫情導致經濟面臨長期衰退的威脅，並敦促國會和白宮採取進一步行動以防止出現長期經濟損害。

鮑爾說，美國可能面臨更長時間的成長疲軟和收入停滯。他承諾會動用更多所需的美聯儲權力，同時呼籲更多的財政開支。

對於主張控制財政赤字、向來不太給官員提建議的鮑爾來說，他的這番言論意味著，他也認為美國經濟在新冠大流行造成的健康經濟雙重危機中面臨風險。

鮑爾說：「這次經濟下行的範圍和速度在現代歷史上是沒有先例的，比二戰以來的任何一次衰退都要嚴重得多。我們看到經濟活動和就業急劇下降，過去10年的就業增長已被抹去。」

鮑爾在星期三的網路講話中說，美國到目前為止的應對「格外迅速和強力」。但是他表示，「經濟復甦可能需要一些時間才能獲得勢頭」，並取決於抗擊新冠所取得的進展。

他說，健康威脅持續時間越久，企業就越有可能倒閉，家庭收入就越有可能陷入不斷減少的境地。

鮑爾說：「可避免的家庭和企業破產會在未來幾年拖累增長。長期失業會導致工人因技能失去價值、職業網路枯竭而損失或喪失職業前景，進而讓家庭陷入更深的債務之中。全國成千上萬中小企業的消失也會摧毀許多企業和社區領袖的畢生事業和家族遺產，並且限制復甦的力度。這些企業是創造就業的主要來源，是人們尋求復工之時我們極為需要的。」

鮑爾表說，美聯準會最近的一項調查估算，在年收入低於4萬美元的家庭中，四成家庭有成員自2月以來失去了工作。

鮑爾說：「衰退延長、復甦疲軟也可能導致企業不願投資擴張，進一步限制就業復甦、股市增長和技術進步。結果可能就是生產率增長低迷、收入停滯的時間變長。」

鮑爾說，應盡所能避免這些情況。他說，政府支出或稅收政策等其它救助措施，雖然代價高昂，但如果有助於避免對經濟造成長期損害、帶來更強勁的複蘇，則是值得的。