陳師孟本質上是個學者，對公共議題態度鮮明，缺少政治人物的圓融、妥協精神，容易得罪人，不是做官的「料子」。然而監察院需要衝鋒陷陣的人，陳師孟應該留在監察院釐清是非。圖／台聯提供

監察委員陳師孟因為要約談法官行使「監察」責任，引發司法界強烈反彈，而被迫提出辭職。雖然蔡英文總統出面挽留，然而也尊重他的決定，最後結果如何，可能還是取決於他的決定，但最後決定權則在立法院，也是新一屆的立法院。

陳師孟本質上是個學者，對公共議題態度鮮明，缺少政治人物的圓融、妥協精神，容易得罪人，因此不是做官的「料子」。從他做陳水扁的總統府秘書長的國旗爭議，到現在做監察委員要約談法官，均是如此。然而台灣的官場正是缺乏這種人物，而充滿鄉愿、面子，導致許多問題是非不分。因此我認為陳師孟應該留在監察院，不是充當唐吉珂德，而是監察院需要衝鋒陷陣的人。除非他的確體力、精力都支撐不住。

陳師孟出任監委以後，兩大議題引發爭議，一是調查陳水扁案的司法不公，二是這次對馬英九的無罪判決。而反對他的理由有一條就是他與陳水扁的關係。這條對他並不公平。什麼叫做「關係」，只要不是陳水扁收買他做這個事情，其他關係都不應該影響他行使公職的正當性，否則貪官的家屬怎麼還可以競選公職？家庭關係不是緊密過其他任何關係嗎？

政治與司法不分

就以陳水扁案來說，就因為政治與司法的混淆而造成民意上的分裂，成為綠營的燙手山芋，這也是國民黨所希望的結果。可惜綠營的一些人對此一直缺乏正確的認識而陷於內鬥，讓國民黨得其所哉。

陳師孟調查司法不公的事，正是將政治黑手從司法議題中查出來，抽出政治部分，讓案子變成純粹的司法案子，有罪還是無罪或罪行的大小才可以理清，民眾也才可以心服口服，然後再論及是否特赦的議題。可惜大家陷入情緒當中，根本沒有理解陳師孟的心意，讓他很難做下去。

再加上馬英九案子又扯上陳水扁，似乎馬扁兩人就是勢不兩立、你死我活、非黑即白，司法又扯上政治而糾纏不清，終於讓陳師孟心灰意懶，辭官回家。

監察院與司法院的關係是什麼關係是憲政問題，如果釋憲的話，勢必由大法官來進行，又會不會認為會有偏向？這都是非常困難的事情。除非決定改五權分立為三權分立，否則彼此關係終究要釐清。孫大砲認為設立監察院有中國特色，現在就特給你看。一纏上「中國」兩字，樣樣都是難題。

陳師孟如果離開監察院，大家又會裝糊塗讓事情混過去；陳師孟如果留下，而在今年監察院換屆以後還可以續任，或者可以尋找同盟者一起來解決這個問題。有個商量的同事，發難是也會多講究一些時機與策略。這是前考試院長、現任國策顧問姚嘉文對他的批評。

監察院與司法院關係問題還涉及司法改革，這一屆民進黨政府不能再迴避這個問題，一定要全力解決，因為許多問題到了這個層面就被卡關，正義就無法呈現，「民主」云乎哉。由法官來聯署反對陳師孟，這種做法在民主國家恐怕也很罕見，他們都經過「自由心證」，還是人云亦云？或還有其他原因？