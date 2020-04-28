太陽花學運「323攻占行政院」案，高院今天宣判，認定魏揚、陳廷豪等7人成立煽惑他人犯罪，改判2月至4月徒刑，得易科罰金。無黨籍立委林昶佐在臉書PO文抨擊，6年過去了，動手施暴的警察，至今仍一個都找不到、一個都不用負責，反而是在現場呼口號的魏揚被判有罪。圖/取自林昶佐臉書

太陽花學運「323攻占行政院」案，高院今天宣判，認定魏揚、陳廷豪等7人成立煽惑他人犯罪，改判2月至4月徒刑，得易科罰金，全案還可上訴。無黨籍立委林昶佐在臉書PO文表示，6年過去了，動手施暴的警察，至今仍一個都找不到、一個都不用負責，反而是在現場呼口號的魏揚被判有罪。他抨擊這項判決實在讓人匪夷所思。

林昶佐表示，太陽花運動佔領行政院事件屆滿6年，魏揚等8人被依「煽惑他人犯罪」起訴。高院今天宣布判決，魏揚等6人從一審無罪改判4月有期徒刑，實在讓人匪夷所思。

林昶佐說，馬英九執政倒行逆施，把台灣的經濟全部鎖進中國，讓許多反對運動風起雲湧。不只2014年的太陽花學運，而是多年來不斷累積、人民的反抗有跡可循，根本不是誰去煽惑可以達到的，更何況，魏揚當時只是在現場呼喊口號、提升士氣。

林昶佐表示，在同樣的司法體系下，當晚江宜樺下令後，警察開始使用暴力把現場民眾打得頭破血流，甚至造成一名傷者事後不幸過世。6年過去了，動手施暴的警察，至今仍一個都找不到、一個都不用負責，反而是在現場呼口號的魏揚被判有罪。他抨擊，這種司法的道理何在？要怎麼讓民眾理解？

他強調支持本案繼續上訴，也希望關心太陽花學運、關心司法、關心人民集會遊行權利，以及關心警察濫權的朋友，持續關注此案。

台北地檢署104年2月10日偵結太陽花學運相關案件，323攻占行政院部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑；檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。高等法院歷經近3年審理，今判魏揚等7人有罪，刑度從2至5月不等，均可易科罰金，其中魏揚判4月，最重的是許順治判刑5月，其他上訴駁回；均可上訴。