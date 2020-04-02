紐約時報今天報導指出，中國在今年1月疫情爆發後，在五周內進口了20億個口罩，相當於全球兩個半月的產量。還出現口罩詐騙，買家收到的不是口罩，而是「樹枝」。圖／總統府

紐約時報今天報導指出，中國在今年1月疫情爆發後，掃光了全球大部分防護器材。根據中國海關資料顯示，中國從1月起在五周內進口了20億個口罩，相當於全球兩個半月的產量；中國還進口了4億套其他防護器材，從醫用護目鏡到針對生物危害的防護服。不僅如此，還出現口罩詐騙，買家收到的不是口罩，而是「樹枝」。

武漢肺炎全球燒不停，許多疫情嚴重的國家缺乏醫療資源，有錢也買不到，到底這些醫療資源到哪兒去了，紐約時報今天發表「一場搶購口罩的全球混戰」解析目前搶購醫療物資的亂象。

文中特提到，今年1月武漢肺炎疫情後，中國掃光大部分全球防護器材。中國海關的資料顯示，中國從1月起在五周內進口了20億個口罩，大致相當於全球兩個半月的產量。中國還進口了4億套其他防護器材，從醫用護目鏡到針對生物危害的防護服。

因此，中國儼然成了解決防護器材短缺問題的一個主要部分。中國本來就在口罩製造業獨佔鰲頭，之前每天能生產1000萬個口罩，現已將產量提高近12倍。這是一場巨大的動員，涉及重新設計貨運列車路線，以及用密封巴士將大量工人送往全國各地。

文中提及，有些中國公司表示，他們做好了向全球銷售口罩的準備，有家位於鄭州的河南多榮機械設備有限公司以前是生產吊車和電動起重機的，如今已將工廠改造成N95口罩生產商，多榮對口罩商說，它可以在15天內最多滿足200萬個口罩的訂單。

然而，有些工廠生產的產品品質靠不住，有些賣家甚至試圖欺騙買主。紐約時報提及，上週四，中國紹興市的一家法院判處一名男子10年以上有期徒刑，因為他多次出售一批看起來像是口罩的貨物，但貨箱裡裝的只是樹枝。

紐約時報引述一位上海的口罩貿易商的說法，貿易商直言，他們在為「傳說」中的口罩庫存討價還價浪費了時間之後才得出結論，唯一可靠的供應商是工廠自己的高層管理者。 一家正在上海安排口罩發貨的私人銀行的藝術顧問布萊克·諾亞(Blake Noah)對紐時說，「有人試圖幫我與那些聲稱有300萬個3M口罩庫存的人聯繫」，「但在我查看了四五個這種幽靈庫存後，我對這類說法持懷疑態度。」

報導指出，儘管美國很多醫院都急需口罩，但把口罩賣給醫院並不是那麼容易。口罩貿易商說，之所以生意難做，是因為醫院習慣貨到付款，它們不願接受工廠現在提出的苛刻要求，醫院也擔心遇到欺詐。

上海得時紡織製品(Golden Pacific Fashion & Design)的創始人兼總裁邁克爾·克羅蒂(Michael Crotty)說，N95呼吸防護口罩和醫用口罩的生產商現在堅持要求，訂單必須預付50%的訂金，其餘的錢款必須在口罩出廠前付清。

他直言，工廠有時會不按訂單順序完成生產，會把出價最高的客戶排在最前面，「這是一個賣方市場。」