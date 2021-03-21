《捕風景的人--方慶綿的影像與復返》即日起至6/13(日)在嘉義市美術館展出。

自戰前起，人稱「新高伯」方慶綿足跡已遍佈阿里山與玉山，留下了許多珍貴的台灣早期山岳影像。

近百年後，嘉義市立美術館與當代影像工作者以「多重復返」的方式，重新回返方慶綿的攝影作品。

《捕風景的人--方慶綿的影像與復返》以方慶綿攝影作品為主軸，結合新高寫真館的文物、口述歷史，以及當代藝術工作者考察當年路徑進行的影像創作，追尋方慶綿的腳步，開展過去與現在相互辯證的旅程。即日起至6/13(日)在嘉義市美術館展出，歡迎大家造訪欣賞攝影鏡頭下的臺灣風景，認識方慶綿這位重要的攝影家！

方慶綿（1905-1972）為嘉義重要攝影家。1927年起在嘉義市區經營「新高攝影社」（舊名：新高寫真館）長達50年以上。一生來回平地、阿里山和玉山之間，40年間登玉山達三千多次，以自製登山和攝影工具，為早期臺灣山岳與人文景象留下珍貴歷史紀錄。

嘉義市立美術館此次以方慶綿的視角，及復返團隊的對話及詮釋，即日起至6月13日推出《捕風景的人—方慶綿的影像與復返》展覽，盼民眾了解攝影技術發展的演變歷程。

「70、80年前能夠把玉山的風景以台灣人的觀點作最真實的紀錄，實為不易」嘉義市長黃敏惠市長推崇方慶綿為大家留下最美麗的風景，期待所有人在觀賞當中，跟山產生更多的對話，進而再創每一個人的生命新高。

方慶綿先生的兒子方重雄先生指出，父親方慶綿的作品和器材能夠回到嘉義，家屬都覺得相當的高興。他的父親為了攝影，登玉山三千多次，留下許多珍貴紀錄。謝謝玉山國家管理處將攝影器材保存完整，也感謝策展團隊的努力並多次造訪。方重雄先生同時在觀展過程中，講解父親方慶綿先生自製玻璃乾版底片印相機及木製大型室內相機及特製鏡子，許多民眾也好奇地駐足欣賞。

此次開展首先以新高寫真館文物呈現了方慶綿職業生涯及山岳影像，以他早期使用玻璃底片拍攝的玉山照片，還有部分以黑白負片所攝阿里山影像為核心，追尋新高寫真館的歷史。

其次，以地理空間的路徑為軸線，錨定方慶綿戰前的登山路徑與攝影視線之觀察位置。最後再以身體行動、動態與平面影像、口述聲音與文字等數種媒介，觸發歷史與當代的辯證關係。

在展場中，為呈現多重之「影像的復返」，特地以明信片字卡的形式穿插展示於方慶綿的影像和物件之間，讓參觀的民眾如同登山過程藉由身體移動閱讀及字卡蒐集，一同復返在策展團隊及方慶綿的影像及文字對話。值得一提的是，本次展覽特別邀請方重雄先生以口述聲音，敘述與其父方慶綿在新高寫真館工作點滴及登山攝影的故事，伴隨著觀者穿梭在展間，為此一早期珍貴影像生產作一見證性的視角與重要索引。

配合此次的展覽，美術館在古蹟棟3樓圖書室空間與「Lightbox攝影圖書室」合作策畫《山景變貌》攝影書展，並分成三個主題，分別為山與人的互動、建構風景、萬物有靈。歡迎民眾在參觀展覽後，可於圖書室休憩片刻閱讀攝影書籍。《捕風景的人—方慶綿的影像與復返》展覽即日起至6月13日於嘉義市立美術館展出，嘉義市立美術館全館不收費，開放時間為週二至週日，早上九時至下午五時，周一休館，邀請熱愛藝文的朋友一同蒞臨欣賞。