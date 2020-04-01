中央流行疫情指揮中心今天宣布宣布修改通報定義和擴大採檢，包括「發燒（≧38℃）或急性呼吸道感染或嗅、味覺異常」、「臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎」、「無明確旅遊史，醫師高度懷疑社區型肺炎」就可通報採檢。圖/取自網站

為了防堵無症狀武漢肺炎患者在社區趴趴走，中央流行疫情指揮中心今天宣布宣布修改通報定義和擴大採檢，包括「發燒（≧38℃）或急性呼吸道感染或嗅、味覺異常」、「臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎」、「無明確旅遊史，醫師高度懷疑社區型肺炎」就可通報採檢。

中央流行疫情指揮中心今正式修訂「嚴重特殊傳染性肺炎病例定義」，並擴大社區監測採檢對象。指揮中心發言人莊人祥表示，與先前版本之最大差別在於，無論醫師有沒有高度懷疑，有肺炎就採檢，如果有嗅覺味覺異常且符合流行病學條件，也要採檢。

目前臨床條件包括臨床條件三項。一，發燒(≧38℃)或急性呼吸道感染或嗅、味覺異常。二，臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。三，無明確旅遊史，醫師高度懷疑之社區型肺炎。

發病前14日內的流行病學條件有三項。一、有國外旅遊史或居住史，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士。二、曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。三、有群聚現象。

如果符合臨床條件一或二，還要符合流行病學條件任一項，才會通報。但如果符合臨床條件三（肺炎），還有額外的但書，就是「無論醫師是否懷疑」，都要通報。

指揮官陳時中表示，為加強肺炎等疑似病例篩檢，指揮中心也放寬社區採檢條件，擴大採檢對象，只要經醫師臨床研判並無高度懷疑由SARS-CoV-2感染導致的肺炎個案（含院內型肺炎）或其他具發燒/呼吸道症狀，但不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義個案，如醫師認為有進行SARS-CoV-2檢驗必要，都可依社區監測流程進行通報並採檢一次檢體送驗。

陳時中提醒，無需住院的嚴重特殊傳染性肺炎通報個案及社區採檢個案，採檢返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出，並應繼續居家隔離、居家檢疫或自主健康管理滿14天。

專家小組召集人張上淳說，「嗅覺異常」是病人主訴的主觀感覺，覺得嗅覺和味覺跟過往不一樣，有些是同時出現異常，有些是單獨的，每個人程度不一樣，因此目前沒有用任何測量方式，可以去看失去程度，至於會維持多久，現在也還沒有完整資料。

至於外界提出的「普篩」呼籲，陳時中解釋，「針對無症狀做普篩能篩出多少人？可能上萬人中才篩出1位，花精神做普篩，那不如把精神拿去好好做居家檢疫。」他表示，如果社區個案人數暴增和感染源不明者如「雨後春筍」般出現，就必須考慮普篩。