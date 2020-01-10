「國會要衝過半」！當然是各政黨的目標。惟檢視兩大黨已輪流執政，也相繼都已在國會過半「全面執政」，兩大黨繳出的成績如何?相信人民有所評。

2020大選明將投票，擁中央執政權的民進黨與盤據地方15縣市的國民黨均各擁資源也都以「拚過半」為目標，小黨或新興政黨是否能逆勢突圍攻上國會成為監督力量，或因選票分散而全軍覆沒，明將揭曉。陳永興醫師在選前呼籲：要保住國會最有力的監督力量，1月11日政黨票集中支持⑥時代力量。大選前夕，再聽一遍，陳永興的呼籲。咱人民是國家的主人，這一票決定台灣下一屆階段四年的未來。真的值得咱再聽一遍！

時代力量是2014年318太陽花學潮後組成的指標政黨，當時「我是台灣人」的國家意識攀上高峰，猶記時代力量在2016年首次參戰大選的最後關頭，曾有傳聞時代力量支持度已很高、夠了！等不斷放出的耳語擴散在各領域，後來也證明如非當時被刻意放出的傳聞所誤導，時代力量在當時形勢大好下，政黨票還能向上成長，可望多上幾席。

眾報昨9日一則獨家報導「：民進黨打壓小黨有前例？！ 李遠哲爆：蔡英文2016大選曾要向時力宣戰」連同李遠哲的影音同步在網路播出，引發熱議，也解答很多人的疑問。

眾報在該則報導中的前言如下：「2020總統立委大選進入倒數，民進黨從上到下鼓吹泛綠選民，拒投小黨，還稱這是浪費選票，引發爭議。但民進黨打壓小黨並非首次，前中研院長李遠哲在去年4月接受《眾報》專訪時就爆料，4年前蔡英文選情大好時，因為時代力量支持度高達15%，讓蔡英文差點對時力宣戰！」

(youtube/眾報2020/01/09)

https://www.youtube.com/watch?v=vRZ0EyPD2_M

https://www.standpost.net/article1/202001091?fbclid=IwAR3CxHC8yD3a_nXgV02aCNYFE-G8O8AY7teQAQaBfeROZnxOv4BOVBnQvso

當前民進黨在南台灣各地均喊要全壘打，民進黨在「單一選區兩票制」不利小黨與人民反中大環境下，很有可能全面獲勝，惟執政的民進黨再次在國會「過半數」續保一黨獨大，國會無有力監督力量，這對台灣真的好嗎?

陳永興醫師選前呼籲：要保住國會最有力的監督力量，他強調，過去4年時代力量在立法院已經充分發揮了制衡監督的角色，也扮演了最好的在野黨的角色。特別是黃國昌委員在立法院的表現有目共睹。黃國昌揭弊、打貪不畏權勢，堅持原則不分藍綠。他認為像黃國昌這樣的立法委員一定要讓他留在立法院，繼續為台灣人民來努力。

大選前夕，再聽一遍！陳永興的呼籲。

https://www.youtube.com/watch?v=XWdKd8p6acU