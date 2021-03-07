作者按：胡績偉臨終前跟姚監復說：告訴高瑜，一定要為「六四」平反！這種重托，我怎麼能完成？只有人民才能為「八九民運」正名。多少好老頭，一個個離我們而去。中國只剩腐敗和韭菜。適逢華國鋒百年，國內國外都熱鬧纪念，有一篇舊文（原載《動向》2008年9月號）轉發。我自覺還有相當可讀性，以表心意。

8月8日，看了聲勢浩大的京奧開幕式，得出的印象這就是中國改革開放模式的象徵——一黨專政下的「大國崛起」，因此對後邊的閉幕式興味索然。8月20日，87 歲的華國鋒溘然長逝於305醫院。外媒報導「華國鋒在奧運會的一片喧鬧中逝去」。今年4月和姚監復先生一起到北京醫院看望胡績偉先生，恰好遇到華國鋒坐着輪椅從轎車上被推下來，身體狀況比較半年前坐在十七大主席台最後一排打瞌睡時要差許多，已經預料到這位和藹又沉默的老者來日無多了。

在醫院裏和胡績偉先生談到華國鋒，沒想到老人家語出驚人：「胡錦濤如果不能把胡耀邦、趙紫陽的民主理念與作風學到手，那麼至少要學習華國鋒的寬容態度，體現一個政治家的宰相肚裏可撐船」的寬大胸襟。「千萬不要像鄧小平那樣，動不動就火冒三丈，急於罷官、動兵，隨便表態定性：『右派』、『反革命』、『動亂』，而且即使明知錯了，還死不認錯，決不悔改，一錯到底，釀成歷史性災難和難以化解的嚴重後遺症。」

《華國鋒同志生平》顛覆了鄧小平主導的中共中央決議

華國鋒去世之後，新華社頒發的《華國鋒同志生平》受到人們的關注和好評。《生平》稱：「華國鋒同志在粉碎『四人幫』這場關係黨和國家命運的鬥爭中起了決定性作用。」「他先後主持了黨的十屆三中全會、十一大、十一屆三中全會等重要會議。他在老一輩無產階級革命家的支持下，撥亂反正，恢復黨和國家政治生活的正常秩序，動員組織廣大幹部群眾積極投入經濟建設各項工作，揭發批判『四人幫』的罪行，清查他們的幫派體系，取得了很大成績。他根據廣大幹部群眾的要求，開始複查、平反冤假錯案。他強調千方百計把經濟搞上去，使工農業生產得到比較快的恢復和發展。在他的推動下，教育科學文化工作開始走向正常，外交工作取得了新的進展。華國鋒同志在領導揭批『四人幫』和動員全黨全國各族人民建設社會主義現代化強國方面作出了很大努力。」



華國鋒在粉碎「四人幫」關係黨和國家命運的鬥爭中起了決定性作用。圖／擷自網絡

從 1976年9月9日毛澤東去世，到作為中國改革開放標誌的十一屆三中全會，兩年又兩個月。在1981年6月召開的中共十一屆六中全會上通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，將這兩年定為「黨的工作在徘徊中前進」。確定「徘徊」的根源在於華國鋒「推行和遲遲不改正『兩個凡是』（即『凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護，凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循』）的錯誤方針；壓制1978年開展的對撥亂反正具有重大意義的關於真理標準問題的討論；拖延和阻撓恢復老幹部工作和平反歷史上冤假錯案（包括『天安門事件』）的進程；在繼續維護舊的個人崇拜的同時，還製造和接受對他自己的個人崇拜。」「對經濟工作中的求成過急和其他一些左傾政策的繼續，華國鋒同志也負有責任。」

從無情批判到正視現實，《生平》無疑是對鄧小平掌權後的中共中央重大決議的顛覆。符合黨心民心。華國鋒從毛澤東去世次日通過李先念聯繫葉劍英、隨後又親自找葉劍英、汪東興，決心解決「四人幫」，到10月6日一舉粉碎「四人幫」，使他成為結束文革，結束一個舊時代的中共領袖。對於華國鋒的應有地位，《生平》仍舊在迴避。一向實事求是的胡耀邦早在1978年12月一次會議上就說：「我個人的看法是：粉碎『四人幫』兩年多來，是撥亂反正的兩年，是扭轉乾坤的兩年。兩年多，我們搞了一場政治上的搏鬥，階級鬥爭的大搏鬥，確實是一場政治大革命，出現了多少驚心動魄、雄偉壯觀的場面。我建議在座的歷史學家想一想我們兩年多來的經歷，以便幾年之後好寫這兩年多來的歷史，作出公正的評價。」如何評價華國鋒主政的76-78年，不僅關係到客觀公正記述歷史，也關係着中國未來的發展。胡績偉先生一批親歷者，從去年十七大開始，就又一次重新書寫近30年的歷史，他在姚監復的幫助下，要整理十七個重大問題。鮑彤先生陸續破除了「改革開放總設計師的神話」、「十一屆三中全會是改革開放的大會的神話」。今天對改革開放三十年的回顧，儼然又回到三十年前解放思想的起點上，需要對新的「凡是」進行破除。為了獲得更多的真相，我最近採訪了研究胡耀邦的政治學者李盛平、林京耀，並和林京耀一同採訪了胡耀邦的秘書李漢平和高勇。

是華國鋒主政時期的黨中央啟用的胡耀邦和趙紫陽

胡績偉回憶：1976年10月6日，華國鋒、葉劍英等黨中央領導採取斷然措施，粉碎「四人幫」後，10月8日葉劍英派葉選寧通知胡耀邦，準備迎接將分配的工作，並詢問對當前如何治理國家的建議。胡耀邦10月10日對葉選寧說：「自古以來，有識之士，總是說，大亂之後，要順從民心。民心為上。根據這種遠見卓識的道理，我以為當前有三件事特別重要：1、停止批鄧，人心大順；2、冤案一理，人心大喜；3、生產狠狠抓，人心樂開花。」這就是胡耀邦自稱的「隆中三策」，實質上發展成為十一屆三中全會後黨的思想路線、組織路線、政治路線。胡趙十年新政的從政指導思想就是：尊重民心，保障人權，服從民意，全心全意為人民服務。

當年調胡績偉到《人民日報》擔任總編輯重要職務，親自談話的正是黨主席華國鋒。華國鋒對胡績偉說：「少數人開會，建議你到《人民日報》擔任總編輯。你有什麼意見？」胡績偉答道：「我只擔任過副職，只能做副總編輯。總編輯的工作，我不能承擔重任。」華國鋒採用激將法，反問胡績偉：「你比魯瑛，怎麼樣？誰更強一些？」魯瑛是「四人幫」挑選的《人民日報》總編輯，做報告曾把「墨西哥」說成「黑西哥」。胡績偉想也不想立即回答：「那我當然比他強。」於是華國鋒就說：「那好，你比他強，你就代替他。明天上班，當《人民日報》總編輯去。」這樣，正在「批鄧反擊右傾翻案風」中遭批判的胡績偉第二天就到《人民日報》社上班去了，擔任了總編輯。

中共製造宣傳誤區掩蓋鄧小平阻止平反冤假錯案

胡績偉提出從鄧小平欽定、趙紫陽宣讀的胡耀邦的追悼詞和生平，到曾慶紅在胡耀邦90誕辰紀念會上的紀念講話，有意製造了一個宣傳誤區，把「真理標準」大討論放在平反冤假錯案之前，從歷史事件發生的時間順序看，平反冤案在前。1978年5月11日《實踐是檢驗真理的唯一標準》在《光明日報》以特約評論員名義發表，新華社全文轉發。5月12日《人民日報》、《解放軍報》等九家報紙，13日又有15家省級報紙全文轉載此文。關於平反冤假錯案的輿論宣傳和組織落實工作，早在一年前的1977年3月3日胡耀邦擔任中央黨校副校長以後，就在推動從政治、思想、理論、路線上肅清「四人幫」的流毒時，重點抓了平反冤假錯案，目的是解放幹部、解放人。胡耀邦組織撰寫、並親自修改了17次的文章《把「四人幫」顛倒了的幹部路線糾正過來》，1977年10月7日在《人民日報》發表，早於真理標準的討論。而且，應當指出，胡耀邦敢於提出發動和領導平反冤案，正是解放思想的鬥爭，因為重大冤案都是毛澤東親自製造的。有意製造了這個宣傳誤區，目的在於要貶低胡耀邦的偉大功績，把功績加給鄧小平。



左起：華國鋒、葉劍英、胡耀邦。圖／擷自網絡

1977年12月，胡耀邦擔任中組部部長。1978-1982年在胡耀邦領導下取得了平反冤案的偉大成果，全國在複查各類案件中涉及500萬人，屬於「文革」中的案件約290萬人，包括劉少奇等高級領導幹部和老舍等黨外人士，「文革」歷史遺留案件188萬件，平反糾正300萬名幹部的冤假錯案，複查糾正錯劃右派54.7萬人，糾正錯劃領右傾機會主義分子12.5萬人；為47萬名中共黨員恢復了黨籍；加上千萬名受牽連的幹部、群眾及家屬，同時妥善處理了「文革」中犯錯誤的人員。解決了殃及一億人的問題。這是粉碎「四人幫」之後，共產黨再一次贏得民心之舉。平反冤案阻力來自「凡是派」和鄧小平。主管中央專案組的黨中央副主席汪東興，拒絕把這些專案大權移交給中組部部長胡耀邦。但是隨真理標準討論，「兩個凡是」被衝破了，汪東興掌管的大案經過艱難曲折還是能獲得平反。鄧小平阻撓的就不一樣了，反右運動留下尾巴，高饒案沒有解決，阻力都在鄧小平。1980年2月至4月圍繞《人民日報》為劉少奇平反的社論題目，胡績偉和胡喬木進行過一場激烈爭吵。胡喬木定為《恢復毛澤東思想的本來面目》。胡績偉建議改為《恢復歷史的本來面目》，並徵求胡耀邦的意見。胡耀邦同意人民日報的修改意見。遭到胡喬木的批評和拒絕。胡喬木強調，他轉達的是鄧小平的意見，《恢復毛澤東思想本來面目》的題目與他口授的社論內容，不能改，一個字也不能改。題目不能改，內容也不能改。胡績偉告訴胡耀邦以後，胡耀邦也沒辦法。社論發出後，遭遇群眾來信的炮轟。

77-78恢復了黨和國家政治生活的正常秩序

從 1953年就跟隨胡耀邦的警衛秘書李漢平說：「耀邦在那兩年時間內把重要的幹部全給當了，黨校校長，組織部長，中宣部長，秘書長。實際上就是黨務的這塊，他全都包了。」另一位長期擔任機要秘書的高勇說：「那段時間好像哪裏都需要耀邦，而且他到哪去局面很快打開了。」

作為領導中國改革開放的新時期的領袖胡耀邦，最重要的功績都發生在華國鋒擔任黨政軍一把手的時候，他自己當了總書記之後反而處處受制，最後也和華國鋒一樣，被迫辭職。這是不能不讓人反思的一段歷史。

今年中共統戰部副部長，胡耀邦長子胡德平懷着滿腔的激情和深情寫了《耀邦同志在「真理標準」大討論的前前後後》，分上中下篇發表在《財經》雜誌，6月10 日發表的中篇中真實寫下胡耀邦和華國鋒在「真理標準大討論」中的重要關係，是最珍貴的史料。1978年5月《實踐是檢驗真理的唯一標準》一文發表後，胡耀邦繼續在《理論動態》上擴大戰果，其中《歷史潮流滾滾向前》的重要文章，胡耀邦看了5遍，華國鋒也看了2遍。胡德平寫道：「當時的輿論還是以『兩個凡是』為主宰。但是《光明日報》、《人民日報》、《解放軍報》並未因刊登《實》文，它的社長、總編輯就遭到撤職查辦的處分；耀邦同志也未因組織、引領、推動這一討論而停止他的黨校副校長和中央組織部部長的工作。其原因，就是「文革」結束以後，黨內還是恢復了一些民主生活的生氣，政治空氣畢竟沒有「文革」之中那樣恐怖可怕。國鋒同志的克制、寬容態度也是相當重要的。耀邦同志8月18日在中央黨校的一段談話，應引起歷史學家的注意，他說：「王任重問華主席，實踐是檢驗真理的標準是怎麼回事？」華主席說，「這是一個重要的問題，要搞清楚，從團結的願望出發，達到團結。」

華國鋒同志當時作為中共中央主席、國務院總理和中央軍委主席，處於最高領導地位。他認為黨內有思想分歧，應強調團結；黨內分歧引發了不同觀點的鬥爭，他強調要從團結的願望出發；對真理標準問題的討論，他認為是個理論問題，要搞清楚。他更沒有暴怒、不計後果地把形勢搞亂弄糟。相反，以後他還為自己的錯誤作了自我批評，要求停止對個人崇拜的種種宣傳。

1978年年底，中央工作會議期間，華國鋒同志講：「我是下了決心叫大家講話，既然把大家請來了，就要讓大家講話，集思廣益。」

「華國鋒同志的這種民主精神和作風，在當時也是難能可貴的，也不是誰都能夠做到的。」胡績偉對華國鋒的寬容大度有親身體會，他回憶在華國鋒主持的會上，汪東興公開指責他，他也針鋒相對地進行反駁，對於激烈的爭論雙方，華國鋒沒有做偏袒汪東興的插話，最後也沒有做總結或表態支持汪東興。實際上，華國鋒允許胡績偉當着他的面批評汪東興，也就是批評華國鋒本人。散會後，華國鋒還主動同胡績偉握手。胡績偉認為華國鋒具有的寬容大度，在黨政軍大權在手的領導人身上是很重要的很寶貴的品格。

李漢平記得78年6月20日、24日胡喬木連續來家找胡耀邦，說「你不能再這樣寫，這樣黨就分裂了。」汪東興不准《紅旗》刊登真理標準討論的文章，在宣傳系統批評人民日報。從來聽夠了爭論才做決定的華國鋒講話了，他說：「怎麼能說真理標準的討論是砍旗呢？」

華下胡上是黨和國家政治生活的正常秩序再一次紊亂

「不僅在政治上思想上華國鋒同志是最適合的毛主席接班人，就年齡來說可以使無產階級領導的穩定性至少可以保證十五年或二十年之久，這對全黨全軍全國人民來說是何等重要啊！怎不令歡欣鼓舞呢？」這是鄧小平1976年10月10日經由汪東興轉華國鋒的信中的一段話，由鄧的要求下發全黨，這封信距離華國鋒以黨的主席身份挨批的十一屆三中全會不過兩年，距離華國鋒下台的十一屆六中全會也不過4年半。與「十五年或二十年之久」，差得可遠了去了。

華國鋒55歲接班，是最年輕的黨主席，到1981年6月的六中全會，華國鋒被迫辭職已成定局。誰當黨的主席，經過最激烈的較量。77歲的鄧小平是最想當的，有人推舉葉劍英，葉以80多歲推辭，但是他不同意鄧小平，因為他根本不同意華國鋒下來。最後新的黨主席落在工作成績最突出的胡耀頭上。趙紫陽當選為黨的副主席，鄧小平當選為中央軍委主席。在胡耀邦的提議下，華國鋒擔任黨的副主席。

「12大」又經過一輪較量。胡耀邦堅辭黨的主席，主張鄧小平當黨的主席，自己擔任副主席，鄧小平試探提出葉帥當。葉帥說：我不成。鄧問：誰來當？葉回答：耀邦當，我建議你也不要當。據說是陳雲的意見成為定局，他對鄧小平和胡耀邦說：不要爭了，就是你們兩個矮子當政。胡耀邦堅持不設黨的主席，只當總書記，並堅持給華國鋒政治局待遇。



黨和國家政治生活的正常秩序再一次紊亂，華（左）下鄧（右）也想上。圖／網絡截屏

鄧小平將黨的一把手和軍委主席分開是違憲行為，82憲法，為他而修改。華國鋒以身作則，身體力行努力建立黨和國家政治生活的正常秩序，被破壞殆盡，毛澤東遴選接班人制度被鄧小平擴大為隔代指定。胡耀邦在「一把手」的位置上和華國鋒巧合，也呆了5年。在他被迫辭職的生活會上，鄧小平對他說：你對華國鋒始終恨不起來。

中國重新需要一次76-78年的大變革

隨華國鋒的辭世，人們自動將他和葉劍英、胡耀邦這些與76-78為人民立下功勳的領袖人物聯繫在一起回憶。

胡德平文中披露胡耀邦和華國鋒曾有四次共同工作的機會。第一次共同工作，是在中共湘潭地委開展「四清」運動，兩人共同工作長達一年半之久。

李漢平回憶文革中胡耀邦是走資派，華國鋒當了黨的第一副主席以後帶着家人來看過耀邦，當時住在富強胡同。胡耀邦去世之後，華國鋒到家來悼念，看望了李昭夫人，他很有感情地說：「李昭同志呀，唉呀，我不知道耀邦同志有病呀，我來晚了！我要知道他有心臟病的話，我就會早點來，給他介紹介紹心臟病不可怕，主要是要注意什麼什麼……。」看得出，華國鋒很沉痛。

8月21日，胡德平代表全家到西皇城根的9號大院弔唁，韓芝俊夫人對他說，華國鋒看了他寫的《耀邦同志在「真理標準」大討論的前前後後》（只限上中篇，下篇發表於9月），一直想約他談話，因為住院，沒有來得及。22日，華的二兒子蘇斌專程回訪，與胡德平再談。

中國不再缺乏強人，缺乏的是對人民真誠而寬宏的領導人。



2011年，華國鋒雕像隨華國鋒墓一起建成，現雕像已拆除，換成了一盆鮮花。圖／擷自網絡

※本文轉載自《 歐洲之聲 》