封武漢是要封鎖疫情不要向外擴散，其他地區的自我封鎖是要阻止病疫的侵入。就在中國各地封來封去時，世界各國也透過撤僑、停航、停郵等方式，「封鎖中國」。圖／網友提供

武漢肺炎已經肆虐全中國，中共政權採取極端偏激的政策，仍然無法抑制疫情。首先，在疫情初爆時，故意隱瞞粉飾太平，以致耽誤了控制疫情的黃金時期，使疫情在武漢失控。為了阻止疫情擴散，中共採取「封城」的手段封鎖武漢市以及全湖北省，但已經來不及，全國各地已紛紛傳報疫情。接著各地也宣布封城，一連串「封市、封省」的消息相繼傳出。在兩個星期內，全中國重要的城市，包括北京、上海、廣州．天津、重慶、深圳，全都封了。

封武漢是要封鎖疫情不要向外擴散，其他地區的自我封鎖是要阻止病疫的侵入。就在中國各地封來封去時，世界各國也正在「封鎖中國」。

首先，美國不顧WHO及中共的反對，宣布撤僑。其他國家包括台灣紛紛跟隨。接著，川普要求美國航空公司停飛中國，拒絕在2星期內去過中國的外籍人士進入美國。日前，美國郵政總局（USPS）表示不再接受往中港澳的信件包裹（因為大多數航班停飛），直到未來運輸能力足夠才會重啟服務。美國迅速、果斷的切割行動，引來中共的批評。中共外交部發言人華春瑩指責美國「帶了一個很不好的頭，實在太不厚道」。

中共批美國「不厚道」，真是天大的笑話。二十年前，美國牽引中國入世界貿易組織（WTO），並且給予很多優惠。例如上面提到的郵件包裹， 同樣寄2公斤的包裹，從美國一州寄到另一州，需要付20美元的郵費，可是從中國寄到美國，卻只需要5美元，有利中國廠商開拓美國市場。當時美國的領導者願意幫助中國，是希望中國改善經濟之後，能夠進行政治上的改革，讓中國成為一個自由民主的國家。但是二十年後，中國成為世界第二大經濟體，非但未走入民主化，反而對內更加極權專制，對外恫嚇周遭小國，並且竊取西方國家技術，執行掠奪性經濟政策，妄想成為世界霸權，是現今自由世界最大的威脅者。

武漢肺炎爆發後，成為考驗政治人物的機遇，有幾位表現比較突出，列舉如下：

1.美國總統川普表現甚佳：

要瞭解川普必須「不要理會他説什麼，要看他做什麼」。武漢肺炎疫情公開化後，川普一方面誇奬習近平在控制疫情方面表現良好，另一方面卻快速的撤僑、斷航、斷郵。他的快速行動起了領導作用，其他國家紛紛跟進，有效的阻止疫情快速向全世界擴散。川普此舉不愧為自由世界的領導人。

2.台灣疫情指揮官陳時中的表現可圈可點：

陳時中做事認真果斷有魄力，又公開透明，經常公布疫情進展，深得台灣人民的信任。台灣在控制疫情的表現，比日本、韓國、香港、新加坡都好很多，陳指輝官功不可沒。他的話「當初國籍沒選台灣，現在就要自己承擔。」與「防疫人道支援以國人優先，沒有量力而為是指揮中心的失責」，在社群網路瘋傳。不過目前兩岸尚未斷航，每天仍有不少人來往，很容易成為疫情擴散的破口。建議從中港澳回國者從居家隔離，轉為集中隔離。

3.日本首相安倍做的哩哩拉拉：

面對這一次世界級的災難，日本政府的作為令人跌破眼鏡。為了賺中國觀光客的錢，遲遲未啓動防疫機制。啓動後日本政府工作效率低落，使疫情在日本全境擴散。停靠在橫濱的鑽石公主號，沒有拿出魄力來解決，放任疫情在郵輪上擴散，實在叫人不敢相信。媒體報導，為了習近平在四月份訪日，安倍不敢採取果斷措施。可見與習近平見面並不是一件好事，政治人物千萬不要被「誘惑」。

4.習近平可能成為亡國之君：

德不配位加上極端無能，習近平正帶領中共政權走入滅亡。經過這一次疫情的肆虐，中國國力必定一落千丈，中國人民也必定會覺醒，不再相信共產政權的花言巧語，共產政權的滅亡指日可待。