在台灣的中國勢力不只不關心中國的民運，還站在中國統治者的立場看中國，與早期的中國人完全不一樣。圖為1989 年民運期間的北京天安門廣場。圖／擷自六四紀念館網站

六四天安門事件已歷經三十一年，奇怪的是目前在台灣關心這一件事者是綠營，中國勢力反而不過問。顯然的，台灣人關心中國的民運，是站在人權的立場關懷中國人，對於蠻橫的中國政府當然會抵制。比較有趣的是在台灣的中國勢力不只不關心中國的民運，還站在中國統治者的立場看中國，與早期的中國人完全不一樣。

蔣家政權統治台灣年代，實施獨裁的殖民統治，台灣人與中國人完全不平等，在台灣的中國人以統治者的立場面對台灣人，他們內心的世界是中國勢力分居海峽兩岸，而台灣人只扮演被統治者的角色而已，沒有將台灣人擺在心上，他們的敵人是在對岸，他們稱中國共產黨為「共匪」。李前總統繼承了蔣家政權，中國勢力完全不能接受，他們認定台灣人並非中國法統，不能承接大位。後來台灣人逐漸擺脫被統治者的角色，中國勢力更不能接受，只是台灣的政局已不可能走回頭路，造成他們敵視的對象逐漸由「共匪」轉向台灣人。

中國勢力敵視的對象轉變之後，更沒有將台灣當作自己的家，所以將全部的希望放在對岸，期待對岸有正常的環境，民主化當然是重點之一。在一九八九年發生六四天安門事件時，台灣掀起了聲援的活動，而主導者就是中國勢力，也就是統派人士。他們好像扮演認同民主運動者，事實不是，他們就是不接受台灣的民主運動。

統派不接受台灣人當家作主

六四天安門事件發生後的第二年（1990年），台灣發生了三月學運，也就是野百合學運，若是中國勢力真的追求民主的話，他們應該支持野百合學運，事實正好相反，他們反對野百合學運，因為當年學運的目標包括了萬年國會退職，而萬年國會就是代表中國法統來掌控台灣的立法權，中國勢力希望由他們殖民統治台灣，當然不希望台灣由人民當家做主，因為民主化會自然終結外來勢力的殖民統治，這是中國勢力不希望發生的事。

台灣的政治民主化之後，自然終結外來政權的殖民統治，這是中國勢力所不認同的，他們因而更積極拉攏他們昔日所稱的「共匪」來對付台灣人。他們也變更六四天安門事件時期的思考模式，當年他們認定中國是他們的祖國，期待祖國能正常化，內容當然包括民主化，因而站在人民的立場反獨裁政權。可是台灣政治民主化之後，台灣人民當家作主，自然擺脫中國勢力的殖民統治，這是中國勢力所不願意看到的，因而不期待台灣政治民主化。

中國勢力心目中，「共匪」雖然兇殘，卻是同胞，台灣人雖然溫和，卻是外人。以前台灣人扮演被統治者，他們仇視的對向是兇惡的「共匪」，今日台灣人想要當家作主，他們就勾結兇殘的同胞「共匪」來對付外人。最可憐的就是台灣人，竟然有人擁抱勾結「共匪」的統派人士。