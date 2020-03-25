創立於1997年的門諾基金會23年來不但關心花蓮縣境13個鄉鎮的弱勢長輩、身心障礙者，也延伸他們的關懷觸角到台東縣境。由於台東地形狹長、偏鄉的交通也較為不便，而且醫療和長照資源長期集中於市區，實際上，台東人口老化的程度乃以長濱、東河等離市區車程遙遠的鄉鎮最為嚴重，因此為了偏鄉弱勢民眾的需求，門諾基金會開始設立長照巴士的服務。

門諾基金會表示，長照巴士主要服務 65歲以上失能老人、失能之身心障礙者、55-64歲之失能原住民、50歲以上失智症者等對象，以解決就醫、復健等交通車程的問題。目前台東交通中心有10輛長照巴士，2019年度每個月服務269人，共累積6873人次，2020年度的目標則是希望可以服務更多弱小的身障朋友，累積到1萬人次。但受限於地理環境，台東市區到東海岸的長濱鄉，單趟就是70公里，到南橫路上的霧鹿部落，則是60公里，動輒一天百公里以上的里程，車輛的壽命消耗得很快，目前有6輛（台東三輛、花蓮三輛）長照巴士已屆齡汰換邊緣，對於需要自籌的社福團隊來說是很大的負擔。

成立於2019年11月的「感恩會」看見了偏鄉的需要，決定捐贈門諾基金會一輛用於台東的長照巴士。「感恩會」是由緬甸華僑高明偉發起的民間組織，目前成員共有十位，大多是他的親朋好友，該會的信念就是希望可以對社會有所貢獻。高明偉十幾歲時便來台讀書，後來順利工作扎根，於是想回饋台灣社會，與認識十多年的朋友共同成立「感恩會」，理念是修身齊家推己及人，先照顧好家庭，再把愛擴散出去，對社會感恩與回饋。「感恩會」的宗旨不只關注偏鄉長照，他們今年的目標是想要幫助社會上有需要的人。



「感恩會」成員與所捐贈的長照巴士。圖／門諾基金會

今天上午於門諾基金會的盛恩堂舉行捐贈長照巴士的儀式，門諾基金會的邱燕銀執行長、陳永興董事長和林在福董事皆出席參與捐贈儀式。首先由邱燕銀執行長說明長照巴士目前的服務項目與執行狀況，接下來，董事長陳永興則表示門諾基金會在台東的服務從是近年開始發展，希望可以照顧到長濱鄉、東河鄉等偏鄉海線的弱勢民眾，然而因花東地形狹長，單趟里程數往往破百，對於車輛的消耗著實不小，今年預計還要再汰換6輛，得再繼續努力，特別感謝「感恩會」看見東部的需求，也期望能透過「感恩會」愛心行動，喚起社會大眾一同支持門諾基金會。最後「感恩會」會長高明偉上台致詞也透露，這是「感恩會」成立以第一次捐這麼大筆金額，他們很高興透過門諾基金會讓他們的愛心得以發揮。

門諾基金會表示，為因應台東偏鄉特性與老化速度，台東交通中心將自今年五月起於關山工作站新增「縱谷區」的服務據點，並調派兩輛車於縱谷區服務，以縮短服務路程的時間與車輛的耗損。更期許未來可以增設海岸區、南迴區，但因今年有6輛車服務里程已達汰換邊緣，需求孔急，實在是沉重負擔，因此也期望社會各界可以像「感恩會」一樣伸出援手，幫助最弱小弟兄。

門諾基金會洽詢專線：03-8338009轉422李小姐。



門諾基金會與感恩會成員合照。圖／門諾基金會