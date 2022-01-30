翁俊明，1893年1月12日出生於台南。他的父親翁紹煥是秀才，精通醫術濟世救人。他自小聰明有神童之稱，3歲已能識字，13歲之前在家勤學經書習文作詩，1905年進入台南第一公學校接受日本新式教育成績優異，1909年考入總督府醫學校，與台灣第一位醫學博士杜聰明是同學，翁俊明民族意識強烈對日本統治不滿，同學中有王兆培當時是中國革命同盟會福州分會的會員，翁俊明於1910年5月2日宣示加入同盟會，9月3日被孫中山派任為同盟會台灣通訊員，並開始於醫學校內成立台灣通訊處招收會員，在兩年內已達30餘人，包括蔣渭水、杜聰明等都有參加。他們支持孫中山在中國的革命，後來發現袁世凱在北京稱帝，於是在蔣渭水策劃下密謀毒殺袁世凱，由翁俊明和杜聰明攜帶霍亂菌，前往北京伺機要在袁世凱的飲水中下毒，但因警衛森嚴無法如願，只好返台，他可說是台灣的醫學生參與中國革命的第一人。

1915年翁俊明總督府醫學校畢業，進入台北馬偕醫院擔任外科醫長，同年與台南富紳吳筱霞的長女吳湘蘋結婚，舉行台灣首次的西式婚禮。不久台南西來庵事件爆發，日本軍警大肆搜捕殺害台南地區的抗日份子，翁俊明舉家遷移至福建廈門避難，1916年他在廈門設立「俊明醫院」，1926年又到上海設立「俊明醫院」，一方面行醫一方面暗中支持同志掩護革命工作，他也在上海和廈門設立了「中華醫學專門學校」，又在廈門設立「廈門美術學校」，多方面培育人才致力於中國的現代化。1937年盧溝橋事變發生，翁俊明宣布脫離日本國籍，1938年日軍攻陷廈門，他只好避難至香港，1940年他奉命在香港成立「中國國民黨直屬的台灣黨部籌備處」，1943年秘密遷至福建漳州，開設「中正醫院」掩護「台灣黨部」的籌備工作，1943年3月8日翁俊明被任命為「中國國民黨直屬台灣黨部執行委員會的主任委員」，這可以說是後來國民黨台灣省黨部的前身首任主委。

翁俊明致力於中國的革命事業但對故鄉台灣仍極為關心，他不只與同學杜聰明時有聯繫，對蔣渭水成立了「台灣文化協會」創辦《台灣民報》也大力的資助，他對台灣前往中國的抗日志士多有接觸，畢生致力於「收復台灣、還我自由」的目標。日本發動侵華戰爭後又擴及為二次世界大戰，美國參戰後日軍敗像漸露，翁俊明正期待早日看到戰爭結束，台灣能夠光復。豈料1943年11月18日，翁俊明發生酒後中毒事件不治身亡，享年52歲，當時有人說他是遭到日本人毒害。

翁俊明的孫女翁倩玉是後來在日本走紅的藝人歌星，也是出名的版畫家，她是台灣人在日本影藝界備受尊敬的代表性人物，可說是台灣之光！



1913年（大正2年）7月，台灣青年計劃赴北京暗殺袁世凱，特於壯行前在台北新公園（今228和平公園）獅子咖啡屋合影。由左至右。前排：林木土、翁俊明、杜聰明、魏清德。後排：林錦生、蘇樵山、曾慶福、蔣渭水