門諾基金會的「身心障礙者社區樂活補給站課程」安排有氧老師帶領同學進行有氧伸展，搭配音樂適當、適量的運動到身體。圖／門諾基金會

門諾基金會的「身心障礙者社區樂活補給站課程」今年受到新冠肺炎的影響，已於4月時因防範疫情而停課一個月，因此今年暑假便決定在昨日（7月14日）正式開課，讓學員可以彌補4月時沒有體驗到的課程。

在上課前學員們都很熱絡的聊天、互動，教室中充滿熱情溫馨的氣氛。參加這樣的課程讓學員們透過一同學習聯絡彼此的感情，拓展人際互動的機會。

門諾基金會開辦的「身心障礙者社區樂活補給站課程」是由衛福部主責、花蓮縣政府指導，目前已經服務12年之久，服務對象主要為設籍花蓮、15歲至64歲持有身心障礙手冊且經評估可參與團體活動者，目前總學員有32位。課程分為上午班、下午班分開進行，每個班級人數上限為15人。上午的課程為例行活動，下午的則為主題課程，學員可以自由選擇課程，並且每一季的課程都會依照學員的期待和意見回饋進行調整與安排。



上課前照服員替學員量測血壓，掌握健康狀況。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，開辦這樣的課程是希望鼓勵花蓮身心障礙朋友走入社區、增加人際相處的機會，並且因著參與課程養成規律的生活，減少因長期獨處家中造成的身心健康問題，也期待課程能提供身心障礙者藉由運動來增加身體機能，也能參加才藝課程發揮所長，建立自信心。



老師引導學員欣賞漂亮的畫作與日本的藝術文化。圖／門諾基金會

門諾基金會花蓮工作站開辦身心障礙者社區樂活補給站

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