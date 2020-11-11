●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

柬埔寨持續拆除美軍設施，拜登宣稱勝利後國際預期會對中軟化，可能加速柬埔寨傾中。

俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然10日簽署阿爾察赫停戰，阿爾察赫必須於12月1日放棄此次戰爭亞塞拜然攻下的阿爾察赫第二大城舒沙，並交出部分1994年攻下的周邊亞塞拜然區域，亞塞拜然並可得到一條通往其飛地納希切萬的陸地通路，經由納希切萬，亞塞拜然將可連接土耳其。阿爾察赫則可保留通往亞美尼亞的陸上通道。俄國維和部隊10日進駐阿爾察赫，規模2000人，駐軍將持續5年。土耳其則不駐軍，但與俄國共同開設停火監督中心。

英國首相強生推動可向歐盟毀約法案在國會遭否決。

衣索比亞提格雷戰事加劇，政府軍攻下胡梅拉機場。軍方宣稱擊斃550提格雷獨立派民兵。戰事造成2500名難民逃向蘇丹。衣索比亞政府發言人表示唯有當提格雷武裝被摧毀，才有和平談判可能。

柬埔寨

美國戰略與國際研究中心(CSIS)出示衛星照片顯示，雲壤海軍基地10月1日還存在的美軍建造設施，11月4日已經不見，指柬埔寨持續拆除美軍設施。2019年美國國防部要求柬埔寨說明為何不願讓美國維修該基地，懷疑可能想讓中國駐軍。拜登宣稱勝利後國際預期會對中軟化，可能加速柬埔寨傾中。

阿爾察赫

俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然10日簽署阿爾察赫停戰，阿爾察赫必須於12月1日放棄此次戰爭亞塞拜然攻下的阿爾察赫第二大城舒沙，並交出部分1994年攻下的周邊亞塞拜然區域，亞塞拜然並可得到一條通往其飛地納希切萬的路上通路，經由納希切萬，亞塞拜然將可連接土耳其。阿爾察赫則將可保留通往亞美尼亞的陸上通道。

亞塞拜然也必須停止進攻，戰線止於現狀，不再繼續推進阿爾察赫。亞美尼亞部隊已停戰。俄國維和部隊10日進駐阿爾察赫，規模2000人，駐軍將持續5年。土耳其則不駐軍，但與俄國共同開設停火監督中心。俄國表示逃難人民可回歸家鄉，交戰雙方也將互相交換戰俘與陣亡士兵遺體，交通將全面重新開放。

阿爾察赫有1302人陣亡。阿爾察赫國安會祕書長辭職抗議停戰協定。

亞塞拜然此次於9月27日發動攻勢，在土耳其積極協助下，6週戰役打回大半1994年丟失的領土，國內慶賀戰勝，亞美尼亞則引發人民暴怒抗爭。

法國總統馬克宏呼籲土耳其後續需尊重亞美尼亞權益。

西班牙

加納利群島湧進2600名非洲偷渡客。2020年已有15404人偷渡至加納利群島。2006年有3萬人偷渡，之後西班牙加強海巡，減少到每年數百人，但是由於地中海偷渡路線提高巡邏，以及義大利新冠疫情，讓偷渡客又選擇從加納利群島的路線。

歐盟

計畫嚴格管制線上極端主義。法國總統馬克宏表示歐盟需團結快速回應恐怖主義威脅。

德國總理梅克爾敦促申根區應該改革出入境系統，以對抗恐攻威脅。法國總統馬克宏也稱要更加保護邊境。

英國

首相強生推動可向歐盟毀約法案在國會遭否決。

衛生部長建議國際要檢視養貂場。英國20年前就已經禁止養貂，歐盟2023年也將全面禁止養貂。

波蘭

將全面篩檢養貂場。先前丹麥發現貂感染變種新冠病毒，撲殺全國1700萬隻貂。波蘭養貂業規模大約丹麥一半。

美國

烏克蘭爭取拜登總統就職大典的席位。

祕魯

國會9日彈劾總統成功，總統下台，10日國會議長，中間偏右的人民行動黨所屬的Manuel Merino，宣誓接任臨時總統，將代理總統職務到7月。祕魯4月將舉行總統大選。

福克蘭群島

戰爭留下的地雷，40年後終於清除完成。

衣索比亞

提格雷戰事加劇，政府軍攻下胡梅拉機場。軍方宣稱擊斃550「極端分子」（提格雷獨立派民兵）。戰事造成2500名難民逃向蘇丹。衣索比亞政府發言人表示唯有當提格雷武裝被摧毀，才有和平談判可能。

提格雷控訴厄立垂亞同時派遣軍力跨越國境攻擊提格雷。厄立垂亞否認。

以色列

國會同意與巴林建立外交關係。

派遣首批使節團到蘇丹鞏固雙方關係正常化。

阿富汗

情報單位稱已經擊斃由塔利班包庇的蓋達組織資深成員。塔利班與美國簽訂的和約中規定塔利班需與蓋達斷絕往來。

塔利班呼籲拜登維持美國撤軍政策，和約中美國將於5月撤軍。

巴勒斯坦

1995年與以色列談判簽署奧斯陸協定的外交家Saeb Erekat，10月8日感染新冠，10日去世，巴勒斯坦全國哀悼3天。

福和會官方網頁：www.fratwn.org