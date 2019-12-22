選戰進入最後三周，各個政黨也陷入近身肉搏賽，12月18日，總統候選人第一次辯論，果然內容乏善可陳，老韓雖然嘴巴厲害，罵人很爽，高喊「中華民國萬歲」，企圖藉此鞏固「反蔡」的韓粉，但是，引用數據缺少公信，反而自打嘴巴，利嘴未必勝過沉默力量，以為可以持續站在苦人的頭上，往上爬到高位，現在看來，老韓利用民粹的權力爭逐，拖累國民黨選情，未來恐怕就是一場空。

老韓罵小英，把一場嚴肅的總統政見會罵丟了，這是民調落後者的無奈，無獨有偶，為了拉抬民眾黨下滑趨勢，老柯罵阿菊，連罵好幾天，阿菊是否涉貪，金錢是否用在必要建設，直接交給司法承辦，比較正確，這種罵街選戰法，說實在，無濟於事，聰明如老柯，也陷入這種迷思，所謂人一急，高智商也會變成低情商。

老柯炮口對準民進黨，猛烈攻擊，因為政黨票居第四的時代力量，已經迎頭趕上，為了確保「國會戰將」黃國昌不被缺席，社會支持的聲浪正在擴大，時代力量正向突破10%支持度努力。

統獨對決 第三勢力難存活

而在區域立委方面，老柯所提名的候選人，一開始設計上，只圖卡住民進黨，思考太負面，上台就想犧牲打或者搞棄保，所以，戰力並未發揮，尤其是統獨議題，仍然是這一次大選主題，自以為白色不沾鍋，站在牆上不怕風的民眾黨，已經不能只靠藍綠惡鬥撈票，以至於，失去議題著力點的區域立委，打起來相當辛苦，尤其，「下架吳斯懷」，已經成為民進黨的立委主打牌，民眾黨的區域立委，立即遭到邊緣化，危機已經顯現，客觀選情發展，的確不利民眾黨，也直接影響到政黨票的支持度，因此，民眾黨民調長期在10%上下盤整，加上郭董逐漸疏離民眾黨，也是民眾黨出現危機意識的最主要因素。

「時代力量」用打弊案作為競選主軸，營造出不能讓國會沒有戰將的氛圍，取代過去民進黨揭弊的傳統，另外，虎視眈眈的「大內神掌」也猛挖國民黨牆腳，淺藍和淺綠選票一但被瓜分出去，已經不會只有民眾黨獨享，所以民眾黨選情告急，區域立委想要突圍，難度更高，想來想去，還是只有痛罵「藍綠惡鬥」一招，希望把選票拉到第三勢力，很可惜，第三勢力目前在台灣，存活並不容易。

客觀說，政治語彙上，老柯的白色黨，其實不是白色，因為純白不是顏色，而是最容易汙染的底色，從淺藍淺綠政客來投靠，就可以知道，民眾黨很難有自己主張或意識，尤其是，大選的統獨對決形成，民眾黨就失去焦點，因為老柯也無法定位自己的政黨，到底是偏統多一點，還是偏獨多一點，於是，這種只靠個人魅力崛起的政黨，如果失去個人魅力，這個黨想要活下去，恐怕還有待觀察。

17個黨搶40%選票 過門檻比登天難

台灣國家因為陷入統獨定位不明狀態，所以政黨光譜，並非歐洲國家的以左右區分，偏左或偏右，極左或極右，政治光譜從中間，向兩邊擴散，而台灣卻是不統不獨的現狀，成為政治光譜中間點，偏統，偏獨，極統，極獨，向兩邊擴散，因為政治議題關係一個國家的消亡，其他社會經濟議題，反而被排擠到比較次要的角落，也因此，選舉的主軸，總是圍繞在中華民國周圍，以及國家是否滅亡的焦慮，這種狀態如果中國因素對台灣干擾沒有消失，恐怕還會持續下去。

從最新的民調來看，國民兩大黨的政黨票，大約會拿走60%，因此，其他17個政黨必須爭奪剩下的40%選票，從這一次選舉19個政黨來看，有知名度的次要政黨，例如民眾黨，親民黨，時代力量，企圖跨過10%的野心已經展現，這三個政黨的領袖個人色彩相當濃厚，最後會由哪一個政黨突破10%，現在難說，如果三黨都無法突破10%，那麼其他新興小黨才會有機會過5%門檻，原因很簡單，扣除兩大黨和三個次要黨，政黨票只剩下10%，下場就是其他14個政黨要瓜分10%選票，結局就是全部「槓龜」，算一算，從喜樂島，一邊一國，台灣基進，台灣維新，台澎黨，台獨黨，綠黨，台聯黨，這些意識形態偏向獨立的政黨，就超過8個，選前，許多台派大老希望這些台派政黨應該團結，組成一個政黨才有機會，可惜「山頭主義」作崇，各吹各的調，缺錢缺人，缺組織，想要拿到5%門檻，真的比登天還難。

台灣的現行政治選舉制度，的確不利於小黨的發展，不像北歐的政府鼓勵小黨從政，所以只要第一次選舉拿到1% 選票，就可以獲得政府補助，這也是一種栽培新生代政治人物的方法，但是，台灣卻設計出高門檻，想依此驅逐劣幣，結果連良幣也遭殃，如今，所謂第三勢力政黨一大堆，可惜，存活者並不多，或許，經過這次慘痛的選舉洗禮，不願屈從兩大黨的這些眾小黨，應該找時間開個會，如何團結力量才是上策，否則就只好拋開議會路線，從走入社區的教育下手，才是正辦。