1987年10月19是美國股市上悽慘的黑色拜一（Black Monday），道瓊平均指數（Dow Jones Industrial Average）摔了破記錄的508點，股價平均落22.6%，是到目前以百分比算，上大的單日損失。

連續幾日，所有華爾街的金融或股市分析師攏感覺真奇怪，因為經濟面和政治情勢並無甚麼真正逐䆀的狀況，怹捎無貓仔毛，按怎會有遮大尺度的摔價。真正原因其實是，因為我工作的公司，替美國股票交易所（American Stock Exchange）新建設的網路交易系統，作業效能已經提高到會當容納並處理若像滾雪球，不斷由各地證券商溢入來，大量由電腦設定自動擲出來賣的股票。我有將這個事件寫在2013由前衛出版社替我出版的《網際時代的台灣民族運動2.0》第1.3.4節。

1981我入去一間在大華府地區逐小的電腦公司，號做「國際計算公司」（International Computing Company），公司的頭家是雷根總統的科技顧問。我相信是這種特殊關係，予這間遮小的公司會當搶著建設美國股票市場電腦網路的大工程。我是公司內底第一個有博士學位的人員，是請我參與執行這個股票交易網路工程的團隊。工作任務著是設計一個網路器，可以由中心控制系統上傳並安裝，處理股票交易單的應用軟體。這台網路器只有4M的記憶體。

當時咱在電視頂面看著的股票交易場，有三台大型電腦，40外台股票交易單讀卡機，每一台讀卡機拉三條線路分別去接彼三台電腦。所以，大家滾笑講，交易場地板下腳是一盤義大利麵。

阮公司原先的設計著是，咁哪在交易場牽一條網路線，所有的電腦和讀卡機攏就地透過網路器連上網路線，變做非常簡單的系統結構，而且處理交易單的速度比過去讀卡機加逐緊。現在看起來非常簡單的工程，在1980年代前期，卻非常複雜。

網路器拄開始運作，1秒鐘咁哪處理3張交易單。原來的讀卡機是差不多5秒鐘處理1張。因為系統簡單好用，而且個人電腦的發達予證券商交易量快速增加，慢吞吞的讀卡機嘛改做電腦。有一日頭家來尋我講，美國股票市場要求提升處理速度到1秒鐘8張。按怎在只有4M的記憶體，將處理速度對3張變作8張，是我在職業生涯解決的三大難題的第一個挑戰。

我就對當時網路科技發展環境的觀察，做出一個解決問題的基本思想，應用「排隊理論」（Queuing Theory）去計算排隊上少需要的記憶空間，加上用必須承擔後果的冒險方式去增加處理速度，結果，成功地提升到1秒鐘10張。害1987年10月19的股票市場才會遐黑。

會記得，美國股市公司事後寫一張批來公司，開頭著寫講：呣知是要咒詛您或是恭喜您。因為當時若系統無法度承受遐大量的交易，系統自動著停起來，交易著無法度閣進行，股票著祙摔到遐悽慘。

這個事件勸告咱，當科技帶來突破性的社會應用，人必須掌握新科技在本質上和傳統技術無仝的所在，然後，深入分析、瞭解嘿可能造成的影響。一方面善用正面的影響服務社會，另一方面著設法防止、降低負面的風險，免得社會遭受無預料大規模的擾亂，引發社會驚惶，甚至造成社會災難。

收著「歷史的今仔日」（The Day in History）送來的電子郵件，內底提著這個和我有真深關係的代誌，總是會予我回想過去的人生經驗。這嘛是第一擺我發現別人對這個事件的評論，有去注意著當時開始設定電腦連線，自動買賣股票是原因之一。事實上，網路科技的進步確實著是上重要的原因。



股市交易進入電腦連線，自動買賣的時代，引發1987年10月19美國股市上悽慘的黑色拜一（Black Monday），道瓊平均指數（Dow Jones Industrial Average）摔了破記錄的508點，股價平均落22.6%。示意圖／Pixabay