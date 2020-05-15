想到戶外走走，放鬆身心靈，不如選個陽光普照的溫暖日子，在微風輕拂下擁抱自然，從平鎮開啟春末夏初的紓壓小旅行！

首站就從平鎮運動公園出發，大朋友打籃球，小朋友堆沙坑，戶外動一動放鬆身心；中午前往Amour373cafe阿沐咖啡，置身於寬敞的庭園空間，享用特色美食；飽餐一頓後，漫步在過嶺支渠休憩步道，賞花賞景，吸收自然芬多精；再到鄰近的廣隆宮，參拜親切可愛的土地公，祈求內心平靜；最後，抵達巷弄間的M.H Pâtisserie，帶著精緻可口又健康減糖的法式甜點回家，為一日平鎮行收尾。

活化空間動起來 平鎮運動公園

位於國道1號和台66線快速公路交會的平鎮段高架橋下，「平鎮運動公園」活化橋下閒置空間作為遊憩公園，公園內除了有大片的翠綠草皮，還有籃球場、體健區、沙坑與兒童遊具等設施，周邊也以鐵網圍籬隔絕，避免直接連接道路，讓大小朋友可以在安全又有趣的空間內盡情活動。

籃球場因為受到橋的遮蔽，陽光不易直曬，可以看見許多籃球好手切磋競技，傳球、運球、投籃，在場上揮灑著汗水。兒童遊樂場擁有沙坑與遊具，體力充沛的小朋友在溜滑梯爬上爬下，或是在沙坑內玩耍，而體健區設置健身器材，讓大家可以活動筋骨。一旁還有遙控越野賽車場，偶爾會舉辦比賽，可以觀賞四驅車玩家互相競速。來到這邊，也可以選擇在涼亭休息，或是隨意鋪上野餐墊，坐著躺著發呆享受美好時光。



公園活化橋下閒置空間，讓人活動筋骨，還能仰望壯觀的高架橋。圖／林冠良



有著適合各年齡層的設施，晴天可以在外嬉戲，雨天也能在橋下玩耍。圖／林冠良

庭園景色享美饌 Amour373cafe阿沐咖啡

跑跳跳一個上午後，就到不遠處的「Amour373cafe阿沐咖啡」歇息充電。位於婚宴會館，以歐風建築為外觀主體，在戶外的廣闊草地上，有著旋轉木馬和白色小木屋等浪漫場景，室內則以細緻沙質搭配綠意植栽，營造出在海島沙灘的慵懶度假氛圍，更設計出3種主題情境的用餐區，讓人快門按不停。



戶外的旋轉木馬十分華麗可愛，讓大朋友也能喚起童心。圖／林冠良

除了好拍到狂殺手機記憶體的環境，店家也提供多元的餐點選擇。招牌主打的「波士頓龍蝦義大利麵」，豪邁地擺上半隻龍蝦，讓人享受大口吃龍蝦的奢侈感，麵條吸滿由龍蝦殼熬煮2小時的高湯精華醬，入口瞬間的海鮮清甜盈滿舌尖。「干貝松露起司燉飯」選用水牛起司增加濃郁口感，烹調時產生的湯汁也毫不浪費，直接淋在飯上，越嚼越有層次。置身於寬敞的庭園空間，邊吃飯邊欣賞窗外風光，也能走向戶外自在遊憩。



店家提供的每道料理不僅份量十足，更是真材實料，讓人飽食滿足。圖／林冠良

漫步林蔭森呼吸 過嶺支渠休憩步道

吃飽喝足後，在藍天白雲與青草碧水的大自然中，漫步於「過嶺支渠休憩步道」。步道全長1.6公里，北起清泉街、南達長安路的長安水圳二號橋，地勢平坦好走，不僅可見各個年齡層的市民朋友悠閒散步，也適合YouBike樂活慢騎。步道沿途綠樹成蔭，一旁石門大圳的灌溉渠道水聲潺潺，在春末夏至的時節，陽光穿越樹蔭灑入，微風輕拂而過，走入其中，頓時暑氣全消。

由於步道周圍充滿各種植栽，在不同的時節到此一遊，都能欣賞到不同的繽紛花景，春天看櫻花滿開，初夏有桐花吹雪，偶爾還有杜鵑點綴其中。途中還可見插滿青翠秧苗的農田，田園景色一覽無遺，更有涼亭、遊樂區、廣場等完善設施，適時提供休息的停靠點，讓人盡情感受大自然的芬多精洗禮。

雙手合十求平安 廣隆宮

在自然風光的美好下，放鬆緊繃的身體，也要追求心靈平和。來到創建於1744年的「廣隆宮」，主祀土地公，兩側則供奉著天上聖母與三官大帝，兼具閩南與客家兩個族群的信仰。原先只有3顆石頭相疊提供祭祀，後來因為香火鼎盛，為能容納信徒參拜，於是當地發起募款建廟，而有今日的廟宇規模。



雙手合十，閉眼虔敬，找回心靈平靜。圖／林冠良

廣隆宮除了是當地信仰中心，也吸引許多遊客朋友前來，只為一睹土地公的風采。廟裡擁有台灣最大的土地公石雕神像，重達5噸、高達4尺7寸，加上這座石雕神像線條溫和、神韻親切的特色，讓土地公呈現出雙頰圓潤、充滿福氣且掛著笑容的面貌。途經廣隆宮，別忘了停下腳步，雙手合十，祈求生活平安順利。



廣隆宮的土地公石雕神像，因容貌溫和親切，而有最萌土地公之稱。圖／林冠良

減糖甜點顧健康 M.H Pâtisserie

騎著YouBike穿梭在寧靜住宅區，彎過轉角就會發現「M.H Pâtisserie」甜點工作室。甜點師余奕萱曾赴日本、英國及法國等地學習甜點，由於本身不嗜甜，結合日式甜點的鬆軟濕潤、英式甜點的紮實口感與法式甜點的麵粉香氣，製作出各種減糖甜點，讓想吃甜食卻不攝取過多糖分的人，在午茶時光也能嚐到甜而不膩的風味。

工作室最受歡迎的「橙香檸檬磅蛋糕」，加入手工熬煮的檸檬果醬，使蛋糕體入口更濕潤，而細細研磨的橙皮增添香氣，純檸檬汁糖霜平衡了甜膩，口感酸甜不膩，讓人忍不住一口接著一口。店內秉持健康且真材實料的原則，除了常溫蛋糕，還有塔類、泡芙等品項，也提供各種客製化甜點，並搭配季節水果推出限量點心，讓人吃了不負擔。最後，不妨帶份手作甜食回家，不論是自己獨享或是與家人共食，讓美好的味道結束一日小旅行。



騎著YouBike外帶一份減糖甜點，有動有吃，既開心又不會有罪惡感。圖／林冠良



有別於一般對法式甜點過於甜膩的印象，採用減糖配方，吃來清爽無負擔。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：59