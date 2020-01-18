「故鄉@風景─蘇振明2020迎春邀請展」今開幕式，南市長黃偉哲感謝蘇老師回故鄉開展，在過年期間帶給市民這麼多美麗的作品，也歡迎各界來府城參觀。

台灣美術史教授、藝術教育者、專業畫家、策展人、人權藝術推動者蘇振明教授應文化局之邀，舉辦迎春邀請展，今18日(六)開幕式，南市長黃偉哲感謝蘇老師回故鄉開展，在過年期間帶給市民這麼多美麗的作品，也歡迎各界來府城參觀。

黃偉哲並指出，透過展覽，藝術家能與社會對話、與參觀者對話，這點是最可喜的。

「故鄉@風景─蘇振明2020迎春邀請展」即日起至2月2日於台南文化中心第一藝廊展出，今包括南市長黃偉哲、文化部蕭宗煌次長及文化局葉澤山局長、台南市美術館榮譽董事長陳輝東、館長潘襎等地方藝文界人士皆出席祝賀致意。今下午同日座談會，台灣美術史學者李欽賢教授、台南大學視覺藝術與設計系潘青林主任與會； 明19日（日）下午2：00~4：00，邀請名書法家游美蘭老師舉行「迎春書藝名家示範-與親子共創」，歡迎南市對書藝創作有興趣親子前往參加共同書寫。

蘇振明教授民國39年生於台南善化，畢業於台南師專，在小學教書數年後，考取國立台灣師範大學美術系，畢業後不久到台北市立大學(原台北女子師專)教書，直至2014年退休。

蘇振明教授長年有系統地創作台灣人權史詩系列，從228事件、白色恐怖、黨外運動，到野百合、太陽花等民主人權運動藝術創作，並深入研究世界人權藝術進程，積極推動及參與228美展策劃，是台灣人權藝術創作與可敬的藝術教育耕耘者。

今年適逢蘇教授70大壽，文化局特別邀請他回鄉舉辦個展，除了展出各類作品外，也展出多件具過年喜氣作品，及他為家鄉台南所畫素描，且配有具童趣臺文詩的長卷冊頁，更添過年氣氛。

※ 「故鄉@風景─蘇振明2020迎春邀請展」

《展覽日期》109.01/17〜109.02/02

《展覽地點》第一藝廊

1950生於臺南善化，是知名的台灣美術史教授、專業畫家、人權藝術推動者，台北市立大學視覺藝術學系所教授退休。他長年有系統地創作台灣人權史詩系列，並深入研究世界人權藝術進程，積極推動及參與228美展策畫，是台灣人權藝術創作與教育可敬的耕耘者。蘇教授多才多藝，此次回鄉個展適逢農曆年，以賀歲為名，展出油畫、多媒材、彩墨、書藝、素描作品，歡迎前往參加。