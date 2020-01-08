郝明義說：民進黨應該把時代力量當作「諍友」，不應該看作「眼中刺」。越是熱情支持蔡英文的人，這次選舉越應該用政黨票支持時代力量。讓時代力量以關鍵少數發揮監督的力量，民進黨才會謙虛，對民進黨長期的發展才會是正面。

2020大選前夕，郝明義日在臉書PO文與中間選民分享想法。他詳細說明：「四年後仍然存在的三個需要」與「為什麼值得支持時代力的理由」後，今在PO文說明：「蔡英文支持者，應該把政黨票多投給時代力量的理由」。

郝明義指在許多民進黨支持者眼裡，把時代力量對民進黨的監督看成是「揭瘡疤」，因而覺得還是不要揭比較好，免得越揭越多，反而對國民黨有利。….但他們因為對民進黨的「呵護」而選擇沉默，結果是什麼？結果是2018年九合一大選的山崩，反而真讓國民黨又佔到便宜，他們最擔心的事發生了。真是「愛之適足以害之」。

※全文如下：

看新聞，吳念真支持時代力量不分區立委王婉諭（小燈泡媽媽）進國會，理由說得很好：『台灣選舉如果夠成熟，應該是總統選舉跟國會選舉分開看，「他們（民進黨）人已經夠多，不需要我去站台，我寧願跟這些小黨的小朋友們一起努力。』

他也說：『因為他們身上沒有大黨的負擔，反而可以把自己最重要的意見講出來，當他們進入國會可以成為關鍵的少數。』

而吳念真說的還是一些基本面的理由。

從更積極的方面來看，越是支持民進黨和蔡英文的人，其實越應該樂於多用政黨票來支持時代力量。

所以，還有另一個很簡單的理由：時代力量壯大一些，才有力量監督民進黨，讓民進黨謙虛一些，這樣對民進黨長期發展才好。

在許多民進黨支持者眼裡，把時代力量對民進黨的監督看成是「揭瘡疤」，因而覺得還是不要揭比較好，免得越揭越多，反而對國民黨有利。

像前瞻計畫的時候，就是許多民進黨支持者明知不對，但是都不敢公開批評，因為他們怕「家醜外揚」，讓國民黨佔到便宜又捲土重來。

但他們因為對民進黨的「呵護」而選擇沉默，結果是什麼？結果是2018年九合一大選的山崩，反而真讓國民黨又佔到便宜，他們最擔心的事發生了。真是「愛之適足以害之」。

因此，民進黨應該把時代力量當作「諍友」，不應該看作「眼中刺」。

越是熱情支持蔡英文的人，這次選舉越應該用政黨票支持時代力量。讓時代力量以關鍵少數發揮監督的力量，民進黨才會謙虛，對民進黨長期的發展才會是正面。