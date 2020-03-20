新冠肺炎疫情已經對國內多項農漁產品產銷造成衝擊。據媒體報導受到此波新冠肺炎疫情影響，國內養殖九孔銷售疲弱，業界建議將原本從每年 11 月至歷年 3 月期間，禁止中國大陸活、生鮮及冷藏鮑魚，進入臺灣期限延長至 5 月。以目前兩岸的氛圍，該提案蔡政府應該會很快通過，社會也不會有不同的聲音，只是這樣的做法不僅不能治本，若往後中國大陸也以相同的理由，來限制台灣養殖水產品或農產品出口到中國大陸，對台灣養殖漁業（如石斑、鱸魚、午仔魚等等）及農產品的影響將相當深遠，政府部門應三思！

九孔（台灣鮑）曾經是國內重要經濟養殖生物，全盛時期產量達2500 多公噸，產值高達 20 億元台幣，新北市、宜蘭、花蓮、台東等地區是主要的養殖地區，後因不明原因（基因劣化、病毒感染、環境惡化……）致大量死亡後，養殖業者度過一段慘淡的歲月。後經過民間業者多年努力，自主性由國外（中國大陸、日本、印尼等）引種自行雜交育種，終於育出新品種（文心鮑），才讓台灣養殖九孔產業稍稍恢復生機。目前國內的產量約為 244公噸，產值約 1.7 億元，以內銷為主，養成的九孔以鮮活方式販售國內餐廳及市場。

鮑魚需求量大 多仰賴進口

國外進口產品（包括：活鮑、冷凍鮑、調製及罐頭）數量約 3000 多公噸（去年稍減至 2441 公噸），遠超過國內產量，其中近九成來自中國大陸。由於國外養殖之鮑魚體型大，價格較低，品質也不差，加以供貨穩定（台灣生產的九孔有季節限制），在國內有一定的買家及消費者，致對國內養殖鮑魚銷售造成影響，去年國內九孔價格一度降到生產成本之下，引發養殖業者恐慌。正值總統大選，蔡政府不僅實施保價收購以每台斤 400 元的價格收購國產九孔，並進一步的頒布禁令，禁止中國產鮑魚於國內九孔產季進口，來回應民意。近日更以受疫情影響銷售疲弱，加以暖冬影響成長較緩慢，目前產地至少還有 2 成以上尚未出貨，產地價格約為 320-340 元／斤，較去年同期微跌為由，希望政府將禁止鮑魚進口期限延至 5 月底，以維護養殖業者收益。只是這樣的作法短期或許可安撫養殖業者，但是可能衍生的問題及影響，值得各界關注。

首先台灣正積極加入區域經貿合作組織之際，以前述理由單方採取禁止輸入方式，有損台灣國際形象，也可能引來對方的貿易報復，得失之間應考量。

其次政府未實施總量管制，廠商可於其他月份大量進口中國鮑魚並加以冷藏伺機再拿出來販售，恐影響該禁令的效果。

再者，目前國內養殖之九孔產量有限，無法滿足國內消費市場需求也無法穩定供貨，如何兼顧消費者權益，考驗蔡政府的決策能力。

最後，中國大陸產冷藏冷凍鮑魚除循正式管道進口（此部分經政府相關單位檢疫檢驗食用安全較無慮）外，還有許多係採走私方式進入台灣販售（數量未明），此部分因未經官方把關，在食用安全上具高度風險，實施禁令反升高消費者食用風險。

這波九孔滯銷起因於新冠肺炎疫情發生，導致遊客、外食人口銳減，餐廳生意大受影響。政府應該對症下藥給予保價收購、免息，融資。免保費等等，協助業者度過難關並透過育種、科技研發來提升國內養殖鮑魚的技術、品質並作好市場區隔，維持台灣產業的競爭力，避免節外生枝，人無遠慮必有近憂，施政亦復如此！