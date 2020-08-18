鋼琴家陳瑞斌常年活躍於國際樂壇，除了最熱愛的音樂演奏外，常年更致力於音樂文化推廣， 曾經被無數國際鋼琴大獎加持的鋼琴演奏家陳瑞斌曾獲得包括拉赫曼尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際十八項世界鋼琴比賽大獎，20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，受邀至世界各地演出，國際媒體佳評如潮，國際媒體CNN、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報的樂評，都對他有極高的評價。其驚人的指力和高超的彈奏技巧，演奏風采獨樹一格，更緊扣著每個現場觀眾與樂迷的心。

今年適逢俄羅斯音樂之父柴可夫斯基誕辰180週年紀念，他本身就是一位因疫情、傳染病在醫療缺乏之下過世的，是一位令人非常景仰的偉大音樂家。

柴可夫斯基在創作上突破傳統的形式，更自由地表達自我情感意識，因而在音樂創作深具著強烈的真摯情感。 本次音樂會將安排大眾所熟悉且具有挑戰性之著名鋼琴三重奏名曲， 也是這一兩世紀以來全世界最經典的代表作品，如帕海貝爾〈卡農〉、舒伯特〈小夜曲〉、布拉姆斯 〈匈牙利舞曲N0.6 〉及柴可夫斯基A小調鋼琴三重奏《一個偉大藝術家的回憶》作品50，此曲是柴可夫斯基作品中最著名的一首，柴可夫斯基當年是因傳染病在醫療缺乏之下過逝，但在過世前因失去偉大的藝術家朋友還寫下了這首曠世名曲， 此曲展現了柴可夫斯基優美旋律的專長以及多愁善感獨特的音樂風格與特質， 鋼琴聲部的表現非常吃重， 演奏技巧也是柴可夫斯基所有鋼琴作品中最難征服及旋律最優美浪漫的一首樂曲。

柴可夫斯基曾經說過「音樂是上天給人類最偉大的禮物…」， 9月16日（三）晚間7:30分於高雄市文化中心至德堂， 陳瑞斌及音樂家們將以鋼琴三重奏演奏方式展現不同音樂風貌， 曲目是觀眾可以聽到所有不同的演奏風貌及樣式之外， 對於不只是愛樂者或社會大眾都具有一個廣泛性的輻射影響模式， 是一場在疫情中最能鼓舞動人的音樂盛宴。 除了9月16日於高雄至德堂精彩演出之外， 今年也是「樂聖」貝多芬250週年及俄羅斯「音樂之父」柴可夫斯基180週年誕辰紀念， 這兩位偉大的作曲家是大家從小就非常熟悉的作曲家，陳瑞斌也將在12月4日及12月19日晚間7:30於臺南文化中心演藝廳及臺北國家音樂廳舉辦兩場巡迴演出，向這兩位偉大的作曲家致敬！屆時全台的樂迷們將可再次欣賞到陳瑞斌精彩震撼的演奏風采！

Wiener Zeitung (Austria) 《維也納時報》奧地利

「陳瑞斌彈奏作品，表現出光輝奪目的技巧和奇高的感情洞察力，表現出皇者的風範。」

Kurier (Austria )《信報》奧地利

「樂友協會的音樂會」樂評:

「鋼琴家陳瑞斌證明了他贏得眾多獎項，是實至名歸的。細膩的演繹，澎湃的情緒，完全溶入自己的演繹中。」

The Times (U.K.)《時報》英國

「他的手指無比精準及敏捷的游走在琴鍵，把觀眾都催眠了。深韻的情感使得每一個音符、每一根琴弦都緊扣觀眾心弦。」

時間：9月16日 (三) 19:30 高雄市文化中心 至德堂

主辦: 綺想室內樂團02-85211485

購票: 年代售票 02-2341 9898 , 07-225 6360

購票 GO ! https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N0IQP9NK

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鋼琴演奏家陳瑞斌官網 : www.rueibinchen.com

鋼琴演奏家陳瑞斌演奏片 : https://rueibinchen.com/video/