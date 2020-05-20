宜蘭東邊的三鬮第一幹線

三鬮第一幹線在宜蘭市小東門向東流，有慈安、振興、石橋、延平和壯七等五支線，然後流入壯圍鄉，有壯五、古結、新興三支線，在現今污水處理廠旁，再注入美福大排。

石橋渠

此間的水引自旁邊三鬮圳用水，原是舊護城河離城出水口，算是水圳步道。步道終點，全長約350公尺，慢走來回約 15 ~ 20分鐘即可。

是一條短短的、以小碎石鋪就的健康步道，沿著小水溝走著，一邊是馬路，另一邊則是農田，避免人車爭道的危險，所以，在此步道上行走可以很閒散隨意。步道頭的農田旁大多種蔥，蔥農在農田旁就自築小水池方便洗蔥，還種了蘆薈、落羽松、野薑花......等水生植物，因為引自旁邊水道中的水，所以，不需另花水費，美景又造福了在此散步的人，算是娛樂兼顧。



在鐵路旁分水：慈安圳(東港路66巷) 和壯三圳。圖／李界木



慈安圳(東港路66巷) 續流向慈安10巷，再轉入中興路。圖／李界木



中興路177巷可能是昔日振興圳。圖／李界木



石橋圳。圖／李界木



健康步道。圖／李界木



綠美化的圳道，又稱中興路落羽松步道。圖／李界木



延平支線。圖／李界木



壯七支線。圖／李界木



壯圍國中旁的壯五支線（壯圍鄕）。圖／李界木



吉祥客棧附近的古結支流。圖／李界木



新興支線。圖／李界木



匯入美福大排處。圖／李界木

壯三圳

三鬮圳在舊城東路出水口分流向東灌溉的水圳。



壯三圳(林森路)。圖／李界木



森林開發處儲木池，利用壯三圳水灌注。圖／李界木