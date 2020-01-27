時間銀行發展至今，各個平台的管理機制不一，讓時間銀行的整合和運作都面臨了瓶頸和困難，然而隨著科技的進步，網路、區塊鏈技術、甚至AI人工智慧的出現，能否讓時間銀行兼顧科技便利和人性溫度，發展出意想不到的可能性？請聽我們的追蹤報導！

時間貨幣營造時間銀行 社區居民零距離

「（實況）這是人家做親家母，兒子娶媳婦時買的，漢神買一雙6千塊，但現在是兩百分券（笑）」

這裡是高雄路中廟社區時間商店，說話的怡秀姊正是時間商店的店長，說起店裡衣服、鞋子、杯子、花瓶、手提袋等各式商品，臉上始終帶著笑容的怡秀姊如數家珍。「這是以前穿不下的，能買的也沒有幾個，有的都嫌太小了，要不然這些東西，以前買都還蠻貴的呀，這些當初買的時候都要1千多塊，但現在都賣1百分券」



路中廟時間商店站長怡秀姊。圖／曾國華

談到路中廟社區，當初可是高雄氣爆的受災區，為了凝聚居民向心力，他們開始組社區服務隊，而後和中山大學公事所合作成立全高雄第一家時間銀行，希望在第一階段能拉近居民的互信關係。

只是講到拉近彼此關係，怡秀姊可說是時間銀行的最大受益者，原本退休在家的先生根本不贊成怡秀姊每天跑來跑去當志工，但當時間銀行成立後，怡秀姊想辦法拉先生一起參與，不僅賣起二手五金工具，更為居民修理小家電，沒想到幾個月下來，夫妻兩人的關係也產生了令人意想不到的變化。

「（實況）至少我當志工的時候是經過家庭革命的，因為怎麼講，他也退休了嘛，如果都出來了，他在家也很無聊呀，我忙我的，他無聊的時候，我們夫妻有時就會吵架呀，想說你拋夫棄子放在家裡，自己出去，就是這樣子，現在他參與，也知道我在做什麼工作，也是服務社區民眾，所以他現在也能漸漸體會，也能讓我自由自在的出來。」

時間幣具即時性 不必擔心轉型問題

然而有別過去志工隊服務時數必須登錄到內政部祥和計畫中，路中廟時間銀行放棄了複雜平台登錄和使用，完全採用時間貨幣，只要志工參加相關的活動就能獲得時分券，進行服務或物品兌換。



路中廟時間銀行放棄複雜平台登錄和使用，完全採用時間貨幣。圖／曾國華

為了擴大居民的參與度，社區每個月也會舉辦市集，讓居民擺設攤位，以時分券交易。路中廟時間銀行專案經理王月娥就認為，使用時間貨幣不但能讓參與者直接真實感受到它的用處外，而且在政府推時間銀行政策不明的狀況下，她根本不必擔心未來可能面對的平台轉換問題。「所以他們也就問我為什麼我沒有平台，我說我不需要，為什麼，因為我今天是推社區的人，社區有多少人懂得上平台去登錄，我覺得很難，然後他說用手機，我說那也要等實施兩三年之後，所以我們不用平台，那他們就問我用什麼，我說我們用時間貨幣，為什麼？我覺得這個東西至少是一個貨幣的概念，人家不會隨便丟，人家會保留，那你賺這麼多貨幣要幹嘛？我留著呀，給我老婆花呀，那我覺得這個東西是這樣，在一切都沒有明朗化的情況下，我的貨幣是點數的概念，我不用擔心我的平台是什麼狀態，我就可以開始做，而且我也不必擔心，未來平台如果改變了，它會出現什麼問題。」

讓參與者覺得回饋真的具有價值，是時間銀行運作成敗因素之一。台灣時間銀行協會理事長葛文祥就分析，過去時間銀行運作之所以難以成功，除了參與者只存不提外，就是參與者很難透過平台機制獲得立即性的回饋，最後通通成了「隱形會員」。「也就是我今天要找一個刷油漆的，我不見得找得到人，那個立即性可能不夠，再來就是說在整個初期當中，它的服務內容項目不足，因為人少嘛，時間銀行它的累積是隨著時間來累積它的服務項目和會員數，所以時間銀行它的初期是它最大的瓶頸，但是參加的會員觀望的是比較多啦，雖然有報名，雖然有願意參加活動來交換時間，但是初期的效果不好的情況下，大家都在觀望。」



台灣時間銀行協會理事長葛文祥。圖／曾國華

時間幣運用受限 時間銀行癥結在管理中心

根據估計，目前運作一年多的路中廟時間銀行，已經發出了大約至少七萬分的時間貨幣。只是在此之前，弘道老人基金會早就曾利用時分券推動時間銀行，但最後卻喊停並且轉型，原因就是行政程序真的太過複雜。弘道老人基金會專員廖燕秋說：「老實講，已產生行政方面蠻大的一個負擔，尤其是每一個券背後都會要有一個提領的內容需要去做一些註記，這都會造成志工或長輩他們會有需要做填寫的工作，但這些券發行的量還蠻大的，收回之後，志工必須一一辨認志工或長輩所填寫的內容，再把它登載成系統可辨認的資訊，然後再做一些細緻的分析，這反覆的行政工作，造成後續整個工作層面上或是在整個提領的意願上，都讓志工和社工有一些退步的現象，志工自己也覺得麻煩，他們就自己先提出來，能不能不要再用這個了。」

一直關注時間銀行議題的民進黨立委吳玉琴分析，這主要在於規模和提供兌換的項目不同所致，路中廟時間銀行屬於社區型，但弘道的觸角卻遍及全台，而且路中廟的兌換服務未擴及長照，因此兩者操作難度自然大不相同。吳玉琴反而認為，管理中心的設置才是推動時間銀行最難以克服的問題。



民進黨立委吳玉琴：「推動時間銀行成敗的癥結在管理中心。」圖／曾國華

「它中間還要有一個很重要的管理機制，你怎麼知道這個人有需要，在什麼情況下，我要提供這個人服務，篩檢這個人的需求，了解需求，所以不是只有時間兌換而已，我還要知道受服務者的需要在那裡，他要什麼，是專業服務進去，還有志工服務進來，所以它兩個都要經過評估，連結，才能把服務輸送地很順，所以它難是難在管理系統，要非常掌握所有的狀況，還有掌握你和掌握志工的狀況，所以它的難度是非常複雜的，不是像銀行只是存取的一個概念而已。」

志工管理沒效率 先進科技來救援

「我們通常會在活動開始前把QRCODE列印下來，活動開始時會把簽到的QRCODE放在志工大家簽到的地方，然後它他們去做簽到」

這裡是位於台北市萬華的愛愛院，正在為記者解說如何使用志工APP管理平台的是愛愛院的志工專員林菀青，為了讓工作更有效率，他們今年和『優時間銀行雲』合作，引進APP平台，透過電腦和手機連線管理志工。



愛愛院和「優時間銀行雲」合作，透過APP平台，讓志工的管理及登錄更有效率和正確。圖／曾國華

志工拿著手機，輕輕對著活動QRCODE一掃，就能完成報到和簽退，而且服務的時數很快就能核發，並換算成虛擬的時間幣，而這些時間幣也可以透過平台，進行所謂『點對點』的『服務』交換。菀青說：「時間幣的部分就是可以提供給自己或親戚朋友，如果有需要，比方說，媽媽有需要有人帶她去看醫生，那今天剛好我沒有空，那我就可以透過時間幣，在我的APP上面發布一個我需要陪伴的訊息，那其他人在平台上面看到，他就可以點選說那我來陪媽媽去看醫生，這個時間幣就會轉換到他那邊。」

不僅如此，像活動之前的志工招募，也因此大幅縮短了工作時間。菀青扳扳手指頭一算，大概比之前的作業，節省大約40%的時間。菀青說：「我這個訊息po出去之後，以往的經驗就是志工他會打電話來詢問，那我們就會先從基本資料開始詢問，就是你幾歲住那叫什麼名字之類，再來就是你以前從事志工的經驗有那些，你的興趣專長，可是如果使用時間平台的話，它就直接幫我列在上面了，所以我只要跟他溝通活動當天的細節，他如果能夠配合，他就可以過來。」

談到APP平台的好處，優時間銀行雲總經理林倩如解釋，它是利用當紅的『區塊鏈技術』建構而成，能讓志工的管理及登錄更有效率和正確。「它底層用的是區塊鏈的技術，為什麼要用區塊鏈技術？就是因為區塊鏈它不可竄改，可追蹤，它能建立某一種程度的信任機制，所以這是我們技術基本的底層架構，那其實我們是提供企業和非營利組織一套這樣的系統，然後讓企業和組織能管理他們的志工和組織他們的志工活動，同時藉由打在這個區塊上面的大數據，可以做到更好的效益分析，把它的志工資源極大化，那對於組織來說，它利用它的APP和後台，可以更有效率的招募志工管理志工、激勵志工，因為它發行時間幣，另外，從志工端來看，它可以從APP提出需求或是提供服務。」

沒有溫度 科技難建立互信創造需求？

只是科技能節省作業時間，但在服務配對上真能面面俱到嗎？

朝陽科大社工系助理教授孫彰良就認為，將區塊鏈技術導入時間銀行志工管理，確實能創造出許多好處，但『服務』需要的是溫度和信任，沒有人在其中穿針引線，總讓人覺得少了些什麼。他說：「用區塊鏈也是一種時代的潮流，它確實有那樣的機制，譬如說，會員的安全評價上，技能，或是服務的項目等等，可以把這些大數據都輸入電腦裡面去，透過區塊鏈去做這個，沒有問題，這是沒有問題的，它的特點就是正確方便，但是沒有人跟人的接觸的時候，就少了那麼一點剛講的，譬如說有一個熱心的婆婆啦，幫兩邊這樣等等，那個對話次數就會少了，完全只是透過一個介面，服務者和需求者完全透過這個一個介面達成我們講契約好了，這樣就結束了，但我們好像比較少有參與中間那個coordinator（協調員）存在說，有辦法得到三方的對話，少了什麼東西。」

對於孫彰良的說法，王月娥也加碼說『沒有信任真的很難創造需求』，而一旦沒有互助機制，那時間銀行就根本沒有任何的意義。

「光社區好了，社區它其實是很近的距離，我今天好了，我可以提供服務，我可以載你去就醫，你認不認識我，你不認識呀，彼此間沒有信任感，基本上，你很難去創造這樣的一個需求跟提供，以前農村時代，整個村子的人，我們都互相認識，就很ok，但現在尤其在都會區，你彼此要認識，你可能只是點頭之交，但我們可能還不到達我可以信任你，載我父母親去就醫這件事情，而你也會很擔心，你可能跟他不是那麼熟，如果我載他的過程中，他跌倒了，怎麼辦，所以我覺得這會一個很大的問題。」

科技的確提高了志工管理的效率，但如何相對能提高服務的溫度，準確地進行配對，卻才是一大困難，而這也正是吳玉琴一再強調的時間銀行『痛點』。

顯然「優時間銀行雲」也注意到了服務配對和信任的問題，因此他們也在平台上做了一些特別功能的設計，除了有互評機制之外，雙方也可以透過「問問」進行溝通，希望強化使用者彼此的信任度。林倩如說：「跟這一位可以承接服務方的會員，可以用問問的機制像line一樣的通訊軟體一樣，可以在問問上面互相溝通，你可以去選你是不是希望這位服務方來服務你，都可以，或是你自己透過這個問問的機制，我跟你聊了一下，那我覺得可能不是很適合，那就會有另外一位，系統還會幫你推荐下一位。」

運用AI人工智慧 虛擬里長伯為科技加溫

「（實況）於千萬人之中，遇見你所遇見的人，於千萬人之中，時間的無涯的荒野裡，沒有早一步，也沒有晚一步」

這是科技部長陳良基在去年中的記者會上，示範為時間銀行互助APP媒合的長輩朗讀短篇小說的實況。



科技部長陳良基（右）化身為高中生，在模擬的「台灣時間互助App」上，替一位老人家服務。圖／陳林幸虹

為了發展時間銀行，科技部已委託台大領導的科技團隊進行時間銀行互助APP專案研究，其中除了區塊鏈的運用外，也利用AI人工智慧進行服務配對搓合。成員之一的台大資工所教授許永真就解釋，時間銀行服務平台的後面媒合才是一項技術挑戰，AI要知道誰可以提供服務，交換量越大、效益才能越高。她說：「我們在科技部的報告裡面，用一個觀念叫AI里長伯，就有點像今天我有一個社區，我有一個很熱心的里長伯，那很多事情，我需要人家幫忙，我就告訴他就好，就有點像這樣的想法，他就想辦法幫我找到什麼人，可以幫忙我做這件事」

然而或許科技的救援仍少了些許溫度，但林倩如也強調，隨著社會型態的改變，過去許多長輩根本不好意思開口請人『幫忙』，最後產生了孤獨死的悲劇，然而時間銀行APP平台的出現，卻意外地讓這些長輩的生活有了轉機。她說：「我們其實碰到一些狀況，一些老人家的心理狀況就是說，老人家他如果要去幫助別人，他覺得很棒，他覺得很有成就感，可以今天如果老人家不小心跌倒了，他需要有一個人幫他煮個飯什麼的，他不好意思開口，他打那個電話給朋友，他就會覺得麻煩到別人，但今天如果你是用一個中介的，不管是什麼，譬如說APP啦，網路啦，你就不覺得自己是在求別人來幫忙，所以反而是有一個緩衝的，讓大家不用太擔心太尷尬的中介質來做。」



優時間銀行雲總經理林倩如。圖／曾國華

有點黏又不會太黏 時間銀行的溫度哲學

只是無論是利用那一種平台或技術，實際在第一線操作的王月娥發現，真的要能讓時間銀行運作順利，人際關係的拿捏真的是一門大學問，也就是要有點黏，卻又不會太黏。她說：「我跟你不認識嘛，現在我們認識了，對不對，雖然認識了，但沒有很熟，所以如果今天你說，我可以教你英文會話，你說我正要學呀，那我們之間就可用時間貨幣去交易，可是當我們今天我跟你已經很熟了，說麻煩你，我今天沒有空去載我兒子，麻煩你幫我去載兒子，我給你30分，你就會說不需要啦，沒關係啦，所以這也是回歸到我們必須探討的就是說，它需要有信任基礎，但是又必須是有點黏又不會太黏的關係，這件事情才會被同意，它才會被實施嘛，要不然我們就還是彼此的互助，這樣的互助行為已經有的狀況之下，他不會在意我是不是要有點數的認證，我是不是要有時間幣。」



高雄路中廟時間銀行專案經理王月娥。圖／曾國華

雞舍裡的雞四處跑來跑去，這裡是台中和平達觀部落的伯拉罕長照基地，為了能讓無償受幫助的長輩或居民，也有回饋的機會，在和平地區推動時間銀行的前台中市副市長林依瑩發起了『友雞計畫』，讓受時間銀行幫助的長輩也能透過簡單的養雞過程，回饋一些雞蛋給長照基地販售。林依瑩說：「他們也會覺得很希望，也很不好意思啦，覺得一直受幫助，那我說沒有關係呀，那看你要不要養雞，養雞到時候那個雞蛋就來抵這個部分負擔的費用，那他們也覺很好呀，其實有很多人要讓他經濟自立，經濟自立會讓他更有尊嚴，他會覺得不是都靠人家救助的，所以我覺得我們最近就在統計部落有想要養雞的，哇，今天看到數量，蠻可觀的，310隻雞。」



台中和平伯拉罕原鄉基地推動的友雞計畫，讓受時間銀行幫助的長輩更有尊嚴。圖／曾國華

和時間銀行APP平台一樣，友雞計畫最終的目的，不外是讓一些長輩能有尊嚴地被幫助，儘管方法不同但目標一致，只是未來時間銀行的平台如何能兼顧科技和人性，找到最適合的溫度，讓互助精神能像呼吸一樣自然溫暖地在你我間傳遞，恐怕才是它下一個階段最大的挑戰。

※本文轉載自「 中央廣播電台 」