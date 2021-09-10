在台灣，現在「與中國國民黨討論、辯論中華民國與台灣的關係」還有意義嗎？此議題纏繞、羈絆了台灣已近一個世代，但卻說不清楚，也講不明白。即使讓這個在野勢力與本土勢力在下個世代繼續激辯下去，甚至最終結果是國民黨在辯論中取得勝利，並證明了：一、中華民國確實存在；二、在拓展外交上，國號使用中華民國，優於使用台灣。但問題是，國民黨對外已都不再提中華民國了，那這樣的爭辯還有意義嗎？

中華民國對現在的國民黨而言，其實已不是什麼國不國號，而只是一條遮羞布。過去這條遮羞布是用來遮住，國民黨從中國狼狽竄逃台灣，成為中共眼中叛逃匪軍的事實，並以此矇騙台灣人民，要接受蔣氏政權的統治，以準備反攻大陸。近年來，這條遮羞布則是用來掩蓋，國民黨認賊作父，長跪於地，在中共膝下承歡的現況。

筆者有如「國王的新衣」童話中，那位講出國王沒有穿衣服的純真小孩，我要向全台灣人民說，國民黨人圍的那一條長袍，其實是用中華民國做的遮羞布，讓台灣人民以為，他們面對中共時，是「坐而言」，其實他們是「跪於地」。現在是對國民黨人掀開中華民國這條遮羞布，讓他們面對台灣人民，面對中華人民共和國的時候了。

最近，某位橫跨中、台兩地的張姓台灣藝人，被中國指控是台獨這個話題，正被熱烈討論中。筆者認為，台獨的定義不清楚，也被汙名化，且夾帶、包藏了國、共的邪惡禍心，成為國、共用來政治鬥爭的工具。應該要對被問是否是台獨或支持台獨的台灣人進一步追問：你（妳）是哪一國的人民？是中華民國、還是中華人民共和國？

我相信，沒有一位與中國有事業往來的台灣人敢回答，自己是中華人民共和國或中華民國的國民，即使被進一步追問，你是哪一國人民的台灣人，閃避這個問題，但這樣的問法，才可讓國、共及遭遇此議題的個人，面對問題的核心，且可反將國、共一軍。這樣的追問法，才可以真正保護台灣人，免被瘋狂的中國民族主義追殺，而淪為政治宣傳的祭品。因為國、共會知道，要利用與中國有事業往來的台灣人來做政治宣傳，會被台灣反將一軍。

國民黨主張，台灣應與中國簽和平協議這個話題，也隨著國民黨主席的選舉，而又搬上了台面。本人以為，國民黨與共產黨簽的協議還不夠多，被騙的次數還嫌不夠嗎？國民黨問台灣人民要不要簽和平協議之前，應該先做兩件事：

一、回答「台灣是否屬於中華人民共和國？」，若台灣屬於中華民國，但不屬於中華人民共和國，那麼國民黨要先向國際證明－「中華民國的存在」，才有資格主張簽和平協議。國民黨現在對外都不敢提中華民國，那怎麼證明，中華民國沒有被消滅？

二、若國民黨認為，台灣屬於中華人民共和國，那麼國民黨必須指出，這種主張的依據在哪裡？但這也就表示，中華民國已被中華人民共和國消滅，和平協議也等同「降書」，台灣人民會同意簽嗎？

國防部前幾天送達立院的「110年中共軍力報告書」中指出，中共犯台的7個可能時機，包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐等。在美、中對抗的國際戰略情勢及美國將台灣視為關鍵戰略夥伴，並訂定台灣關係法為國內法下，這七個時機都可能與美國產生緊密的連結，美國的國防軍力報告或情報中，也一定會掌握到這七點。

美國從1960年代後期的「聯中制蘇」戰略，到蘇聯解體後，轉為希望在經貿上，能運用逐漸對外開放的廣大中國市場，並藉由將中國導入國際經貿架構下，期許中國在經濟制度的改變後，繼之能促成政治制度的改變，而達成和平演變中國的目的。因此，過去美國對以上7個可能引爆兩岸軍事衝突的情勢，主要的顧慮在台灣，希望台獨勢力不要太躁進，挑動兩岸的敏感神經，成為麻煩製造者，也影響到中國的和平演變過程。

川普上任後，打破了數十年來，美國對中國戰略的主流思維，他認為中國藉由大躍進的經貿實力，介入及控制他國政府，利用西方的民主來反民主，利用西方的民主在擴張霸權，且已兵臨美國城下，想挑戰美國的全球領導地位。川普以迅雷不及掩耳的速度，在一上任，就對中國發動核彈級的貿易戰，讓習近平措手不及，也打亂及打破了習近平在全球綿密的經貿網絡布局，讓中國的經貿體質大失調且大失血。

近來習近平在鄭州淹水後，接二連三提出了內部的整頓，包括國營單位、私人大企業、大富豪、甚至藝人等，這或許只是時間上的巧合，雖然本人認為，只有川普連任後，聯合國際的力量，對習近平追究中國疫情擴散的責任下，習近平的黨內政敵才足以拉下習。但從習近平最近對內部的這些整肅行為來看，除了國內的反習勢力在鄭州淹水事件後，不分政府與民間，有重新集結的態勢。除此之外，川普的貿易戰餘威，還是後勁十足，讓習近平對外征戰的糧草陷入窘境，必須向民間或國營單位下手。當然這些動作一定是選擇性的，不是全面發動，而選擇的對象，就是針對非親習派或反習派。

中國已成美國最大國安威脅

川普雖連任失敗，但繼任的拜登總統，在對中戰略上，幾乎是沿襲了川普的政策。川普到拜登政府，都視台灣為抗中關鍵盟友下，積極想與台灣進一步提升戰略同盟關係，從川普及拜登這兩任總統任內，陸續訂出一系列的友台法案，就可對這一點了然於胸。因此，中國已成為美國的國家安全及利益之最大威脅，在美國取得民主、共和兩大黨的共識下，美國對可能引爆中、台軍事衝突之情勢的顧慮對象，已從台灣的台獨勢力，轉移到台灣的親中勢力。這就是為何美國朝野已將中國視為最大威脅，並視台灣的戰略地位舉足輕重的情況下，現階段只能與台灣簽屬海巡合作法案，與海巡單位做結盟，無法直接與台灣的國軍單位做公開、正式的結盟。美國在意的，不是中國的反應，因為這是中國遲早要面對的。美國所顧慮的，是國民黨及台灣軍隊領導階層的反應，所可能給美、台關係帶來的不利因素，甚至讓中華人民共和國對台灣的威脅有了可趁之機。

近來，美國的海軍與海巡艦艇同時巡邏台海的畫面，只是小試身手，朝著準軍事同盟的關係邁進。未來，美、台海巡單位的共同演習，應該不久後就會登場。至於美、台的軍事結盟，及結盟後的聯合軍事操演，則端看國民黨的對中態度與主張。身為台灣一份子，也關心台灣安危的你，認為口口聲聲捍衛中華民國的國民黨及國軍單位，會全面支持美、台軍事同盟嗎？筆者認為，國防部的中共軍力報告書中，對這7個情勢的沙盤推演，除了要將美國因素納入考量外，也應該將台灣的親中政黨及勢力納入考量。這也是本人為何近來不斷地呼籲，執政黨及台灣人民要逼國民黨對這一點表態。因為美、中戰略的急迫性及台海風雲密布的情勢，讓台灣沒有太多時間，等著國民黨慢慢地本土化，或拋棄九二共識的長期主張，提出新的中國政策。但美、台急需這個被視為親中且未來可能重新執政的最大在野黨，對中華人民共和國有一個具體的態度。

容我再次呼籲，請國民黨對著台灣人民，向全世界公開大聲應答：「台灣屬於中華人民共和國嗎？」若國民黨回答「是」或「閃躲問題」，那麼哪些是破壞台灣團結的人，就清清楚楚了。若國民黨回答「不是」，那麼國民黨就應該言行如一，為捍衛台灣主權而努力。美國在無國民黨的後顧之憂下，與台灣做進一步的政軍結盟，就會水到渠成且指日可待。