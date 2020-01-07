三十年前筆者積極投入反賄選工作，但績效不彰，主要的原因是在富有紅包文化的台灣，選民認為幫候選人投了一票，候選人包了一個紅包，一個願打，一個願挨，雙方都沒有罪惡感，更沒有受害者，所以這種風氣不可能抑止。因為盛行賄選，造成不賄選者吃虧，因而形成賄選大戶掌控政壇，不賄選者不易對抗。

由於賄選盛行，筆者認為選民出賣靈魂，因而大罵施賄的政客及收賄的選民。可是近來不罵了，朋友感到訝異，質疑筆者為何不反賄選，事實上不反賄選的原因有二：一則選民對賄選沒有罪惡感，因而反不了，一則現在已經流行以公家資源從事合法的賄選，嚴重的賄選都反不了，還反甚麼小賄選？

執政者用公家資源買票

目前台灣流行政策賄選，以公家資源買票，自己不花錢，還可以合法的賄選，唯一的差別是執政者可以直接對選民施賄，等同用了現金，而在野者只能開支票，這種嚴重的弊病都管不了，對自掏腰包的賄選者還管甚麼？政治人物利用公家資源獲得大利，相對於傳統的賄選，只是選民獲得一點小利而已，有甚麼好大驚小怪的？

在中國國民黨政權獨裁殖民統治台灣時期，從事反對運動必定榮獲群眾的崇敬，一般人認定他們是有理想的人，完全與私利無關，多數從事反對運動者加入反外來政權的民進黨。台灣政治民主化後，跳脫外來政權的獨裁殖民統治，可是中國國民黨還是一樣被中國保守勢力所掌控，體質沒變，而有一些當年從事反對運動者，因民進黨的資源分配讓他們反感，一下子就跳到他們所反對的中國國民黨。

民進黨茁壯之後，有不少綠營的人對民進黨相當不滿，因而紛紛成立綠色小黨，他們公開的表示對兩大黨不滿意才會組小黨，也有不少民眾認定他們是有理想的人，才會另組小黨。既然對兩大黨都不滿意，當然對兩大黨都罵，只是有大罵與小罵之分而已。然而無論對兩大黨怎麼罵，也沒辦法取代兩大黨。民進黨對一些小黨內有影響力者招撫，立刻有人跳到民進黨吃香喝辣。一個人當然有權利選擇自己的路線，但不應該讓支持者認定被愚弄，應該對支持者解釋為什麼會有那麼大的改變。

台灣選民不關心公共事務

當年反中國國民黨的人，後來投入中國國民黨享受資源，其理由很簡單，若一開始就走該黨路線，等了一百年都很難吃香喝辣，可是先進民進黨，大罵中國國民黨之後再進入該黨，當然可以獲得理想的資源。綠營的人也一樣，若是一下子就進入民進黨，恐怕要有一段很長時間提皮包的經歷，才有機會喝一點湯，可是先進入小黨罵了民進黨之後，就有機會進入民進黨吃肉。

台灣選民最被詬病的是心中沒有公共事務，只追求自己的直接利益，造成推動改革的政治人物受創，而推動政策賄選者廣獲支持。然而站在另一個角度看，政治人物都可以為了獲得政治資源，由民進黨轉進中國國民黨，或由綠色小黨跳到民進黨，何須計較選民追求自己的直接利益？