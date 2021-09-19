一、民進黨是煽起仇恨的政黨？

我前幾天在手機的Google新聞中看到一則新聞，這則新聞報大致的意思是：美麗島電子報董事長吳子嘉說民進黨在發展過程中，以仇恨煽動選民。其實，吳子嘉是外省第二代，他與郭正亮同屬於許信良派，2016年，吳子嘉和郭正亮等人一起推動廢除民進黨台獨黨綱，這是大家記憶猶新的事。對於吳上述這樣的發言，許多人的解讀當然會認為是要給民進黨難看。只是這樣的講法有效嗎?

二、殺人與仇恨之間的關係

其實，我長期觀察台灣的政治發展，吳子嘉所說的民進黨煽動仇恨造成選民的反彈乃至把民進黨當做敵人是所謂的深藍與退休的老公務員，以及地方派系在選舉時被民進黨打跨的福佬人乃至桃竹苗的甚多客家人等，總人數並不多，不過，這倒是反映出一個現象，那就是外省第三代並沒有具有與這些人相同的感覺與感情。那麼，為什麼會如此？當然，李登輝的上台與民進黨執政的教育政策的方向改變是有所影響的；別無他鄉可以選擇，只有台灣是自己從小到大的唯一故鄉，也是主因；但是最重要的原因是：李登輝與民進黨上台以後，沒有殺過半個國民黨人，反而對白色恐怖中被國民黨迫害、殺死的外省人加以幫忙。如此一來，只要民進黨沒有屠殺國民黨人乃至外省人，那麼要外省第三代產生仇恨是很難的。縱然要用過去的事實來醜化民進黨，而民進黨如果選舉輸了，它是會把政權交出來，它不會像國民黨一樣，霸佔政權不放。因此，無論吳子嘉要怎麼說民進黨煽動仇恨，民衆的接受度是不會很大的。

但是，吳子嘉應該反過來看看另外一個層面，那就是，民進黨無論犯什麼錯，有非常多的選民就是不會投給國民黨，原因很簡單，因為太多的福佬人與客家人的親人在228被殺、在白色恐怖遭殃、因為舊台幣四萬元換新台幣一元，財產被國民黨搶走而一貧如洗、白色恐怖時代，常常聽到某某人被抓走、而自己受日本教育的父母親要被學校老師說是受奴化教育的人、只是對國民黨不滿發個牢騷，就可能被警察以違反違警罰法被警察抓到警察局關七天……，這就是許多台灣人對國民黨的仇恨。所以從黨外到民進黨的發展，只要把人民仇恨之心喚起，就一定會當選。其實，民進黨為了擴大版圖，已經慢慢在改變當中，而這樣的做法甚至引起許多支持者的不滿，但是這些支持者會支持國民黨嗎？impossible！我建議吳子嘉可以對深綠乃至中綠的人做民調，我敢保證有50%左右的人希望國民黨滅亡，從台灣消失。李登輝時代，本來，大家期待在李登輝領導之下，國民黨會變成台灣國民黨，並希望兩黨政治能夠因此形成，但是李登輝卻是被國民黨狠狠地丟出去。而國民黨人對民進黨與李登輝會有那麼大的仇恨，只不過是因為民進黨與李登輝透過民主要弄掉國民黨的特權與公務員的不合理的高所得與不中立罷了。

三、許派只不過是回到本來的面貌而已

其實從我的立場來看，吳子嘉與郭正亮這些許信良派其實是隱藏在民進黨當中的隱性統派，民進黨與許派是互相利用，民進黨利用許派，使選民覺得它是往中間靠，而許派則是利用彼此的合作搶立委等等資源，沒有想到因為國際抗中局勢的形成，台灣人民越來越賛成獨立，所以民進黨就跟著選民稍微回到原本的立場；而且很清楚的是，外省第三代在政治權力與社會資源分配上，並沒有太大的改變，並沒有被以政治的方式加以剝奪。台灣人很厚道的是，只要你認同台灣、要在台灣生活下去，台灣人就會把你當作台灣人，第一代的廖中山就是最好的例子。因為這個緣故，許派要再利用民進黨的空間就越來越小，所以乾脆就開始顯露出真面目，開始罵起民進黨（不過，這不是現在才開始）。

四、國民黨到現在還搞不清楚它才是真正的仇恨製造者

民進黨曾為了選舉獲勝，煽起人民心中的仇恨之火，但是這個仇恨在選舉完後，就被隱藏起來，但對於有過被嚴重迫害乃至親人被殺之經驗的台灣人來說，他們不可能允許像張亞中這種外來政權想法的政黨存在，相反地，民進黨的煽動卻不會被新一代的台灣人（例如外省第三代）繼承，因為民進黨雖然患了權力病，但至少不像國民黨與共產黨一樣，兩手都沾滿了鮮血。

五、解開中國歷史謎團的關鍵—心中充滿仇恨的老外省人

被國民黨殺害、迫害的人，要忘記被殺、被迫害的仇恨，大致是經過幾代的和平生活之後，其子孫才會泰然處之，不然就是像舊中國政權的誅九族，讓亡者無後，那麼就沒有子孫會記得這個仇恨了。

其實我一直想從心理學的角度乃至社會心理學的角度，來看一下吳子嘉乃至外省第一代與第二代的社會性格與政治性格是怎麼形成的，因為這對於解開中國歷史的盲點，會有很大的幫忙，如果解開這個盲點，中國史將會有一個全新的面貌。