台灣總統蔡英文說，香港的遭遇印證台灣站在民主自由的最前線，她已見到美國「敲響歐洲、亞洲、非洲等地對專制政權挑戰的警鐘」，未來四年在她的第二個任期中，她的政府會採取更審慎的態度來處理兩岸政策，同時繼續與美國合作，在地區共同利益上建立更具建設性的美台安全合作關係。

她還說，她將強化與其他理念相近民主國家的連結，以確保台海和平穩定、捍衛台灣的民主自由，使台灣繼續成為印太地區的民主自由堡壘。

蔡英文8月12日在對華盛頓兩大智庫：保守派的哈德遜研究所及自由派的美國進步中心發表預錄視頻演說時做出上述表示。

在這個以「台灣面臨的外交、安全與經濟挑戰」為主題的演說中，蔡英文指出，除了面對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊外，台灣更關切伴隨而來的廣泛政治效應。據台灣總統府的中文翻譯，蔡英文說，「當全球專注於對抗近代史上最為嚴峻的危機之際，我們看到一股勢力正升高對自由民主社會的威脅，香港就是最明顯的例子。」

她說，台灣與香港是全球「唯二」的華人社會，每年會紀念對自由民主有深遠意義的六四天安門事件，因此「看到北京背棄對香港人民及國際社會的承諾，摧毀這座自由的燈塔，令我們既悲傷又驚恐。」

也因為香港的遭遇，蔡英文說，她的政府將以更謹慎的態度來處理兩岸政策，維繫台海和平以捍衛站在最前線的台灣的民主自由。她重申曾在連任後就職演說中提出的，與中國將在和平、對等、民主、對話原則下互動，以避免兩岸關係惡化，不過她也強調，台灣必須有能力對抗脅迫，因此她致力於依據「整體防衛構想」（Overall Defense Concept）加速發展台灣的「不對稱戰力」，並且更有效地利用台灣的地理優勢。

在提到美台關係時，蔡英文表示，她第二任內要推動的首要優先事項，就是在區域共同利益上與美國建立更具建設性的安全合作關係；其次是啟動美台自由貿易協定談判；再來是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。「我們看到美國敲響歐洲、亞洲、非洲等地對專制政權挑戰的警鐘」，她希望國際社會能協助台灣參與國際組織，為台灣提供更多制度面支持。