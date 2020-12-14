安得烈慈善協會於12月12日假國父紀念館2樓文華軒舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。來自台灣各地方的得獎學生和家長們齊聚台北，透過公開且正式的頒獎典禮儀式，鼓勵孩子們在藝術創作的旅程上繼續努力，綻放才華。所有得獎作品自即日起至2021年1月4日於國父紀念館2樓文華軒進行展出，歡迎民眾前往觀賞。

安得烈慈善協會表示，今年比賽的投稿作品質與量創新高，繪畫類和作文類參賽作品共2445件，經由專業評審嚴謹初審和複審評比，分別選出繪畫類特優、優選及佳作共76名，作文類選出特優、優選及佳作47名。創作的內容更看到許多孩子儘管身處偏鄉或資源有限的環境，藉由創作把這些生活經歷化作為養分，包含每一個對人、事、物的心靈感受，或是曾經去過的地方，轉化成用畫作與寫作跟人分享生命的故事，看見他們心靈世界的單純和美善。

前總統馬英九先生受邀出席成為頒獎嘉賓，在致詞時表示，他很仔細的欣賞每一幅畫作、閱讀每一篇文章，看到各位同學無論是在繪畫或是寫作方面，透過創作，展露豐沛的生命能量，充分的展現自己的內心世界和想像力，每一幅、每一篇作品的素質水準讓人讚賞不已，更看到許多值得栽培的學生，勉勵獲獎同學們持之以恆，未來一定可以大放異彩。



安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」繪畫類3-4年級組得主合照。圖／安得烈慈善協會

安得烈慈善協會特別介紹幾位得獎同學奮發向上的感人故事：7〜9年級繪畫組獲得特優的陳同學，從小就在單親家庭中長大，母親平時因為要照顧臥病在床的哥哥而無法工作，一家人的生活相當辛苦，而繪畫成為他生活的樂趣和抒發的管道，也因此讓母親與老師發現他的繪畫天分。透過獎項的肯定，鼓勵了陳同學希望能持續創作，期盼自己未來能在藝術界闖出一番成就，並且有餘力可以回饋社會！

10〜12年級繪畫組特優的得獎者鍾同學，因為爸爸長期生病臥床的關係，體弱的母親辛苦地支撐家計，生活雖然過得辛苦，但是點點滴滴都成為了她創作的養分。今年是她第二次獲獎，從去年的優選進步成為了特優，在接到獲獎通知時，她跟家人都非常的開心。她對於安得烈長期幫助她們家覺得非常感恩，不管是食物箱的援助，還是獎助學金的資助，讓她們姊妹可以安心求學，而學藝競賽的肯定更是鼓勵她堅持在藝術創作的道路上走下去。



安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」繪畫類5-6年級組得主合照。圖／安得烈慈善協會

國父紀念館王蘭生館長表示，這樣有意義的展覽能在國父紀念館展出，看到得獎學生的創作很驚豔，透過作品能看出富含了真摯的情感，藉由安得烈學藝競賽的舉辦，讓同學們能有展現自我的舞台，也能體會到安得烈慈善協會用心發掘孩子潛力，更歡迎大家可以多多來到館內參觀欣賞，就是給予孩子們最大的鼓勵與支持！

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，安得烈慈善協會舉辦學藝競賽是希望鼓勵協會及合作單位所關懷的孩子們能發揮文字與繪畫才華，打造一個可以發揮長才的舞台，並發掘他們身上的無限潛力。透過孩子們的作品，無論是繪畫創作或是作文寫作，一件件都訴說著他們的生命故事，藉由這些創作我們能看見孩子們充分的展現自己的內心世界和想像力，期待未來能發掘更多優秀和有潛力的學生，栽培未來的創作新秀。