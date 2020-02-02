中山大學109學年度碩士班暨碩士在職專班考試，今在高雄與臺北兩個考區同步登場。因應新型冠狀病毒疫情，考生應試時自備並全程配戴口罩。

國立中山大學109學年度碩士班暨碩士在職專班考試，今2日(日)在高雄與臺北兩個考區同步登場。因應新型冠狀病毒疫情，中山大學於考前便建議考生應試時自備並全程配戴口罩，如曾有中國大陸湖北省之旅遊史或居住史者，應配合我國中央政府防疫政策實施各項檢疫及自我防護措施。

此外，為避免考場人員因過度集中而發生交叉感染，也請考生親友儘可能不要陪考。今日考區也設置體溫量測站，備有酒精、耳溫槍提供消毒和測量體溫。

今年中山大學研究所考試共43個碩士班、2個碩士在職專班，同時在高雄及臺北兩個考區舉行。高雄考區設於道明中學，共有2432名考生，另學校總區則有10名考生；臺北考區試場設於臺灣大學校總區普通教學館、綜合教學館及新生教學館，共有3935名考生。今日到考率逾9成、達91.77%。

根據中山大學教務處統計，今年最熱門的是管理學院財務管理學系碩士班，共812人報名，招收18名，錄取率最低僅2.22%；其次為工學院資訊工程學系碩士班甲組，招收20名，報名772人，錄取率2.59%；再來是企業管理學系碩士班甲班甲組，招收15名，報名502人，錄取率2.99%。報考人數最多的研究所則是電機工程學系碩士班，招收67個名額，報考人數有1052人，錄取率約6.37%。

今年中山共有43個碩士班及14個碩士在職專班共60個系所班別招生，其中碩士班招收584名（資通訊外加名額20名提報教育部申請中），共6359人報考，較去年增加772人，總錄取率約9.18%。

中山大學表示，第一階段錄取名單預計於2月18日下午公告，3月3日下午公告第二階段面試錄取名單；正備取生錄取通知、面試通知單及未錄取考生成績單，均以平信寄發。榜單將公告於中山大學教務處招生資訊網頁（網址：https://exam-oaa.nsysu.edu.tw/）及國立中山大學招生資訊臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/EKAm11）。