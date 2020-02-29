武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情延燒，香港出現確診病例的家犬驗出武漢肺炎「弱陽性」，中央也說有感染的可能？對此，台北市副市長黃珊珊今（29）日表示，目前只要是居家隔離者、檢疫者，寵物同時也要隔離，「不會讓牠出門」。

黃珊珊今天主持2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議，會後受訪時表示，今天討論包括爭取更多台北市旅館成為防疫旅館，在國際旅客變成人球時給予協助；防疫計程車目前已有使用但使用量不多；小巨蛋舉辦大型活動，相關專家也給予建議，會請捷運公司跟廠商協商，台北市是希望他們朝向取消或延期方式處理。

關於確診案例曾到龍山寺、台北車站，因兩地都是街友、移工聚集場所，是否有安置或配發口罩措施？黃珊珊指出，因最近的相關地點好像都跟龍山寺有關，昨天有拜託交通部、警政署，每次假日都有很多外籍移工在那邊聚會，擔心是防疫漏洞。

她說，龍山寺有很多遊民，也是國際觀光客很愛去的地方，現在都有加強相關消毒作業，社會局也都有關懷遊民專案，社工人員可以協助遊民去買口罩，若有特殊狀況，社會局也有備用口罩。

至於防疫旅館目前有多少業者願意配合？黃珊珊說，目前有40間房間，已經有滿多國際旅客住在裡面，都是自費；觀傳局也寫了一份60頁的防疫旅館標準作業流程，很多其他縣市都來跟台北市政府要，關於怎麼送餐、收垃圾、就醫需求等等SOP，觀傳局都做得很完整。