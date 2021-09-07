作者認為，將竹竹苗合併為台灣第七都，是朝野各政黨的責任。示意圖／擷自網路，民報合成

本人曾於2020-04-03在民報發表：〈 竹竹苗應合併為直轄市 〉，又於2021-06-08於民報發表專文：〈 從防疫工作看北北基合併和竹竹苗合併正當性 〉；科技決定一個國家的勝負成敗，而台灣的「大新竹地區」就是美國以外第一名，全世界第二名的世界科技城市；套一句玩笑話，新竹出國比賽可以拿奧運銀牌！

日前分屬國民兩黨的新竹市長和新竹縣長皆表示新竹縣市應該合併，這樣的提議完全是在城市發展和城市治理正確的道路上；事實上，新竹的成就遠超乎新竹人對自己所生所長城市的想像！

舉例來說，中國號稱有14多億人口，如果以市值來計算，怎麼就沒有哪一座城市有超越台積電的大公司，全中國最大的兩家公司阿里巴巴和騰訊不僅市值輸給台積電，其影響力和重要性也都遠遠不及台積電，而台積電就是在新竹土生土長的公司，世界級的台積電姓新竹。

世界上可以沒有阿里巴巴，也可以沒有騰訊，他們都只是中國公司，影響力也只在中國而已；如果今天世界上沒有阿里巴巴和騰訊，不會有很大的影響，但今天如果沒有台積電，全世界都受影響！

竹苗境內有多座護國神山

新竹不只有台積電一座護國神山而已，新竹有許多座護國神山，護國群山綿延到苗栗縣的竹南鎮再一路往南，苗栗縣也早就屬於大新竹科技城市的一部分；新竹市民、新竹縣民和苗栗縣民絕對有資格可以、也值得、更應該以身為大新竹的一分子為榮。

根據《地方制度法》規定，升格為直轄市最主要需符合兩個條件；第一，人口必須超過125萬；第二，在政治、經濟、文化及都會發展上，有特殊之需要。

新竹市大約45萬人口，新竹縣大約55萬人口，加上苗栗縣人口大約55萬人，三縣市加起來大約有150萬人口，完全符合現行地方制度法的規定；新竹是台灣矽谷，新竹是台灣科技首都，新竹也是全世界最重要的科技產業重鎮之一，考量政治、經濟、文化和都會發展等，早就應該設立台灣第七都。

竹竹苗合併為台灣第七都，是朝野各政黨的責任，切勿怠忽職責；就如同當年台灣要興建高鐵時一樣，當年反對興建高鐵的人，如果現在還活著的，幾乎都會選擇性忘記他們曾經用有的沒的一堆理由，賣力反對興建台灣高鐵！

在世界科技產業版圖上，太平洋兩岸有美國加州矽谷聖荷西市和台灣新竹市遙遙呼應；涵蓋新竹縣市和苗栗縣的台灣第七都未來一定更加發光發熱，不僅僅照亮台灣，更可以照亮全世界！

這份專屬的光榮感是屬於全體新竹市民、新竹縣民和苗栗縣民的。

請問您住哪裡？我住美國加州聖荷西！

請問您府上哪裡？我的家在台灣新竹。