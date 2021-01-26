白宮1月25日表示，在中美兩國仍處於激烈的「戰略競爭」之際，華盛頓正在耐心地尋求與中國打交道的「新方法」。白宮新聞秘書莎琪說，拜登總統認為，美國必須進行更好的防守，包括讓中國對「不公平和非法行為」承擔責任。她還表示，在有關中國的政策問題上，拜登政府目前正在進行跨部門的評估，包括是否繼續對中國加徵關稅以及如何對待華為和中國移動等公司被摘牌等具體問題。這位白宮發言人說，拜登政府還會與美國國會兩黨以及美國的盟友磋商。

莎琪：中國的做法促使美國採取新方法

「我們正與中國展開激烈的競爭，與中國的戰略競爭是21世紀標誌性的特徵，」白宮發言人莎琪在新聞發布會上被問到有關中國的問題時說。「中國從事的行為傷害了美國工人，削弱了我們的技術優勢，威脅了我們的同盟關係和我們在國際組織中的影響力。我們在過去幾年看到的是，中國在國內越來越威權，在國外越來越強勢。北京現在正以重大方式挑戰我們的安全、繁榮和價值觀，這要求美國採取新方法。」

習近平達沃斯論壇講話

在她發表這番評論的幾個小時前，中國領導人習近平在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上呼籲回歸多邊主義，加強宏觀經濟政策協調，推動世界經濟強勁增長並攜手應對全球性的挑戰。

他在講話中除了呼籲國際合作以外，還不點名地批評美國前總統川普針對中國採取的政策。

「在國際上搞'小圈子'、'新冷戰'，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同，」 習近平在網上發表的致辭中說。

這是拜登就職以來習近平首次在國際場合發表講話。

莎琪在新聞發布會上被媒體問到對習近平呼籲國際合作的講話有何官方反應時說，這個表態不會改變拜登政府的對北京的戰略。

會繼續對中國產品加徵關稅嗎？

在這次新聞發布會上，莎琪多次被問到拜登政府是否會繼續川普政府在有關中國問題上的一些做法，包括目前仍然在實行的對中國產品加徵的關稅。

莎琪說，就像美中關係中的其它領域，拜登總統將採取多邊主義的手法與中國打交道，包括評估對中國的關稅。

這位白宮發言人強調，拜登希望「確保我們採取的任何措施都要與我們的盟國和夥伴以及國會的民主與共和黨人共同努力」。

「總統致力於制止中國在多方領域上採取的經濟不當行為，而最有效的做法是通過與我們的盟友和夥伴共同努力來做到這一點，」莎琪說。

拜登總統在上任後的第一個週末就與歐洲盟國領導人通話，表達了美國與這些盟國就一系列共同關切的外交政策優先事項展開密切合作的願望，其中包括如何共同應對中國這個首要議題。

如何處理三家中國電信公司被摘牌的問題？

川普總統任內還通過行政命令，不讓中國移動等三大國有電信公司在美國證交所進行交易。在拜登總統就職當天，這三家電信公司要求紐約證券交易所重新考慮川普政府對其作出的決定。

莎琪說，拜登政府對一系列涉及監管行動以及與中國投資有關的問題進行的非常複雜的審核與評估才剛剛開始。

她說：「正如我提到的那樣，它們將需要進行跨部門的評估。國務院、財政部以及其他好幾個部門將評估我們如何行動。在涉及我們與中國的關係上，我們正在從耐心的手法開始。這意味著，我們需要與我們的盟國進行磋商。我們將與民主與共和黨人進行磋商。我們將允許跨部門審核走完它的流程，以審議和評估我們應該如何推進我們的關係。」

如何處理對華為施加的種種限制？

川普總統另外一個有關中國的遺留問題就是以國家安全為理由對中國的電信巨頭華為採取了一系列的限制措施，包括對它進行斷供並列入商務部的實體名單等。

拜登總統的新政府是否會繼續這一政策呢？

莎琪回答說：「正如我剛才提到的，科技當然是美中競爭的核心。中國一直樂於不惜一切代價獲得技術上的優勢，竊取知識產權，從事工業間諜活動，並強制轉讓技術。我們的看法、總統的看法是，我們必須進行更好的防守，這必須包括讓中國對其不公平和非法的行為負責，確保美國的技術不會為中國的軍事建設提供便利。因此，他堅定地致力於確保中國公司無法挪用和濫用美國人的數據。」

這位拜登政府發言人說，美國需要一個全面的戰略和一個更系統的方法來解決所有這些問題。她表示，眼下，他們正在對這些問題進行仔細的評估，並致力於通過確保保護美國人的數據和美國技術優勢的視角來處理這一系列的問題。

國務院發言人：更系統性解決美中問題

星期一晚些時候，美國國務院的一位發言人也對美國之音表示，美國對中國的全面戰略將是讓中國對其不公平和非法的做法負責，並「確保美國的技術不會為中國的軍事建設或侵犯人權提供便利」。

這位發言人說：「我們需要一個全面的戰略和一個更系統的方法，來實際解決所有這些問題，而不是過去幾年零敲碎打的方法。」

《華爾街日報》1月22日報導，中方正在推動中美高層舉行會晤以緩和當前中美關係，中國駐美大使崔天凱曾致信美方提議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美。

不過，中國駐美國大使館週末在一份聲明中說，「上述報導與事實不符，中方未寫過此類信件。」