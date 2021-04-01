今年（2021）3月16日，美國喬治亞州的亞特蘭大城，八人在三個美容院被槍殺死亡，不到一星期後的3月22日，科羅拉多州的波德市，十人在超市內被槍殺喪命。近五年來，超過十個人喪生的大型槍擊，高達十多件，受傷人數更多，小學高中大學校園，電影院夜總會室外音樂會，都是歹徒做案的地點。每個大型槍殺案，都是媒體焦點，有些倖存者或家屬，還發出嚴重聲明抗議，希望政府能有具體措施，來防止類似的悲劇。美國總統也出面談話，發表看法和感想，希望國會能立法；但是，立法一延再延，大型槍械掃射，還是不斷發生。根據統計，美國的大型槍殺事件，高居世界第一，而美國個人槍支擁有率，每百人有約一百二十支槍。槍支擁有率第二高的國家是葉門，每百人有約五十二支槍，遠遠落後於美國。美國大型槍殺事件第一，槍支擁有率第一，兩個明顯的事實，有因果關係嗎？明眼人來看，不難回答。但是，美國憲法中，明訂人民可以擁有槍械的自由！加上國家來福協會（National Rifle Association），組織龐大，動員力高，國會議員畏懼三分，不敢任意支持管制槍械法，導致難以通過有效法案。如果修改憲法，取消人民擁有槍械的權力，將可減少後患，但是，當前社會兩極化，國會也兩黨分化，更是難上加難。看來，美國人民擁有槍械的權力，和大型槍殺事件不斷發生，將和美國壽命一樣的長。

大型槍殺第一名

立法管制高瓶頸

消除槍支更難行

無辜悲劇最無情

美應正視台灣戰略潛能

七十二年前的國民黨政府，敗給中國共產黨，夾著尾巴退居台灣，中華民國得以延續，局限於小小的台澎金馬，以正統中華民族自居，還是聯合國的安全理事會成員，在國際上享有各項權利。奈何好景不常，礙於國際局勢所逼，美國為了抗衡蘇聯，於五十年前，將中華人民共和國引進聯合國，承認它代表整個中國，成為安理會理事。因為中華民國的歷史淵源，中華民國和中華人民共和國，無法同時存在於聯合國，蔣介石的國民黨政府，被迫退出聯合國。退出聯合國後八年，美國再向現實屈服，和中華民國斷絕外交關係，正式承認中華人民共和國，訂定台灣關係法，和台灣藕斷絲連，享受如膠似漆的曖昧，但也造成了中美台的恐怖平衡。多年來，中華民國不但回不了聯合國，國際活動空間，還不時地被壓縮，很慘。但是，中華民國的台灣人民，沒有氣餒，經濟上，秉者刻苦耐勞的精神，經濟穩健成長，對世界的經濟，有非凡的影響力；政治上，少數民主先驅，犧牲個人家庭，帶領台灣走入民主，成為世界自由民主的亮點；當新冠肺炎來襲時，世界各地慘兮兮，唯獨台灣安然小恙，真是不得了。在台灣的中華民國，是個超質的民主國家，卻只獲得少許國家承認，這些國家不但數目小得可憐，人民總數也是寥寥無幾，但是，終究寥勝於無。當前的中華民國，如果改稱台灣，可以擺脫歷史的陰影，但是，可以獲得更多國家的承認嗎？但願如此。台灣的兩千三百萬人，有權決定自己的未來，情理上沒錯，如何著手呢？有待深思。美國，逃脫不了槍械困境，但是在適當時機，正視台灣全方位的戰略潛能，放棄曖昧的無明，像五十年前拉攏中華人民共和國一樣，迎接台灣的兩千三百萬人，登上世界舞台共舞，應該是明智的策略吧？共同期待。什麼是適當時機呢？現在。

美台曖昧心聲酸

恐怖平衡誰喜歡

適時登高一呼喚

世界舞台有台灣

順便來個題外話，3月25日，媒體報導中國外交官，因為新疆的棉花問題，拿出美國黑奴在棉花田工作，向美國質問，到底是誰在強迫勞動。怪哉，美國的黑奴採棉花，發生在一百五十年前，不管新疆棉花真相如何，拿百年前的美國黑奴，來做為中國現代政策的辯護，猶如藍鳥比雞腿，不恰當又荒唐。來段台灣話做結尾：

美國管槍法難改

無辜悲劇繼續來

台灣正名誰無愛

美國回心卡實在

3/31/2021



作者強調，美國應正視台灣戰略潛能。圖／擷自公視新聞影片