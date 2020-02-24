李登輝畢竟是歷屆台灣總統中，最具「文化內涵和思想理念」的一位。因去年底「總統禮遇條款」屆滿，今年開始降為「副總統禮遇條款」，導致專車裁撤、人員與預算減半。日前住院，落到由「派出所警員出車」，協助救護車開道搶送去榮總急診室的窘境。本圖為李登輝前總統出席2019李登輝基金會募款餐會。圖／民報資料照

這年頭，台灣到處充斥著「空穴來風」的假新聞，有人因為最近「阿才的店」餐廳老闆辭世就有所聯想、也有某部台灣「現代史」的連續劇即將上片，有人似乎便想拉抬收視率而放風聲？昨天竟又進一步宣稱榮總表示「封口」的新聞，真令人看不下去。

事實上，只有中共才不缺「假新聞」的，據稱：近日的中國社群平台微信竟出現「剛剛，台獨教父李登輝死亡」消息，指李登輝因為天氣受涼深染痼疾，導致感染致心肺衰竭去世；但李辦主任王燕軍本月11日於《聯合報》報導中指出：李登輝目前除肺部浸潤的問題外，其他指數都正常可「破除」謠言，其餘資訊因未獲本人及家屬授權，「不便對外說明」⋯ 直到昨天傍晚開記者會來平息。

「總統禮遇條款」屆滿 禮遇被降等

其實，在台灣史上已難以再找到「第二位」如此多才多藝的總統了⋯正如詩人李敏勇早在九年前便已發表「為什麼李登輝是李登輝？！」的文章，他鄭重指出：無論如何，李登輝畢竟是歷屆台灣總統中，最具有「文化內涵和思想理念」的一位。如今，居然已落到「派出所警員出車」協助救護車開道搶送去榮總急診室⋯當時，只覺得台灣官方對於民主先進的照顧允宜加強；絕不該因去年底的「總統禮遇條款」屆滿，今年開始便降為「副總統禮遇條款」，導致專車裁撤、人員與預算都減半才有新聞？當局最好還是撥「配屬專車」為宜！

（本文轉自綠色廣播電台）