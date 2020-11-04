這一週來，關心國事者，心情難免低落，其一就是空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機10月29日失事墜海，31歲的飛官不幸殉職，失事原因尚待調查，惟恐與戰機老舊有關。其次就是一位自馬來西亞來台求學的女大學生，同樣，29日的夜晚一個人行走於學校附近鐵路高架下的暗黑便道，被歹徒強擄後遇害，全台震驚，認為歹徒手段太殘忍，讓一位遠渡重洋的年輕女子，命喪異鄉，咸認司法應給予最嚴厲的懲罰，但也認為那條便道燈光不足，也未裝設監視器，致讓歹徒有機可乘，犯下滔天大罪。整體而言，這二樁事故，多少與經費未能到位有所關聯。

另一方面，教育部為了推動雙語教學，明（2021）年將由前瞻計畫編列15.4億元，後年再編20.7億元，兩年合計可達36.1億元，為數可觀。教育部並表示，將推動高國中小運用英語於多領域學習，包含英語課採全英語授課、補助部分領域及學科進行雙語教學，推動高職專業群科學校發展職場英語課程。也要加碼提供偏遠地區及弱勢學生的學習支持，提升本國教師英語教學能力，選送教師赴海外短期進修及提供英語科教師全英語教學培訓等。同時，教育部也擬擴大引進外籍英語教師及「外籍」英語教學助理，結合科技建置英語自主學習及檢測系統，並同步推動為期六年的國際教育2.0，經費從每一年1億元逐年增至2.5億元等。洋洋灑灑的方案，真能做出效果來？

全英語教學能力無法急就章

事實上，上述推動方案，顯而易見存在若干問題，諸如：有多少教師已擁有全英語教學能力？是要獎勵已經能全英語授課的教師，或是選送尚未能全英語授課的教師短期出國進修？這二者的意義不同，前者是獎勵，後者則是培訓，若是屬於後者，有多少經費能負擔教師出國培訓呢？甚且，全英語教學能力豈是短時間培訓所能奏效？另外，擬推動高國中小運用英語於多領域學習，試問：在職教師的意願如何呢？推動高職專業群科職場英語課程，以及加碼提供偏遠地區及弱勢學生的學習支持，是否有標籤化的疑慮？至於，「結合科技建置英語自主學習及檢測系統」，則空間、人力、管理與維護等後續問題有無考慮？何況，網路時代免費的英語學習環境所在多有，何不先善加利用呢？經費一直加碼，效果就能節節上升嗎？其實，缺乏全英語師資人力，才是推動雙語國家的關鍵問題，可惜，未聞教育部設法解決此一問題，卻熱中編列經費，並大量進用外師，甚至，還要首次聘用「外籍」英語教學助理，本國籍人士不能用嗎？尤其，甚多國、高中學校和外師的互動已備感困擾，咸認本國師未必比外師遜色。此外，外師的聘用作業，係委託民間單位辦理，其甄選公信力，也令大眾好奇。

數十年來，台灣子弟出國留學歸國，即使沒有出國，也有許多全英語人才，其中，更有不少人曾在大學校院兼課，也領有大學教師證，雖然，大學教師證的頒發與中小學教師證有不同的條件，但其英語專業能力應足堪認定，是毫無疑問的。所以，建議教育部，在大力延攬外師的同時，也能看見台灣社會現成的全英語人才，只要通過甄選程序，並以「約聘」的方式，讓他們進入中小學校園擔任教職，即能彌補全英語或雙語教師人力的不足，何必捨近求遠大聘外師，也無須再做培訓、短期出國進修等短時間內未必能收到效果的事。此外，因財政為庶政之母，讓許多公職人員誤以為投入更多的錢，即表示愈重視，也等於做更多的事，對於無須多花錢，即能解決全英語或雙語師資人力不足的問題，反而不屑做了。其實，花愈少的經費，卻能得到更豐碩的成果，豈不是更有效益嗎？