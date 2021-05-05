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每日國際焦點

美國經濟強勁復甦使得美國貿易逆差3月來到歷史新高744億美元。

印度與英國簽屬移民協定，印度將接收英國遣送在英國的非法移民，換取英國每年提供3,000年輕專業人士赴英工作。

澳洲在馬紹爾群島、法屬玻里尼西亞新設大使館，對抗中國在大洋洲的競爭。

以色列納唐亞胡未能在法定期限內組成聯合政府，4日晚間起暫時成為在野黨領袖，總統可要求其他黨組閣，但若繼續組閣失敗將導致重新大選。

日本

最大電信公司NTT集團去中國化，基礎建設檢查用無人機改使用日本或其他中國以外國家產品。九州電力也正在考慮相關事宜。

南韓

商務部首次發出公文，請求台積電增加供應南韓車用晶片。

在野黨「國民力量黨」國會議員權明浩表示，南韓情報機構今年第1季已查獲4起關鍵技術遭竊事件，大部分關鍵技術外洩事件與中國有關。

釜山港嚴重壅塞，卸貨場爆滿，堆疊貨櫃高度由3層提高到6層，仍快要無處放置貨櫃，南韓往來歐美的貨櫃運價突破歷史新高。

中國

長征五號火箭失控，碎片將陸續墜落地球。

澳洲

在馬紹爾群島、法屬玻里尼西亞新設大使館，對抗中國在大洋洲的競爭。

將成立救災部門應對層出不窮的天災。

新加坡

金融管理局表示各領域的科技人才都不足，需要由外籍人才補足。

緬甸

宣布禁止衛星電視，稱之為國安威脅。

印度

與英國簽屬移民協定，印度將接收英國遣送在英國的非法移民，換取英國每年提供3,000年輕專業人士赴英工作。

英國將與印度於2021年秋季開始全面性的自由貿易談判。

染疫總人數超過2,000萬人。

禮來藥廠支援印度抗病毒藥物baricitinib，可與吉利德的瑞德西韋一同使用。

英國

採購經理人指數上升至60.9，來到1994年7月以來最高。

財政部延長相關減稅措施，使得房地產抵押貸款3月繼續大增118億英鎊，是1993年4月以來最大增幅。

疫情使民眾對財富管理方向改變，希望保留更多緊急資金，使得財富管理業績大增。

歐盟

與印度恢復之前停擺的自由貿易談判。

開始檢視中國科興疫苗效力。

法國

金融監管單位推出氣候壓力測試。

表示出售戰機給埃及能在3年內提供5,000工作。

德國

《明鏡》2日刊出《選擇金錢還是自由：德國對中國的致命依賴》，指出德國太過依賴中國將陷入困境。

挪威

挪威電信減記緬甸分部價值。挪威電信自2014年起進入緬甸市場。

美國

經濟強勁復甦使得美國貿易逆差3月來到歷史新高744億美元。

杜邦受惠於晶片與產業車業，調高全年財測。

瑞典愛立信在北美推出提供中小企業遠端上班的付費服務。

連鎖藥局Walgreens Boots Alliance將與DoorDash、Uber合作，推出美國地區當日2小時內送達服務，以追趕競爭對手Walmart、CVS Health。

Verizon將以50億美元脫手Yahoo、AOL，賣給阿波羅全球資產管理。2018年Verizon減記兩者價值46億美元。

墨西哥

首都墨西哥市新建捷運3日倒塌造成24死。

以色列

納唐亞胡未能在法定期限內組成聯合政府，4日晚間起暫時成為在野黨領袖，總統可要求其他黨組閣，但若繼續組閣失敗將導致重新大選。

黎巴嫩

與以色列恢復海域談判。

沙烏地阿拉伯

沙美石油第一季獲利大增30%來到217億美元，超過市場預期，股利將維持不變。

減少第一季預算赤字至74億沙烏地里亞爾(552億新台幣)，第一季石油營收1,170億沙烏地里亞爾，較2020年同期減少9%，但非石油營收大增39%，主要來自新增稅收使稅收成長75%。

阿拉伯聯合大公國

阿聯酋航空預期2021年冬季恢復70%航班。

伊朗

瑞士大使館第一秘書從德黑蘭住處高樓摔落死亡。

科威特

不讓未施打疫苗的國民出國。

阿富汗

美軍超過5月1日撤軍期限，塔利班發起大攻勢，但被政府軍擊退。

埃及

法院4日否決日本正榮汽船請願，裁定長賜輪繼續羈押在蘇伊士運河的大苦湖。

衣索比亞

無法與歐盟在觀察團的溝通與獨立性上達成共識，歐盟停止觀察6月大選計畫。

提格雷地區有將近5,000兒童失散。

辛巴威

央行表示將保持官方利率在40%。

福和會官方網頁：www.fratwn.org