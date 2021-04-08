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每日國際焦點

美國總統拜登計畫斥資1,740億美元發展電動車，1,000億美元用在補貼消費者，150億美元用在建設50萬充電樁，200億美元買電動校車，250億美元零碳通勤交通工具，140億美元其他稅務補貼。

WHO稱阿斯特捷利康疫苗與可能造成血栓但未確認，歐盟對阿斯特列康疫苗問題無共識稱讓各國自行決定，德國表示60歲以下女性施打阿斯捷利康疫苗會提高血栓風險20倍，義大利建議阿斯特捷利康疫苗只用在60歲以上，英國建議30歲以下施打阿斯特捷利康以外疫苗，西班牙僅限60歲以上施打阿斯特捷利康疫苗。南韓暫停60歲以下施打阿斯特捷利康疫苗。

南韓文在寅所屬執政黨共同民主黨在地方補選首爾和釜山兩大都會市長大敗。

約旦國王稱弭平了叛變，國家安定。美國總統拜登重申支持約旦國王。

美國

白宮表示美國並未討論抵制北京冬季奧運。

白宮表示只要北韓願意非核，考慮外交接觸。

南韓

文在寅所屬執政黨共同民主黨在地方補選首爾和釜山兩大都會市長大敗。

印度

印度血清研究所向政府要求300億盧比(114億新台幣)經費提升阿斯特捷利康疫苗產能。

緬甸

軍方向抗爭群眾開火15死，軍方表示抗爭者是要毀了國家。

泰國

救出受困淹水洞穴的僧人。

巴布亞新幾內亞

收到印度製第一批13.2萬劑阿斯特捷利康疫苗。

英國

北愛爾蘭貝爾法斯特抗爭衝突加劇，抗爭者劫持巴士、襲警，英國首相強森呼籲冷靜。

開始施打莫德納疫苗。

牛津大學暫停阿斯特捷利康疫苗再兒童的測試，等待血栓問題更明朗。阿斯特捷利康將標示血栓副作用。

WHO稱阿斯特捷利康疫苗與可能造成血栓但未確認，歐盟對阿斯特列康疫苗問題無共識稱讓各國自行決定，德國表示60歲以下女性施打阿斯捷利康疫苗會提高血栓風險20倍，義大利建議阿斯特捷利康疫苗只用在60歲以上，英國建議30歲以下施打阿斯特捷利康以外疫苗，西班牙僅限60歲以上施打阿斯特捷利康疫苗。南韓暫停60歲以下施打阿斯特捷利康疫苗。

俄羅斯

表示將在烏克蘭邊境保持部隊。

格陵蘭

大選左翼大勝，反對所有開礦。冰島稀土釹礦開發成泡影。

挪威

表示已經救援荷蘭貨船成功，不再造成環境生態威脅。

美國

總統拜登計畫斥資1,740億美元發展電動車，1,000億美元用在補貼消費者，150億美元用在建設50萬充電樁，200億美元買電動校車，250億美元零碳通勤交通工具，140億美元其他稅務補貼。

隨經濟復甦，2月貿易逆差來到新高。

宏都拉斯

使節團前往美國討論非法移民問題。

約旦

國王稱弭平了叛變，國家安定。美國總統拜登重申支持約旦國王。

伊朗

自1月以來生產了55公斤的20%濃縮鈾。

表示船隻在紅海遭到攻擊。

伊拉克

北部山區3月22日由英國偵查發現伊斯蘭國基地，英國皇家空軍出動轟炸，是為10天聯合作戰的一部分。英國表示。

埃及

總統賽西警告衣索比亞藍尼羅河大壩會引發衝突。

巴勒斯坦

美國拜登政府恢復先前川普停止的支援，提供2.35億美元援助。

土耳其

召見中國大使抗議中國反對土國聲援維吾爾人。

蘇丹

西達佛省首府朱奈納衝突暫歇，死亡人數達87人。

阿富汗

俄國外長訪巴基斯坦討論阿富汗和平問題。

阿爾及利亞

將於9月開始生產俄羅斯史普尼克V疫苗。

福和會官方網頁：www.fratwn.org