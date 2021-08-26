作者指出，這次新冠疫情所引發的嚴重症狀的族群中發現，具有三高的病患，不但感受病毒傳染率大幅偏高，而且併發嚴重的症狀尤其高，與打疫苗同等重要的事，應是增加本身的免疫力、增強體力，培養快樂幸福感。示意圖／Pixabay

一、前言

正當新冠（COVID-19）疫情時，全世界已有220多國及一億多人感染，約二百萬人致死的災難。感謝台灣努力防疫，大家同心協力，新冠感染率及致死率雖已偏高，但千萬不可心慌失措，防疫大事應確認為人類生活永不止息的災難。距SARS疫情約18年（2002），捲土重來的新冠病毒突變為傳染力更強、突變率更頻繁的品種，依此類推，這波過去，下波肯定會再來，我們應策畫永續防疫的措施。探究現今惡劣的局勢，似乎與人類互鬥、科技發達、破壞環境、破壞地球有關，導致無數生物間的生態失衡，尤其是人體內，細胞與細菌共存共好的關係失能，致使慢性病患增多，免疫力下降，因此我們務必省思，痛改前非。

二、原是同根生，相煎何太急？

最近已有許多研究，顯示病毒及細菌的祖先與細胞具有相同或相近的祖先（Common ancestor）。下列研究結果顯示細菌及病毒比人類細胞更具萬能的求生策略：

1.人體細胞淪為病毒繁衍子孫的奴役

新冠病毒構造非常簡單，具有一條遺傳物質RNA及26種重要蛋白質，其中五種蛋白質的功能已知，最重要的一種為棘蛋白（Spike protein），此棘蛋白能像子彈精準打到人體細胞膜上一種重要蛋白轉酶（ACE2），由此入侵細胞內，脫下其RNA，命令人體細胞專職為其複製許多新的RNA及相關蛋白質，重新組裝成為更多新冠病毒子孫們，接著破壞人體細胞而釋放後，再重新侵入更多人體細胞，再繼續如上述步驟，繁殖無數的病毒子孫。

令人省思的問題之一，新冠病毒為何具有棘蛋白，能夠精準與其受體（ACE2）結合而進入人體細胞內？此密切結合體是否源自上古時代病毒與細胞原是兄弟般親近，因此病毒能記憶保留其最原始與人類細胞同源的棘蛋白-ACE2的精準配對？

2.人體細胞與細菌共存共好的密切關係

人體細胞構造複雜，其中最重要的粒線體，專司合成能量物質（ATP）及抵禦外侵的細菌及病毒。當粒線體功能不正常時，人體許多疾病如失憶症、癌症、糖尿病、肥胖症等等就產生。因此，我們務必覺醒人類生存依賴細菌的重要性。另外，有一研究結果指出，人體腸道細菌一千多種，口腔內細菌七百多種，若經長期使用抗生素，致使腸道菌相變化，細菌種類嚴重減少的結果，可明顯增加肺部感染病毒致死率。不但如此，腸道菌相包括益生菌及壞菌種數及數量的多寡，可因飲食不均衡（缺纖維及蔬果）而失能，導致各種疾病如神經退化症（失憶症）、癌症、糖尿病、肥胖症、腸炎等等的產生，因此，人類體內菌相正常，對人體健康影響非常大。再經進一步研究，才了解很多細菌的代謝物質如丁酸鹽（Butyrate，具抗發炎、增加免疫）及西羅尼（Serotonin）是一種快樂因子，乃是促進人體健康不可或缺的因素。目前這些研究結果仍只是冰山一角，尚有許多未發掘的人菌奧秘關係，尚待研究。我想我們常說人是萬物之靈，潛力無窮，或許我們指的潛能，乃是共生的益菌默默地在發揮的潛在功能，因此，我們應感恩。最重要務必省思的事是一百多年來，人類無知濫用抗生素、殺菌劑，破壞人菌共好的生態平衡，造成人體最大的財富如健康受損。

大自然生物界無數益菌也一樣作了許多有益人類生存的事，去年（2020）諾貝爾獎得主的研究揭發細菌對入侵的病毒引發一套免疫系統，細菌能把一段入侵病毒的DNA嵌入其DNA作為記憶標誌，此後當有相同病毒入侵時，細菌由該記憶DNA的標誌，製造一套切割病毒DNA的機制（CRISPR/Cas 9），以解除入侵病毒的傷害，這種細菌擁有的超強免疫機制，保護自己的生命多麼奧妙，值得我們深思。我想諸如此類的奧妙應有更多，值得我們去發掘。最令我迫切想揭發的類似事件，思考人體內是否也有細菌對入侵人體內的病毒也具有類似CRISPR/Cas 9或更高明的切割病毒遺傳物質的免疫系統，我們想像的超級免疫力（潛能）是否應作如是觀？大自然中，各種生物間相剋相生的微妙關係，我們知道仍太少，然而人類無知殘酷的濫用農藥、殺菌劑、消毒劑、輻射性物質（核能發電）、燃煤、六輕工業、塑膠汙染等各種破壞環境，造成生態不平衡的結果，乃是立即可見的反效果。

三、病毒教我們的事

許多研究證實病毒及細菌求生能力超越人類細胞，現已知有些品種是默默的在幫助人類創造優越的生存環境，因此，我們務必深刻反省：

1.和敬謙卑

我們要感恩及尊敬所有生靈對人類的善待，而且要和諧相處，千萬不可互相殘殺，如濫用殺蟲劑、殺菌劑及消毒劑等等：人人務必謙卑，如上所述病毒及細菌的生存技巧，遠超越人類單獨的細胞。最大的啟示應是人人平等，不應在求學過程中，以學業考試成績分優劣生，這是極大的錯誤，敬請教育當局趕緊改正。

2.生活教育

目前科技發達，追求經濟繁榮、奢侈浪費、飲食不均衡、生活習慣不規律、沉迷3C、不運動、熬夜等等，造成許多青少年未老先衰，罹患高血脂、高血糖、高血壓的嚴重疾病，由這次新冠疫情所引發的嚴重症狀的族群中（包括年齡高及慢性病患者）發現，具有三高的病患，不但感受病毒傳染率大幅偏高，而且併發嚴重的症狀尤其高，因此，我們的國民教育，務必重視生活教育，重視養成良好生活習慣，培養健康快樂有品德和敬謙卑及博愛的善良國民。

當今新冠疫情時，大家互爭病毒疫苗，其實與打疫苗同等重要的事，應是增加本身的免疫力、增強體力，培養快樂幸福感。

四、結論及展望

綜合以上新冠病毒相關的研究，闡明病毒及細菌的求生機能比人體各自單獨的細胞強。人類自稱為萬物之靈，獨賴各已演化為專職的組織器官（腦、心、肺、腸、胃、腎、免疫系統、生殖系統及皮膚等等）的密切整合所能發揮的功能，尤其是體內無數龐大的微生物如細菌（估計其遺傳物質是人體內DNA總量的90%）與人體細胞共存共好的密切關係，對人類精神、心理行為的健康狀況，息息相關。鄭重呼籲我們國民教育務必重視生活教育，傳授宇宙間所有生物間和諧共存共好的認知，這次新冠病毒教我們的事，綜合四則如下，敬請指教：



圖／作者提供

※本文轉載自：元氣網醫病平台