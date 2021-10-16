忙碌的生活空檔，來都市裡的綠洲點亮視野，進入一方淨地，置身綠意環繞，拂去一身疲累，讓感官放鬆，用植物療癒身心，再迎接上桌的美食，舒心滿足不言而喻。

運用巧思的植栽組合生機盎然，演繹獨特的風格韻味。「阿含thai」改造老宅，主打泰式街頭小吃並講究原汁原味，進口當地調料，用帶勁口味直搗饕客味蕾。「書帶蕨」把生物學家的精神帶入廚房，製柴燒窯並堅持食材，以真摯作為款待，洗淨喧囂煩雜，讓來客充滿電力。

阿含thai 置身清邁花園 享用「泰」美味

雞蛋花的芳香捎來南洋氣息，門口樹蔭下散著幾張凳子供人歇腳，愜意氣氛宛若世外桃源。推開大門，迎來店家親切的微笑與招呼，與櫃上堆疊著的泰式茶葉罐。步入後院，白牆襯著綠葉，藤椅倚著窗花，牆上懸掛著嘟嘟車繽紛油畫，濃濃異國情調，好似置身清邁。

充滿文青氣息的「阿含thai」由劉期淵與泰國華僑Cloudie攜手打造，愛好料理的兩人趁著到曼谷、清邁探親時，嚐遍街頭小吃，也透過向親戚、攤販求教，習得一身好手藝。例如「香蕉煎餅」是學自清邁山上的手藝，麵團發酵後分切，冷藏至少一晚，退冰後再甩成薄皮，在一次次的練習中掌握勁道和技巧。薄脆的外皮有別常見軟嫩口感，在甜軟的煉乳與香蕉中跳脫層次。



透過底色留白搭配以植物為主調的佈置裝潢。圖／周永受

正宗泰國味 巧手再現經典

要完美傳遞正統泰式風味，食材使用必須講究。例如「打拋豬肉飯」的打拋葉擁有無可取代的香氣，是店家堅持的道地口味；「豬肉炒MAMA麵」的野薑則是完整呈現料理美味的靈魂，絕對不可馬虎。阿含thai主打泰國正統街邊小吃，尤其體現在醬料的運用搭配。劉期淵分享，「泰國飲食文化相當注重醬料，種類琳瑯滿目。」泰式酸辣醬Namprik Pao與蝦子、魷魚、九孔、蔬菜、還有泰國獨有的MAMA牌泡麵，炒出店內人氣主打的「酸辣海鮮炒MAMA麵」，用微酸辣勁感衝擊味蕾；「泰式炸雞翅」以金山醬油替代鹽巴鹹味，搭配香茅、檸檬葉等多種食材醃製，皮脆酥香、鮮嫩多汁，令人吮指回味，更帶有一股解膩的清香。同時店內進口五花八門的泰國調味料搭配醬料，每張餐桌都擺有包括花生粉、辣椒粉、醋泡辣椒、砂糖的「醬料四寶」。



戶外夢幻小庭院與植栽裝飾，吸引網美爭相拍照。圖／周永受

講究細節 傳遞南洋風情

在綠意盎然的植物、南島渡假風設計裝潢裡販售街邊小吃，細節與眉角也深有訣竅。「涼拌牛肉」快炒起鍋後拌以薄荷葉，搭配生菜、黃瓜，再用小火慢炒至金黃色的細碎糯米粉增色添香，耗時費工卻是這道泰北名菜的精髓，香噴噴上到餐桌令人口水直流。

泰文招牌隱身花牆裡，在綠意盎然的夢幻庭院裡，阿含thai堅持步步到位，「想把泰國街邊的美味帶給眾人。」希望來客在閒適的環境中，邊享受植物搖曳的南洋風情，邊品嚐精心準備的泰國好味。



街邊小吃的份量恰好，自己用餐也毫無負擔。圖／周永受

書帶蕨 植物大賞園 談天觀葉品美食

公園大片的蔥蘢翠意一路蔓延至「書帶蕨」，屋內植栽與外頭生機相互呼應並連為一體。推開大門，穿著花襯衫制服的服務人員穿梭桌間，一股度假氣息油然而生。「室內兩層樓與室外，大約有250種植物。」生物系畢業的劉洊鑫結合個人專長與料理興趣，透過植物造景打造了森林系的絕美空間，用心的植栽設計與蕨類造景，讓初來乍到的客人，總是忍不住驚嘆這個療癒空間的夢幻。



植物造景打造的書帶蕨，為城市妝點綠意。圖／周永受

開店之初劉洊鑫花費3年時間跑遍全台灣十幾座園區，蒐集了三百多種植物，挑選適合室內種植的植物作為裝飾。更特意闢建一間冷房加裝冷水機降溫，培育適合生長在18度的中高海拔植物，例如來自中南美洲的火鶴與蘭花等。秉持這份熱情，希望把對植物的熱愛帶給來客，也讓身處都市的人們在忙碌的現代生活，有一處放鬆休憩的處所，安撫身心也顧味蕾。



透過加濕器、光照角度的調整，在室內也能種出多采多姿的觀葉植物。圖／周永受

一手顧植物 一手玩料理

不僅對植栽用心，店家對料理也全力以赴。在披薩的製作上特地自製一座柴燒窯，利用黑窯的燒柴香氣及白窯能阻絕木柴灰燼的特色，窯烤出令人欲罷不能、片不離手的薄脆披薩。熱門主打菜色「田園蔬菜披薩」以紅醬為底，灑上厚實好口感的波特貝勒菇、玉米筍、蘑菇等食材，紅黃色彩相映，讓人食指大動，搭配蔬菜的清甜，滿足又健康；經典口味「青椒牛肉培根披薩」添加黑橄欖、培根、起司，交織出鹹香滋味，佐以黑胡椒、蒜末辛香料，提升口感風味，層次豐富而肉香四溢，是肉食主義愛好者的必點菜色。

「焗烤千層麵」也透過自製窯爐烘烤而香氣逼人，大量起司烤得金黃，層層疊疊的麵體包裹著白醬與紅醬各半，用酸甜紅醬中和白奶醬的濃稠，創意搭配讓每口味道都有變化，濃郁而不膩口。



利用自製的柴燒窯，店家主食以柴燒烘烤為主。圖／周永受

用心待客 以分享為本

對於食材品質，店家相當堅持，餐點使用的雞蛋，精選竹山放牧雞生產的森林蛋，做成的「烤布蕾」口感綿密滑順，不添加香草籽，讓蛋的原始鮮甜能展露無遺；「彩椒蘑菇雞胸肉鹹派」餅皮也使用森林蛋製作，餅皮香酥近似千層的口感，蛋香濃郁，用料實在又美味。



彩椒蘑菇雞胸肉鹹派同時具有蔬菜的鮮甜及雞肉的咬勁。圖／周永受

在桃園市區經營著彷彿仙境植物園的餐廳，不單從視覺與味覺來滋養來客，也引進植物上板教學、紅酒品評、寵物照養、性別議題等各式課程，希望在擾攘的生活裡，帶來一隅靜謐天地。以自然為媒介，用食物作連結，書帶蕨要成為促進人與人交流的分享沙龍，在心與心之間帶來溫暖力量，更讓來客在植物的懷抱中偷得半日閒。



室內栽種的蕨類觀葉植物。圖／周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：76