​台灣飛往義大利航班，被拒絕起降，因為國際上把台灣當作中國一部份，華航飛機上大喇喇寫著，「中國」兩字，被看成中國飛機，是自己活該，請華航正名吧！圖／截取自華航（youtube CHINA AIRLINES）

武漢瘟疫蔓延時，中國人的同胞愛消失了，仇恨在大地蔓延，擋住村口的大叔，手持大刀，把進村子內拜年的人轟出去，一對流浪在外的武漢夫妻和小孩，在影片中感嘆，「我失去祖國，卻仍在祖國流浪」。

這對夫妻想必充滿鄉愁，德國詩人賀德說，「鄉愁是最高貴的情感」，詩人惠特曼說，「鄉愁是一種愛恨交織，同時間的拒絕與接受」，而海涅說，「我曾經有過祖國，鄉愁訴說流亡的絕望」，我想這對流浪夫妻的心情，比較像海涅。

武漢人在中國的遭遇，已經可以用人道災難來形容，持有武漢身分證的武漢人離開武漢後，已經被視為帶菌者，人人避之唯恐不及，汽車不准加油，連到酒店住宿的權利，也遭受剝奪，過去，中共這套政策，只針對西藏和新疆少數民族，增加非漢族人旅行困難，沒有經過中共特許，就無法在新疆和西藏之外投宿，現在，這個政策居然在武漢人身上出現，湖北全境封鎖，六千萬人被隔離在中國境內，武漢鄰近的黃崗，更離譜，已經到了封戶階段，每戶兩天只能派一人外出購物，每次出門購物，必須在2小時之內，違規者還要被隔離14天，前幾天，一位父親被隔離了，留在家中的17歲腦麻病兒子，因為無人照料起居生活，5天後在家中活活餓死，一個中國分裂成好幾個世界，這場瘟疫揭露習近平的小康家庭是吹牛，中共對人民照顧，只是口號，過去我曾預言，中國可能再度關上鐵幕，沒想到瘟疫的力量如此偉大，如果瘟疫持續無法控制，恐怕下一個封城的就是廣東，重慶，以及北上廣深四大都會，如果一級城市也進入封城，那麼鐵幕拉下必成定局。

一級城市若封城鐵幕將重現

中共在全世界張貼的「一個中國」廣告，這一次困住了台灣，也困住中國，台灣飛往義大利航班，被拒絕起降，因為國際上把台灣當作中國一部份，華航飛機上，大喇喇寫著，「中國」兩字，你被看成中國飛機，是自己活該，過去，我們說過千百次，請華航改名，現在災難應驗了，台灣人夾在中國和台灣之間，喜歡左右逢迎，以投機性格為榮，現在才發現被鎖入中國的困頓，而中國人也發現，堅持「一個中國」，已經是無法承受的重，事實的中國有好幾個，新疆，西藏，香港，蒙古，還有武漢，感覺上是中國一部分，其實，並不是，現在連湖北都變成被切割的部分，接下來，要切除的地方就是首都北京了，熱烈歡迎北京獨立，以免受到瘟疫波及。

郝龍斌揚言中斷三通

於是，在瘟疫蔓延的時候，有心競選國民黨主席的郝龍斌一反過去主張，大聲疾呼，如果中國堅持不願承認中華民國是國家，那麼不惜中斷所有經貿和文化，旅行交流，這一聲吶喊，豪氣驚動萬界，國民黨因為「親中政策」，在選舉中大敗，眼看紅色中國自己陷入瘟疫泥淖，郝龍斌的發言，正代表國民黨內菁英藍的覺醒，可惜，這個覺醒已經慢了，現在，中國只剩下「冷氣團」可以進出台灣，所有旅遊全面停擺，這一次，看不到旅行社為中客不來上街抗議了，大家保命要緊，賺錢以後再說了，在瘟疫之下，生命超越一切。

那些高唱中國無限美好的邱毅，黃智賢，黃安們，這一次終於都閉上嘴巴，如果他們真心熱愛中國，我真的鼓勵他們組織一個「抗武漢肺炎」的慰勞團，進入武漢，和中國人同在，為祖國而戰，真愛中國無須打嘴砲，而是應該身體實踐。

寫「瘟疫年紀事」的英國作家狄福說，「瘟疫是最好的人性檢測器」，1665年，黑死病的老鼠，從阿姆斯特丹傳染到倫敦，貴族們丟下倫敦的豪宅，紛紛跑到鄉間躲避，豪宅裡面的僕役搖身一變，穿上主人的衣服扮演貴族，晚上喝著最好的香檳，通宵達旦慶祝瘟疫來臨，一位僕役說，「感謝瘟疫來臨，讓我有機會扮演貴族，就算死掉，也不會遺憾了」，這是英國階級深嚴社會，面對瘟疫侵襲的寫照，300多年後，我們看到臉上帶著N95面罩的黨國高官，對著第一線抗疫醫護人員訓話，醫護人員臉上卻是最簡單的面罩而已，原來，共產社會，領導的命比較尊貴，這些人就是逃難的英國貴族。

世衛組織說，必須感謝中國，這句話說的也對，當世界從中國的瘟疫之境逃離的時候，才發現，原來中國惡質文化本身就是瘟疫，這個傳統大漢沙文主義文化，在與共產黨文化結合之後，已經變成全球的瘟疫，就衝著這一點，我們必須感謝中國，還有那些在祖國流浪的武漢人，也應該感謝中國，中國讓我們覺醒，做為中國人，卻是如此無奈，無助，可悲。

還有台商也應該感謝中國，經過這一次事件，台商終於知道，何處才是台灣人真正的祖國，你的鄉愁應該放在海的哪一邊？